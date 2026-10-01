https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/uyusturucu-test-sonucu-pozitif-cikan-afra-saracoglundan-ilk-aciklama--1109200935.html

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu test sonucunun çıkmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Ünlü isim... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T15:17+0300

2026-10-01T15:17+0300

2026-10-01T15:17+0300

yaşam

afra saraçoğlu

uyuşturucu

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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve test sonuçları pozitif çıkan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu. Sosyal medyası üzerinden açıklama yapan ünlü isim, "Hiç beklemediğim şekilde raporda saç teli analizimde bir madde bulgusuna rastlandığı tarafımıza iletildi. Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş" ifadelerini kullandı. Saraçoğlu idrar ve kan örneklerinin negatif çıktığını ifade etti. Evimde bir suç unsuruna rastlanmadıSaraçoğlu, soruşturmadan haberdar olur olmaz yurt dışından Türkiye'ye döndüğünü ve adli makamlarla birlikte hareket ettiğini belirterek şunları dile getirdi: “Herkese merhaba. Hakkımdaki sürece dair bu açıklamayı en şeffaf haliyle, sizlerle paylaşmak isterim. Bu açıklamayı yapmak için beklememin sebebi, şahsıma ait adli tıp raporunun dosyaya henüz bugün yüklenmiş olmasıdır. Soruşturmadan haberdar olur olmaz yurtdışı seyahatimi sonlandırarak kendi rızamla ülkeme döndüm ve sürecin başından itibaren adli makamlarımızla tam bir işbirliği içerisinde hareket ettim. Belirtmek isterim ki, ben yurtdışındayken evimde yapılan aramalarda hiçbir suç unsuruna veya yasadışı maddeye rastlanmamıştır. Bununla birlikte, hiç beklemediğim şekilde raporda saç teli analizimde bir madde bulgusuna rastlandığı tarafımıza iletildi. Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş.Yasadışı maddenin hayatımda yeri yok Kan ve idrarımın temiz olması zaten kullanıcı olmadığımı doğruluyor. Bu yorucu süreçte görevlerini son derece nazik ve profesyonelce yürüten İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve tüm adli makamlarımıza teşekkür ederim. Böyle bir konuyla gündeme gelmek inanın en son isteyeceğim şeydi. Bu sebeple sizleri ve kamuoyunun gündemini meşgul ettiğim için içtenlikle özür dilerim. Yasadışı madde kullanılmasına kesinlikle karşıyım, hayatımda yeri yok ve asla da olmayacak. Beni merak eden, güvenen ve destekleyen herkese sonsuz sevgiler.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/unlu-isimlere-uyusturucu-operasyonu-aras-bulut-iynemlinin-de-bulundugu-15-kisi-hakkinda-gozalti-1108845814.html

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afra saraçoğlu, uyuşturucu