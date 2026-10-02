https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/bakan-ciftci-hayvanseverler-gelsinler-barinaklardaki-hayvanlardan-birer-ikiser-sahiplensinler-1109247777.html

Bakan Çiftçi: Hayvanseverler gelsinler, barınaklardaki hayvanlardan birer, ikişer sahiplensinler, baksınlar evlerinde

Bakan Çiftçi: Hayvanseverler gelsinler, barınaklardaki hayvanlardan birer, ikişer sahiplensinler, baksınlar evlerinde

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının ay sonuna kadar toplanacağını belirterek hayvanseverleri barınaklardan hayvan sahiplenmeye davet... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T22:25+0300

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türki̇ye

mustafa çiftçi

i̇stanbul

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i̇çişleri bakanlığı

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yavru köpek

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başıboş sokak köpeği

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaretinde sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.Türkiye genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması çalışmalarında yüzde 99.7 oranına ulaşıldığını belirten Bakan Çiftçi, "Biz, görevimizi yapıyoruz. Hepimiz yaşadık, biliyoruz. Büyüklerimiz, dedelerimiz, sabah namazına, yatsı namazına gidemez duruma gelmişti. Hanımlar, sokağa çıkamaz hale gelmişti. Saldırıyorlar, bunu televizyonlarda hepimiz gördük, bu görüntüleri izledik. Çocuklar, parka gidemez oldu. Kaç tane çocuğu parçaladılar. Demek ki buna başka bir tedbir almak, formül bulmak gerekiyordu. Formül de belli oldu şimdi. Artık, sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam alanları, sokaklar değil. Çünkü sokak, açlık, hastalık, yaşam hakkının riske girmesi demek, hayvanlar açısından. Trafik kazalarına sebebiyet veriyor, sahipsiz sokak hayvanları. Bazen açlıktan, hastalıktan da ölüyorlar. Şu andaki sistem daha iyi değil mi? Belediyeler, barınakta bunları topluyor, orada besliyor, tedavilerini yapıyor, kısırlaştırıyorlar. İsteyenler varsa sahiplendiriyorlar. Toplumu, hayvanseverleri, davet ediyorum. Hayvanseverler gelsinler, barınaklardaki hayvanlardan birer, ikişer sahiplensinler, baksınlar evlerinde. Öyle dışarıdan gazel okumak, kolay" dedi.'Bu ayın sonunda tamamen çözüme kavuşturmuş olacağız'Bakan Çiftçi, sokak hayvanlarını toplama çalışmalarının İstanbul'da 15 Ekim, Diyarbakır'da ise 30 Ekim'e kadar tamamlanacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/bakan-ciftci-yilbasina-kadar-sokak-kopeklerinin-tamamini-barinaklara-toplatacagim-1106519344.html

türki̇ye

i̇stanbul

diyarbakır

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