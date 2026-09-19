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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/peskov-abdnin-yaptirim-yasasi-rusya-ile-iliskilere-olumlu-katki-saglamaz-1108881726.html
Peskov: ABD’nin yaptırım yasası Rusya ile ilişkilere olumlu katkı sağlamaz
Peskov: ABD’nin yaptırım yasası Rusya ile ilişkilere olumlu katkı sağlamaz
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’de kabul edilen yeni yaptırım yasasının Washington-Moskova ilişkilerine olumlu etkide bulunamayacağını belirtti. 19.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-19T21:04+0300
2026-09-19T21:04+0300
dünya
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e verdiği demeçte ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulanmasına imkan tanıyan yasayı imzalamasının, ikili ilişkileri ve Ukrayna krizinin çözüm sürecini olumlu etkilemeyeceğini söyledi.Peskov, 'ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı yasanın Ukrayna krizine barışçıl çözüm arayışını ve iki ülke ilişkilerinde ilerleme sağlanması ihtimalini nasıl etkileyeceği' sorusuna, “Kesinlikle olumlu bir etkisi olamaz” yanıtını verdi.Trump, cumartesi günü Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulanmasına imkan tanıyan yasayı imzalamıştı.Söz konusu düzenleme, Rus petrolü ve doğal gazının en büyük beş alıcısı arasında yer alan ülkelerden ithal edilen ürünlere yüzde 100’e varan ek gümrük vergisi uygulanmasına olanak sağlıyor. Yasa ayrıca Rusya’dan ABD’ye ithal edilen ürünlere yüzde 500’e kadar gümrük vergisi getirilmesine imkan tanıyor.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov daha önce yaptığı açıklamada, Trump’ın ağustos ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna krizinin çözümünde ilerleme sağlanması gerektiğini söylediğini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/trump-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlara-imkan-taniyan-yasayi-imzaladi-1108869083.html
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dmitriy peskov, kremlin, donald trump, abd, rusya, washington, ukrayna
dmitriy peskov, kremlin, donald trump, abd, rusya, washington, ukrayna

Peskov: ABD’nin yaptırım yasası Rusya ile ilişkilere olumlu katkı sağlamaz

21:04 19.09.2026
© Sputnik / Сергей БобылевDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’de kabul edilen yeni yaptırım yasasının Washington-Moskova ilişkilerine olumlu etkide bulunamayacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e verdiği demeçte ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulanmasına imkan tanıyan yasayı imzalamasının, ikili ilişkileri ve Ukrayna krizinin çözüm sürecini olumlu etkilemeyeceğini söyledi.
Peskov, 'ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı yasanın Ukrayna krizine barışçıl çözüm arayışını ve iki ülke ilişkilerinde ilerleme sağlanması ihtimalini nasıl etkileyeceği' sorusuna, “Kesinlikle olumlu bir etkisi olamaz” yanıtını verdi.
Trump, cumartesi günü Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulanmasına imkan tanıyan yasayı imzalamıştı.
Söz konusu düzenleme, Rus petrolü ve doğal gazının en büyük beş alıcısı arasında yer alan ülkelerden ithal edilen ürünlere yüzde 100’e varan ek gümrük vergisi uygulanmasına olanak sağlıyor. Yasa ayrıca Rusya’dan ABD’ye ithal edilen ürünlere yüzde 500’e kadar gümrük vergisi getirilmesine imkan tanıyor.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov daha önce yaptığı açıklamada, Trump’ın ağustos ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna krizinin çözümünde ilerleme sağlanması gerektiğini söylediğini aktarmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Dublin'de İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile birlikte - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2026
DÜNYA
Trump, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara imkan tanıyan yasayı imzaladı
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