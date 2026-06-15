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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/bakan-ciftci-yilbasina-kadar-sokak-kopeklerinin-tamamini-barinaklara-toplatacagim-1106519344.html
Bakan Çiftçi: Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamını barınaklara toplatacağım
Bakan Çiftçi: Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamını barınaklara toplatacağım
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokak hayvanlarının toplanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan Çiftçi, yıl sonuna kadar sahipsiz köpeklerin... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.Toplantıda sahipsiz köpeklere yönelik yürütülen çalışmalar ele alınırken, Bakan Çiftçi, ''Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamını barınaklara toplatacağım'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/sahiplendikleri-kopekleri-sokaga-birakanlara-86-bin-lira-ceza--1105672325.html
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mustafa çiftçi, türkiye, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, sokak hayvanları, köpek

Bakan Çiftçi: Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamını barınaklara toplatacağım

17:21 15.06.2026
© AA / İçişleri Bakanlığıİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AA / İçişleri Bakanlığı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokak hayvanlarının toplanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan Çiftçi, yıl sonuna kadar sahipsiz köpeklerin barınaklara alınmasının hedeflendiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.
Toplantıda sahipsiz köpeklere yönelik yürütülen çalışmalar ele alınırken, Bakan Çiftçi, ''Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamını barınaklara toplatacağım'' dedi.
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