https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/unlu-isimlere-uyusturucu-operasyonu-aras-bulut-iynemlinin-de-bulundugu-15-kisi-hakkinda-gozalti-1108845814.html

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Aras Bulut İynemli, Sefo ve Melis Sezen gözaltına alındı

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Aras Bulut İynemli, Sefo ve Melis Sezen gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya dahil 15 isim gözaltına alındı 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T08:05+0300

2026-09-18T08:05+0300

2026-09-18T08:26+0300

türki̇ye

aras bulut i̇ynemli

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

i̇l jandarma komutanlığı

sefo

uyuşturucu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101258420_0:263:2706:1785_1920x0_80_0_0_fd576ad955ccfd1e4fc21066d900296a.jpg

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Aras Bulut İynemli, Sefo, Hasan Şaş ve Melis Sezen dahil 15 ismin gözaltına alındığı öğrenildi.Hangi ünlü isimler gözaltına alındı?Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı verilen isimler;Aras Bulut İYİNEMLİSeyfullah SAĞIR (Sefo)Melis SEZENNilperi ŞAHİNKAYAHande DEMİRHasan ŞAŞMelis İŞİTENYeliz YEŞİLÇİMENAnıl DURMUŞHazal Filiz KÜÇÜKKÖSEVolkan AKÇIRAYZeynep AKÇIRAYEda GÜZELCİKSezer ÇAKIRSayat ZURNACI

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aras bulut i̇ynemli, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, i̇l jandarma komutanlığı, sefo, uyuşturucu