https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/agir-yarali-flydubai-pilotu-ilk-kez-konustu-konustu-baskalarinin-olmesine-izin-veremezdim-1109230482.html

Ağır yaralı Flydubai pilotu ilk kez konuştu konuştu: 'Başkalarının ölmesine izin veremezdim'

Ağır yaralı Flydubai pilotu ilk kez konuştu konuştu: 'Başkalarının ölmesine izin veremezdim'

Sputnik Türkiye

Dubai-Tel Aviv seferinde yardımcı pilotunun saldırısında ağır yaralanan Flydubai kaptanı Smit Machchhar, kokpitte yaşananları ilk kez ayrıntılı anlattı. Uçak... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T11:54+0300

2026-10-02T11:54+0300

2026-10-02T11:54+0300

dünya

hindistan başbakanı narendra modi

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai FZ1073 seferinde yaşanan kokpit saldırısının ardından ağır yaralanan Hint kaptan Smit Machchhar, olay anında yaşadıklarını anlattı.Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile hastaneden görüntülü görüşen Machchhar, yardımcı pilotunun saldırısının ardından kokpit zemininde yaralı halde kaldığını, ancak uçağın hızla irtifa kaybettiğini fark edince harekete geçmeye karar verdiğini söyledi.'Son bir hamle daha yapmalıyım dedim'Machchhar, saldırı devam ederken yerde yaralı olduğunu belirterek son gücüyle kokpit kapısını içeriden açmaya çalıştığını anlattı.Kapının açılması, kabin ekibi ve yolcuların kokpite ulaşarak saldırgana müdahale edebilmesini sağladı. Machchhar, diğer kişilerin de daha sonra durumu kontrol altına almak için devreye girdiğini söyledi.Hint pilot, o anlarda yalnızca kendi hayatını düşünmediğini belirterek, “Elbette kendi hayatım için savaşıyordum ama başkalarının ölmesine izin vermeyeceğimi de biliyordum” dedi.Uçak saniyeler içinde binlerce metre alçaldıOlay, 30 Eylül Çarşamba günü Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai uçağında meydana geldi.Reuters'ın aktardığı verilere göre uçak, kokpitteki saldırı sırasında 30 saniyeden kısa sürede yaklaşık 14 bin feet, yani 4 bin 200 metreden fazla irtifa kaybetti. Uçakta 174 kişinin bulunduğu bildirildi.Yolcular ve kabin ekibinin kokpite ulaşmasının ardından saldırgan etkisiz hale getirildi. Yedek pilot ekibinin devreye girmesiyle uçak yeniden kontrol altına alındı ve Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tabuk Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak burada güvenli şekilde acil iniş yaptı.Ağır yaralı halde kokpit kapısını açtıMachchhar'ın saldırı sırasında ciddi şekilde yaralandığı bildirildi. Buna rağmen kaptanın kokpit kapısını açmayı başarması, yolcuların ve diğer mürettebatın müdahalesinin önünü açtı.Flydubai, olayın ilk aşamasında uçuş sırasında pilotlar arasında bir “fiziksel arbede” yaşandığını açıklamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Havacılık Genel Otoritesi ise olayı bir “güvenlik vakası” olarak tanımlayarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.BAE makamları olayın nedenleri ile operasyonel ve güvenlik boyutlarının araştırıldığını belirterek, soruşturma tamamlanmadan doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması çağrısında bulundu.Modi'den pilota: Hindistan seninle gurur duyuyorHindistan Başbakanı Narendra Modi de Machchhar'ın saldırı sırasında gösterdiği davranışın büyük bir faciayı önlediğini söyledi.Modi, pilotun ağır yaralanmasına rağmen gösterdiği “cesaret, soğukkanlılık ve hızlı karar alma yeteneğinin” uçaktaki insanların hayatlarının kurtarılmasına yardımcı olduğunu belirtti.Modi daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Machchhar'ı “kahraman” olarak nitelendirmiş ve “Hindistan Kaptan Machchhar ile gurur duyuyor” ifadelerini kullanmıştı.17 yıllık pilot: 'Uçakta ne olduğunu anlayabiliyorum'Machchhar, Modi ile yaptığı görüşmede 17 yıldır pilotluk yaptığını ve uzun yıllara dayanan tecrübesi sayesinde uçakta meydana gelen değişiklikleri çok hızlı fark edebildiğini anlattı.Reuters'a göre kaptan, yaşadığı ağır saldırıya rağmen iyileşme sürecine de olumlu yaklaştığını söyledi. Machchhar, yaralarını yalnızca bir travma olarak görmek istemediğini, iyileşmenin zaman alacak bir süreç olduğunun farkında olduğunu belirtti.İlk olarak Tabuk'taki hastanede tedavi altına alınan Hint pilot, daha sonra ileri tedavi için Abu Dabi'deki bir hastaneye nakledildi. Son açıklamalara göre sağlık durumu stabil ve tedavisi devam ediyor.Saldırının nedeni soruşturuluyorOlayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri savcılığı, Flydubai uçağındaki olay hakkında resmi soruşturma başlattı.Yardımcı pilotun saldırıyı hangi amaçla gerçekleştirdiği ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye yönelik eylemlerinin arkasındaki motivasyon henüz soruşturma makamları tarafından kesin olarak açıklanmadı.BAE havacılık otoritesi, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve nihai bulguların soruşturma tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/israilde-ucak-dustu-1-olu-1-agir-yarali-1109229417.html

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hindistan başbakanı narendra modi, birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, suudi arabistan, flydubai, tabuk, haberler