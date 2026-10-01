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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/z-kusaginin-playlistinde-arabesk-surprizi-dinleme-oranlari-6-yilda-katlandi-1109203749.html
Z kuşağının playlistinde arabesk sürprizi: Dinleme oranları 6 yılda katlandı
Z kuşağının playlistinde arabesk sürprizi: Dinleme oranları 6 yılda katlandı
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konularından biri arabesk dinleyen gençlerin sayısındaki şaşırtan artış oldu. Araştırmalara... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T16:37+0300
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okan aslan i̇le gün ortasi
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arabesk
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Türkiye'de arabesk müzik dinlenme oranı, son yıllarda gençlerin yoğun ilgisiyle birlikte yüzde 435'lik rekor bir artış gösterdi. Verilere göre, bu tarzı en çok tercih eden kitle yüzde 44'lük payla 18-24 yaş arası gençler oldu.Verileri Gün Ortası programında değerlendiren Okan Aslan, hangi sanatçıların daha çok tercih edildiğini de aktardı. Aslan, şöyle konuştu:
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Okan Aslan
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Z kuşağının playlistinde arabesk sürprizi: Dinleme oranları 6 yılda katlandı

16:37 01.10.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
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Okan Aslan
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Okan Aslan’ın Radyo Sputnik’teki Gün Ortası programında bugünkü konularından biri arabesk dinleyen gençlerin sayısındaki şaşırtan artış oldu. Araştırmalara göre arabesk müzik dinleyen gençlerin sayısı son 6 yılda yüzde 435 arttı.
Türkiye'de arabesk müzik dinlenme oranı, son yıllarda gençlerin yoğun ilgisiyle birlikte yüzde 435'lik rekor bir artış gösterdi. Verilere göre, bu tarzı en çok tercih eden kitle yüzde 44'lük payla 18-24 yaş arası gençler oldu.
Verileri Gün Ortası programında değerlendiren Okan Aslan, hangi sanatçıların daha çok tercih edildiğini de aktardı. Aslan, şöyle konuştu:
“Türkiye'de arabesk müzik dinleyen gençlerin sayısı son 6 yılda yüzde 435 artmış. Arabeski en çok 18-24 yaş arasındaki gençler dinliyor. Yani kabaca 6 yılda 5 kattan fazla seviyeye çıkmış. Spotify bu dönemde arabeskin her yıl yüzde 31'in üzerinde büyüdüğünü belirtiyor. Yine Türkiye'de arabesk dinlemelerinin yüzde 77'si 30 yaşın altındaki kullanıcılardan geliyor. En büyük grup açık ara 18-24 yaş grubu. Toplam arabesk dinlemelerinin yüzde 44'ünü tek başına bu yaş grubu gerçekleştiriyor. Şöyle ilginç bir şey var. Gençler sadece yeni isimleri dinlemiyor. Spotify'ın tüm zamanlar verilerinde en çok dinlenen arabesk sanatçıları sayıyorum. Semicenk, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses. Arabeskin en yoğun dinlendiği saat ise 18.00. Genel yoğunluk 14 ile 19 arasında. Bu durum yalnızca Türkiye'de değil. Türkiye'den sonra Spotify'da arabeskin en çok dinlendiği ülke neresi? Almanya… Onun ardından Hollanda ve Fransa geliyor. Türkiye dışındaki dinlemelerinde yüzde 61'i 30 yaş altındakilerden geliyor”
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