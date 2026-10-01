Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/uyusturucu-test-sonucu-pozitif-cikan-afra-saracoglundan-ilk-aciklama--1109200935.html
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu test sonucunun çıkmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Ünlü isim... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T15:17+0300
2026-10-01T15:17+0300
yaşam
afra saraçoğlu
uyuşturucu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/12/1108848685_0:45:1207:723_1920x0_80_0_0_f2f2e7604f01290ebd99216e9e1b8956.jpg
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve test sonuçları pozitif çıkan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu. Sosyal medyası üzerinden açıklama yapan ünlü isim, "Hiç beklemediğim şekilde raporda saç teli analizimde bir madde bulgusuna rastlandığı tarafımıza iletildi. Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş" ifadelerini kullandı. Saraçoğlu idrar ve kan örneklerinin negatif çıktığını ifade etti. Evimde bir suç unsuruna rastlanmadıSaraçoğlu, soruşturmadan haberdar olur olmaz yurt dışından Türkiye'ye döndüğünü ve adli makamlarla birlikte hareket ettiğini belirterek şunları dile getirdi: “Herkese merhaba. Hakkımdaki sürece dair bu açıklamayı en şeffaf haliyle, sizlerle paylaşmak isterim. Bu açıklamayı yapmak için beklememin sebebi, şahsıma ait adli tıp raporunun dosyaya henüz bugün yüklenmiş olmasıdır. Soruşturmadan haberdar olur olmaz yurtdışı seyahatimi sonlandırarak kendi rızamla ülkeme döndüm ve sürecin başından itibaren adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde hareket ettim. Belirtmek isterim ki, ben yurtdışındayken evimde yapılan aramalarda hiçbir suç unsuruna veya yasadışı maddeye rastlanmamıştır. Bununla birlikte, hiç beklemediğim şekilde raporda saç teli analizimde bir madde bulgusuna rastlandığı tarafımıza iletildi. Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş.Yasadışı maddenin hayatımda yeri yok Kan ve idrarımın temiz olması zaten kullanıcı olmadığımı doğruluyor. Bu yorucu süreçte görevlerini son derece nazik ve profesyonelce yürüten İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve tüm adli makamlarımıza teşekkür ederim. Böyle bir konuyla gündeme gelmek inanın en son isteyeceğim şeydi. Bu sebeple sizleri ve kamuoyunun gündemini meşgul ettiğim için içtenlikle özür dilerim. Yasadışı madde kullanılmasına kesinlikle karşıyım, hayatımda yeri yok ve asla da olmayacak. Beni merak eden, güvenen ve destekleyen herkese sonsuz sevgiler.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/unlu-isimlere-uyusturucu-operasyonu-aras-bulut-iynemlinin-de-bulundugu-15-kisi-hakkinda-gozalti-1108845814.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/12/1108848685_0:0:1207:905_1920x0_80_0_0_406a80bc13e91a1b665fc6bc19d71b89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afra saraçoğlu, uyuşturucu
afra saraçoğlu, uyuşturucu

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama

15:17 01.10.2026
Afra Saraçoğlu sosyal medya
Afra Saraçoğlu sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
Abone ol
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu test sonucunun çıkmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Ünlü isim saç örneğinin pozitif çıktığını belirtirken 'pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş' ifadelerini kullandı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve test sonuçları pozitif çıkan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu. Sosyal medyası üzerinden açıklama yapan ünlü isim, "Hiç beklemediğim şekilde raporda saç teli analizimde bir madde bulgusuna rastlandığı tarafımıza iletildi. Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş" ifadelerini kullandı. Saraçoğlu idrar ve kan örneklerinin negatif çıktığını ifade etti.
© Fotoğraf : Instagram/ @afrasaracogluAfra Saraçoğlu
Afra Saraçoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
Afra Saraçoğlu
© Fotoğraf : Instagram/ @afrasaracoglu

Evimde bir suç unsuruna rastlanmadı

Saraçoğlu, soruşturmadan haberdar olur olmaz yurt dışından Türkiye'ye döndüğünü ve adli makamlarla birlikte hareket ettiğini belirterek şunları dile getirdi:
“Herkese merhaba. Hakkımdaki sürece dair bu açıklamayı en şeffaf haliyle, sizlerle paylaşmak isterim. Bu açıklamayı yapmak için beklememin sebebi, şahsıma ait adli tıp raporunun dosyaya henüz bugün yüklenmiş olmasıdır. Soruşturmadan haberdar olur olmaz yurtdışı seyahatimi sonlandırarak kendi rızamla ülkeme döndüm ve sürecin başından itibaren adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde hareket ettim. Belirtmek isterim ki, ben yurtdışındayken evimde yapılan aramalarda hiçbir suç unsuruna veya yasadışı maddeye rastlanmamıştır.
Bununla birlikte, hiç beklemediğim şekilde raporda saç teli analizimde bir madde bulgusuna rastlandığı tarafımıza iletildi. Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş.

Yasadışı maddenin hayatımda yeri yok

Kan ve idrarımın temiz olması zaten kullanıcı olmadığımı doğruluyor. Bu yorucu süreçte görevlerini son derece nazik ve profesyonelce yürüten İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve tüm adli makamlarımıza teşekkür ederim. Böyle bir konuyla gündeme gelmek inanın en son isteyeceğim şeydi. Bu sebeple sizleri ve kamuoyunun gündemini meşgul ettiğim için içtenlikle özür dilerim. Yasadışı madde kullanılmasına kesinlikle karşıyım, hayatımda yeri yok ve asla da olmayacak. Beni merak eden, güvenen ve destekleyen herkese sonsuz sevgiler.”
Afra Saraçoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
TÜRKİYE
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu için de gözaltı kararı verildi
18 Eylül, 08:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала