Uçakta sigara içtiği görüntüleri paylaşan sosyal medya fenomeni kara listeye alındı

11.02.2026

Uçakta gizlice sigara içtiği görüntüleri paylaşan fenomen havayolu şirketince kara listeye alınarak uçuşlardan men edildi. Alınan bilgiye göre, sivil havacılık kurallarına göre yasak olmasına rağmen sigara yakan içerik üreticisi görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine AJet, yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti. Uçak içerisinde tütün kullandığı gerekçesiyle sosyal medyada 'Erkan abi' olarak bilinen fenomene 24 bin 681 lira idari para cezası uygulandı.

