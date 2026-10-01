https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/ucakta-alkollu-yolcu-ortaligi-karistirdi-kabin-memurunu-ve-bir-yolcuyu-isirdi--1109188625.html
Uçakta alkollü yolcu ortalığı karıştırdı: Kabin memurunu ve bir yolcuyu ısırdı
Uçakta alkollü yolcu ortalığı karıştırdı: Kabin memurunu ve bir yolcuyu ısırdı
Sputnik Türkiye
AJet'in Londra- İstanbul seferini yapan uçakta, alkollü bir yolcu, kendisine müdahale eden kabin memurunu ve başka bir yolcuyu ısırdı. Yolcu, İstanbul'da... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T11:35+0300
2026-10-01T11:35+0300
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uçak
uçak seferi
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Londra-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan AJet uçağında meydana gelen olayda, alkollü olduğu öne sürülen bir yolcu yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etti. Kadın yolcunun durumu kabin memuruna bildirdi. Uyarılara rağmen davranışına devam eden yolcu, kabin memurunu ve kadın yolcuyu ısırdı. Uçak, havalimanına indiğinde ise saldırgan yolcu gözaltına alındı. Ajet, yolcunun kara listeye alındığını duyurdu. Yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etti iddiası AJet'in Londra Stansted Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirdiği VF-1990 sefer sayılı uçakta meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen yolcu, uçuş sırasında yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etti. Kadın yolcu durumu kabin ekibine bildirdi. CNN Türk'ün haberine göre, kabin memurunun uyarılarına rağmen davranışlarını sürdüren yolcu, kabin memuru ile kadın yolcuyu ısırdı. Bunun üzerine pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile iletişime geçerek yaşananları bildirdi ve polis ekiplerinin karşılamasını istedi. Uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na sorunsuz şekilde inerken, yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Yolcu 'kara listeye' alındıKonuya ilişkin AJet tarafından yapılan açıklamada, "Saldırıya uğrayan yolcumuz ve kabin memuru arkadaşımız saldırgandan şikayetçi olmuştur. Saldırgan yolcu, şirketimizin uçuş güvenliği politikası gereği kara listeye alınarak uçuşlarımızdan men edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/ucakta-sigara-ictigi-goruntuleri-paylasan-sosyal-medya-fenomeni-kara-listeye-alindi-1103435957.html
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londra, i̇stanbul, sabiha gökçen havalimanı, uçak, uçak seferi, kara liste
londra, i̇stanbul, sabiha gökçen havalimanı, uçak, uçak seferi, kara liste
Uçakta alkollü yolcu ortalığı karıştırdı: Kabin memurunu ve bir yolcuyu ısırdı
AJet'in Londra- İstanbul seferini yapan uçakta, alkollü bir yolcu, kendisine müdahale eden kabin memurunu ve başka bir yolcuyu ısırdı. Yolcu, İstanbul'da gözaltına alındı.
Londra-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan AJet uçağında meydana gelen olayda, alkollü olduğu öne sürülen bir yolcu yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etti. Kadın yolcunun durumu kabin memuruna bildirdi. Uyarılara rağmen davranışına devam eden yolcu, kabin memurunu ve kadın yolcuyu ısırdı. Uçak, havalimanına indiğinde ise saldırgan yolcu gözaltına alındı. Ajet, yolcunun kara listeye alındığını duyurdu.
Yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etti iddiası
AJet'in Londra Stansted Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirdiği VF-1990 sefer sayılı uçakta meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen yolcu, uçuş sırasında yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etti. Kadın yolcu durumu kabin ekibine bildirdi. CNN Türk'ün haberine göre, kabin memurunun uyarılarına rağmen davranışlarını sürdüren yolcu, kabin memuru ile kadın yolcuyu ısırdı. Bunun üzerine pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile iletişime geçerek yaşananları bildirdi ve polis ekiplerinin karşılamasını istedi. Uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na sorunsuz şekilde inerken, yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yolcu 'kara listeye' alındı
Konuya ilişkin AJet tarafından yapılan açıklamada, "Saldırıya uğrayan yolcumuz ve kabin memuru arkadaşımız saldırgandan şikayetçi olmuştur. Saldırgan yolcu, şirketimizin uçuş güvenliği politikası gereği kara listeye alınarak uçuşlarımızdan men edilmiştir" ifadeleri yer aldı.