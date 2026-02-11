Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Uçakta sigara içtiği görüntüleri paylaşan sosyal medya fenomeni kara listeye alındı
Uçakta sigara içtiği görüntüleri paylaşan sosyal medya fenomeni kara listeye alındı
AJet uçağında gizlice sigara içtiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni kara listeye alınarak 24 bin 681 lira para cezasına... 11.02.2026
Uçakta gizlice sigara içtiği görüntüleri paylaşan fenomen havayolu şirketince kara listeye alınarak uçuşlardan men edildi. Alınan bilgiye göre, sivil havacılık kurallarına göre yasak olmasına rağmen sigara yakan içerik üreticisi görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine AJet, yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti. Uçak içerisinde tütün kullandığı gerekçesiyle sosyal medyada 'Erkan abi' olarak bilinen fenomene 24 bin 681 lira idari para cezası uygulandı.
21:53 11.02.2026 (güncellendi: 21:54 11.02.2026)
AJet uçağında gizlice sigara içtiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni kara listeye alınarak 24 bin 681 lira para cezasına çarptırıldı.
Uçakta gizlice sigara içtiği görüntüleri paylaşan fenomen havayolu şirketince kara listeye alınarak uçuşlardan men edildi.
Alınan bilgiye göre, sivil havacılık kurallarına göre yasak olmasına rağmen sigara yakan içerik üreticisi görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine AJet, yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti.
Uçak içerisinde tütün kullandığı gerekçesiyle sosyal medyada 'Erkan abi' olarak bilinen fenomene 24 bin 681 lira idari para cezası uygulandı.
