https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/bakan-ciftci-yilbasina-kadar-sokak-kopeklerinin-tamamini-barinaklara-toplatacagim-1106519344.html
Bakan Çiftçi: Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamını barınaklara toplatacağım
Bakan Çiftçi: Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamını barınaklara toplatacağım
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokak hayvanlarının toplanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan Çiftçi, yıl sonuna kadar sahipsiz köpeklerin... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T17:21+0300
2026-06-15T17:21+0300
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mustafa çiftçi
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başıboş sokak köpeği
sokak hayvanları
köpek
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.Toplantıda sahipsiz köpeklere yönelik yürütülen çalışmalar ele alınırken, Bakan Çiftçi, ''Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamını barınaklara toplatacağım'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/sahiplendikleri-kopekleri-sokaga-birakanlara-86-bin-lira-ceza--1105672325.html
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mustafa çiftçi, türkiye, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, sokak hayvanları, köpek
mustafa çiftçi, türkiye, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, sokak hayvanları, köpek
Bakan Çiftçi: Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamını barınaklara toplatacağım
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokak hayvanlarının toplanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan Çiftçi, yıl sonuna kadar sahipsiz köpeklerin barınaklara alınmasının hedeflendiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.
Toplantıda sahipsiz köpeklere yönelik yürütülen çalışmalar ele alınırken, Bakan Çiftçi, ''Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamını barınaklara toplatacağım'' dedi.