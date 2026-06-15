https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/bakan-ciftci-yilbasina-kadar-sokak-kopeklerinin-tamamini-barinaklara-toplatacagim-1106519344.html

Bakan Çiftçi: Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamını barınaklara toplatacağım

Bakan Çiftçi: Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamını barınaklara toplatacağım

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokak hayvanlarının toplanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan Çiftçi, yıl sonuna kadar sahipsiz köpeklerin... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T17:21+0300

2026-06-15T17:21+0300

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türki̇ye

mustafa çiftçi

türkiye

sokak köpeği

başıboş sokak köpeği

sokak hayvanları

köpek

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.Toplantıda sahipsiz köpeklere yönelik yürütülen çalışmalar ele alınırken, Bakan Çiftçi, ''Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamını barınaklara toplatacağım'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/sahiplendikleri-kopekleri-sokaga-birakanlara-86-bin-lira-ceza--1105672325.html

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mustafa çiftçi, türkiye, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, sokak hayvanları, köpek