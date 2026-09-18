https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/unlu-isimlere-uyusturucu-operasyonu-aras-bulut-iynemlinin-de-bulundugu-15-kisi-hakkinda-gozalti-1108845814.html
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Aras Bulut İynemli, Sefo ve Melis Sezen gözaltına alındı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Aras Bulut İynemli, Sefo ve Melis Sezen gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya dahil 15 isim gözaltına alındı 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T08:05+0300
2026-09-18T08:05+0300
2026-09-18T08:26+0300
türki̇ye
aras bulut i̇ynemli
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
i̇l jandarma komutanlığı
sefo
uyuşturucu
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Aras Bulut İynemli, Sefo, Hasan Şaş ve Melis Sezen dahil 15 ismin gözaltına alındığı öğrenildi.Hangi ünlü isimler gözaltına alındı?Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı verilen isimler;Aras Bulut İYİNEMLİSeyfullah SAĞIR (Sefo)Melis SEZENNilperi ŞAHİNKAYAHande DEMİRHasan ŞAŞMelis İŞİTENYeliz YEŞİLÇİMENAnıl DURMUŞHazal Filiz KÜÇÜKKÖSEVolkan AKÇIRAYZeynep AKÇIRAYEda GÜZELCİKSezer ÇAKIRSayat ZURNACI
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MIA „Rossiya Segodnya“
aras bulut i̇ynemli, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, i̇l jandarma komutanlığı, sefo, uyuşturucu
aras bulut i̇ynemli, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, i̇l jandarma komutanlığı, sefo, uyuşturucu
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Aras Bulut İynemli, Sefo ve Melis Sezen gözaltına alındı
08:05 18.09.2026 (güncellendi: 08:26 18.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya dahil 15 isim gözaltına alındı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Aras Bulut İynemli, Sefo, Hasan Şaş ve Melis Sezen dahil 15 ismin gözaltına alındığı öğrenildi.
Hangi ünlü isimler gözaltına alındı?
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı verilen isimler;
Aras Bulut İYİNEMLİ
Seyfullah SAĞIR (Sefo)
Melis SEZEN
Nilperi ŞAHİNKAYA
Hande DEMİR
Hasan ŞAŞ
Melis İŞİTEN
Yeliz YEŞİLÇİMEN
Anıl DURMUŞ
Hazal Filiz KÜÇÜKKÖSE
Volkan AKÇIRAY
Zeynep AKÇIRAY
Eda GÜZELCİK
Sezer ÇAKIR
Sayat ZURNACI