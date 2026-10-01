Z kuşağının playlistinde arabesk sürprizi: Dinleme oranları 6 yılda katlandı

“Türkiye'de arabesk müzik dinleyen gençlerin sayısı son 6 yılda yüzde 435 artmış. Arabeski en çok 18-24 yaş arasındaki gençler dinliyor. Yani kabaca 6 yılda 5 kattan fazla seviyeye çıkmış. Spotify bu dönemde arabeskin her yıl yüzde 31'in üzerinde büyüdüğünü belirtiyor. Yine Türkiye'de arabesk dinlemelerinin yüzde 77'si 30 yaşın altındaki kullanıcılardan geliyor. En büyük grup açık ara 18-24 yaş grubu. Toplam arabesk dinlemelerinin yüzde 44'ünü tek başına bu yaş grubu gerçekleştiriyor. Şöyle ilginç bir şey var. Gençler sadece yeni isimleri dinlemiyor. Spotify'ın tüm zamanlar verilerinde en çok dinlenen arabesk sanatçıları sayıyorum. Semicenk, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses. Arabeskin en yoğun dinlendiği saat ise 18.00. Genel yoğunluk 14 ile 19 arasında. Bu durum yalnızca Türkiye'de değil. Türkiye'den sonra Spotify'da arabeskin en çok dinlendiği ülke neresi? Almanya… Onun ardından Hollanda ve Fransa geliyor. Türkiye dışındaki dinlemelerinde yüzde 61'i 30 yaş altındakilerden geliyor”