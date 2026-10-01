https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/zelenskiy-doneminde-ukraynanin-kamu-borcu-45-katina-cikti-1109195686.html

Zelenskiy döneminde Ukrayna’nın kamu borcu 4.5 katına çıktı

Zelenskiy döneminde Ukrayna’nın kamu borcu 4.5 katına çıktı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Maliye Bakanlığı verilerine göre, Vladimir Zelenskiy’in Mayıs 2019’da göreve gelmesinden bu yana ülkenin iç ve dış borç stoku 4.5 kat artış göstererek... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T13:54+0300

2026-10-01T13:54+0300

2026-10-01T13:55+0300

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vladimir zelenskiy

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Ukrayna’nın toplam kamu ve devlet garantili borç stoku, Vladimir Zelenskiy’in devlet başkanlığı koltuğuna oturduğu Mayıs 2019’dan bu yana 4.5 katına çıktı.Ukrayna Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 31 Ağustos 2026 itibarıyla ülkenin kamu ve devlet garantili borcu 9 trilyon 602 milyar 890 milyon grivnaya (yaklaşık 215.55 milyar dolar) yükseldi. Zelenskiy’in göreve başladığı Mayıs 2019 döneminde söz konusu borç stoku 2 trilyon 106 milyar 490 milyon grivna seviyesinde bulunuyordu.Maliye Bakanlığı değerlendirmelerine göre, kamu borcunun yıl sonuna kadar 10 trilyon 146 milyar grivnaya (226 milyar dolar) ulaşması bekleniyor.Sosyal ödemelerde gecikme riskiUkrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko, 10 Eylül’de yaptığı açıklamada, bütçe açığı nedeniyle ülke genelinde sosyal ödemelerde aksamalar ve gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu.Ülkenin 2027 yılı taslak bütçesinde 37 milyar dolarlık bütçe açığı öngörülürken, toplam kamu borcunun 276 milyar dolara kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Ukrayna Başbakanı Sergey Koretskiy, gelecek yıl ülke GSYH’sinin yaklaşık yüzde 44’üne denk gelen 109 milyar dolarlık kaynağın ordu ihtiyaçlarına ayrılmasının planlandığını bildirdi.Bütçe açığını büyük oranda dış finansman yardımlarıyla kapatmaya çalışan Kiev yönetimi, Batılı ortakların yeni yardım paketleri üzerindeki müzakereleri uzatması ve öz kaynak oluşturma yönündeki çağrılarıyla karşı karşıya kalıyor.

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ukrayna, kamu borcu, iç borç, dış borç, vladimir zelenskiy