https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/ucakta-alkollu-yolcu-ortaligi-karistirdi-kabin-memurunu-ve-bir-yolcuyu-isirdi--1109188625.html

Uçakta alkollü yolcu ortalığı karıştırdı: Kabin memurunu ve bir yolcuyu ısırdı

Uçakta alkollü yolcu ortalığı karıştırdı: Kabin memurunu ve bir yolcuyu ısırdı

Sputnik Türkiye

AJet'in Londra- İstanbul seferini yapan uçakta, alkollü bir yolcu, kendisine müdahale eden kabin memurunu ve başka bir yolcuyu ısırdı. Yolcu, İstanbul'da... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T11:35+0300

2026-10-01T11:35+0300

2026-10-01T11:35+0300

türki̇ye

londra

i̇stanbul

sabiha gökçen havalimanı

uçak

uçak seferi

kara liste

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Londra-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan AJet uçağında meydana gelen olayda, alkollü olduğu öne sürülen bir yolcu yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etti. Kadın yolcunun durumu kabin memuruna bildirdi. Uyarılara rağmen davranışına devam eden yolcu, kabin memurunu ve kadın yolcuyu ısırdı. Uçak, havalimanına indiğinde ise saldırgan yolcu gözaltına alındı. Ajet, yolcunun kara listeye alındığını duyurdu. Yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etti iddiası AJet'in Londra Stansted Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirdiği VF-1990 sefer sayılı uçakta meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen yolcu, uçuş sırasında yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etti. Kadın yolcu durumu kabin ekibine bildirdi. CNN Türk'ün haberine göre, kabin memurunun uyarılarına rağmen davranışlarını sürdüren yolcu, kabin memuru ile kadın yolcuyu ısırdı. Bunun üzerine pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile iletişime geçerek yaşananları bildirdi ve polis ekiplerinin karşılamasını istedi. Uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na sorunsuz şekilde inerken, yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Yolcu 'kara listeye' alındıKonuya ilişkin AJet tarafından yapılan açıklamada, "Saldırıya uğrayan yolcumuz ve kabin memuru arkadaşımız saldırgandan şikayetçi olmuştur. Saldırgan yolcu, şirketimizin uçuş güvenliği politikası gereği kara listeye alınarak uçuşlarımızdan men edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/ucakta-sigara-ictigi-goruntuleri-paylasan-sosyal-medya-fenomeni-kara-listeye-alindi-1103435957.html

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i̇stanbul

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