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A7’den ABD yaptırımlarına yanıt: İran'ı veya terörü finanse etmedik, yaptırımlar, ödeme ağımızın etkinliğinin kabulü
A7’den ABD yaptırımlarına yanıt: İran'ı veya terörü finanse etmedik, yaptırımlar, ödeme ağımızın etkinliğinin kabulü
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Rusya merkezli finansal teknoloji şirketi A7, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımların aşılmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle aldığı yeni yaptırım kararının... 02.10.2026, Sputnik Türkiye
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A7'nin basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, şirketin "İran'ı veya terör örgütlerini hiçbir zaman finanse etmediği” ve bu yapıların çıkarları doğrultusunda herhangi bir işlem gerçekleştirmediği belirtildi.Şirket, hakkındaki suçlamaları “açık bir yalan ve iftira” olarak nitelendirirken, İran’la veya terör örgütleriyle bağlantılı yapıların işlemlerine aracılık etmediğini kaydetti.A7’den yapılan açıklama şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/peskov-abdnin-yaptirim-yasasi-rusya-ile-iliskilere-olumlu-katki-saglamaz-1108881726.html
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rusya, abd, yaptırım
rusya, abd, yaptırım

A7’den ABD yaptırımlarına yanıt: İran'ı veya terörü finanse etmedik, yaptırımlar, ödeme ağımızın etkinliğinin kabulü

17:50 02.10.2026 (güncellendi: 18:18 02.10.2026)
© REUTERS Olesya AstakhovaRussian international payments company A7
Russian international payments company A7 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© REUTERS Olesya Astakhova
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Rusya merkezli finansal teknoloji şirketi A7, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımların aşılmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle aldığı yeni yaptırım kararının ardından suçlamaları redderken, “A7, yeni ve bağımsız bir uluslararası ödeme ağı kurdu. Bize yönelik yaptırımlar da tam olarak bu etkinliğin kabulü niteliğinde” ifadelerine yer verdi.
A7'nin basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, şirketin "İran'ı veya terör örgütlerini hiçbir zaman finanse etmediği” ve bu yapıların çıkarları doğrultusunda herhangi bir işlem gerçekleştirmediği belirtildi.
Şirket, hakkındaki suçlamaları “açık bir yalan ve iftira” olarak nitelendirirken, İran’la veya terör örgütleriyle bağlantılı yapıların işlemlerine aracılık etmediğini kaydetti.
A7’den yapılan açıklama şöyle:
Yeni yaptırımlar, A7 şirketinin faaliyetlerini etkilemiyor. Böyle bir ilginin gösterilmesi dahi, birkaç yıl içinde inşa ettiğimiz küresel finans sistemine alternatif yapının etkinliğini doğruluyor. A7, birkaç yıl içinde jeopolitik koşullardan bağımsız olarak işletmelerin etkin ve hızlı şekilde faaliyet göstermesine olanak sağlayan yeni ve bağımsız bir uluslararası ödeme ağı kurdu. Bize yönelik yaptırımlar da tam olarak bu etkinliğin kabulü niteliğinde.
A7, İran veya terör örgütleriyle çalıştığı yönündeki tüm suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Bunlar açıkça yalan ve iftiradır. Şirket, hiçbir zaman bu yapıların çıkarları doğrultusunda işlem gerçekleştirmedi ve bunlarla bağlantılı kuruluşlara hizmet vermedi.
A7, modern ve çok katmanlı bir uyum sistemine sahip. Tüm müşteriler, risklerin tespit edilmesini sağlayan ve faaliyetleri ilgili gereklilikleri ihlal eden kişi ve kuruluşlara hizmet sunulmasını engelleyen taramalardan geçiriliyor.
A7, yasa dışı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı Rusya pazarı için ödemelerin kesintisiz şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kuruldu. Şirket bunun yanı sıra yaptırımlarla bağlantısı bulunmayan üçüncü ülkelere de hizmet vererek tüketim malları ve ham maddelerin yasal ihracat ve ithalat işlemlerini gerçekleştiriyor.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
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