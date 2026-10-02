https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/a7den-abd-yaptirimlarina-yanit-irani-veya-teroru-finanse-etmedik-yaptirimlar-odeme-agimizin-1109244477.html

A7’den ABD yaptırımlarına yanıt: İran'ı veya terörü finanse etmedik, yaptırımlar, ödeme ağımızın etkinliğinin kabulü

A7’den ABD yaptırımlarına yanıt: İran'ı veya terörü finanse etmedik, yaptırımlar, ödeme ağımızın etkinliğinin kabulü

Sputnik Türkiye

Rusya merkezli finansal teknoloji şirketi A7, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımların aşılmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle aldığı yeni yaptırım kararının... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T17:50+0300

2026-10-02T17:50+0300

2026-10-02T18:18+0300

dünya

rusya

abd

yaptırım

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A7'nin basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, şirketin "İran'ı veya terör örgütlerini hiçbir zaman finanse etmediği” ve bu yapıların çıkarları doğrultusunda herhangi bir işlem gerçekleştirmediği belirtildi.Şirket, hakkındaki suçlamaları “açık bir yalan ve iftira” olarak nitelendirirken, İran’la veya terör örgütleriyle bağlantılı yapıların işlemlerine aracılık etmediğini kaydetti.A7’den yapılan açıklama şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/peskov-abdnin-yaptirim-yasasi-rusya-ile-iliskilere-olumlu-katki-saglamaz-1108881726.html

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