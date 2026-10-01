https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/trumpin-5-bin-dolarlik-odeme-vaadi-secimlerde-ise-yarar-mi-maliyeti-ne-kadar-olur--1109190853.html
Trump'ın 5 bin dolarlık ödeme vaadi seçimlerde işe yarar mı, maliyeti ne kadar olur?
Trump'ın 5 bin dolarlık ödeme vaadi seçimlerde işe yarar mı, maliyeti ne kadar olur?
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Uzmanlara göre ABD Başkanı'nın ara seçimlerde cumhuriyetçilerin kazanması halinde her yetişkin Amerikalıya 5 bin dolar ödeme vaadi hayata geçirilirse federal bütçeye yaklaşık 1.2 trilyon dolarlık ek yük getirebilir.
2026-10-01T12:21+0300
2026-10-01T12:21+0300
2026-10-01T12:21+0300
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Trump, Dallas'ta düzenlenen ilk Cumhuriyetçi Ara Seçim Kongresi'nde yaptığı konuşmada seçmenlere 3 Kasım'da Cumhuriyetçi adayları destekleme çağrısında bulunmuş,Cumhuriyetçiler kazanırsa her yetişkin Amerikalıya 5 bin dolar vadetmişti. Trump, kendisinin ve Cumhuriyetçi milletvekillerinin "işi tamamlamasına" izin verilmesini isterken, tarifelerden elde edilen gelirin Amerikalılara dağıtılması fikrini de savundu.Trump, Demokratların böyle bir politikayı hayata geçiremeyeceğini savunarak, onların tarifeler uygulamadığını ve yalnızca "yoksulluk hakkında bildikleri" olduğunu söyledi.Cumhuriyetçiler arasında görüş ayrılığıAncak öneri, Trump'ın partisinde de herkes tarafından desteklenmiyor.Arizona Cumhuriyetçisi Temsilci David Schweikert, Reuters'a yaptığı açıklamada plana karşı olduğunu belirterek, "Bunu durdurmak için tüm kalbimle ve ruhumla mücadele ederdim. Çünkü bu, çalışan insanlara yardım edeceğinden çok daha fazla zarar verir" dedi.Schweikert, böyle bir ödemenin faiz oranlarını yükseltebileceğini ve kamu borcunun maliyetini artırabileceğini savundu. Cumhuriyetçi siyasetçi, bunun ABD'yi daha erken bir "faiz oranı ölüm sarmalına" sürükleyebileceğini söyledi.Ohio Cumhuriyetçisi Senatör Bernie Moreno ise Trump'ın önerisini yasalaştırmak için şimdiden çalışma yaptığını ve "Trump temettüsü"nü resmileştirecek bir düzenleme hazırladığını söyledi.5 bin dolarlık ödemenin maliyeti ne olacak?ABD'de yaklaşık 240 milyon yetişkin bulunuyor. Her yetişkine 5 bin dolar ödeme yapılması, hükümete yaklaşık 1.2 trilyon dolarlık doğrudan maliyet getirecek. Buna borçlanma nedeniyle oluşabilecek yüz milyarlarca dolarlık ek faiz maliyeti de dahil değil.Reuters'a göre söz konusu miktar, Kovid-19 döneminde yapılan üç teşvik ödemesinin toplamından daha yüksek. Ayrıca Trump'ın imzasını taşıyan ‘One Big Beatiful kapsamında gelecek yıl için öngörülen maliyetin üzerinde ve 2027'de beklenen federal birincil açığın yaklaşık yüzde 50 fazlasına denk geliyor.Seçmenler ne düşünüyor?Reuters'ın görüştüğü seçmenlerin Trump'ın önerisine yaklaşımı ise farklılık gösteriyor.Teksas'ta yaşayan emekli fikri mülkiyet avukatı Christine Gardner, Trump'ın açıklamasını duyduğunda şaşırdığını belirterek öneriyi "oy satın almaya" benzetti. Gardner, 5 bin dolarlık ödemenin kendisine "çok tuhaf" geldiğini söyledi.
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donald trump, abd, cumhuriyetçiler, haberler, dallas
donald trump, abd, cumhuriyetçiler, haberler, dallas
Trump'ın 5 bin dolarlık ödeme vaadi seçimlerde işe yarar mı, maliyeti ne kadar olur?
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhuriyetçilerin 3 Kasım'daki ara seçimlerde Kongre'nin her iki kanadındaki çoğunluğunu koruması halinde her Amerikalıya 5 bin dolar ödeme yapılmasını önermesi, Cumhuriyetçi Parti içinde de tartışma yarattı. Uzmanlara göre plan hayata geçirilirse federal bütçeye yaklaşık 1.2 trilyon dolarlık ek yük getirebilir.
Trump, Dallas'ta düzenlenen ilk Cumhuriyetçi Ara Seçim Kongresi'nde yaptığı konuşmada seçmenlere 3 Kasım'da Cumhuriyetçi adayları destekleme çağrısında bulunmuş,Cumhuriyetçiler kazanırsa her yetişkin Amerikalıya 5 bin dolar vadetmişti.
Trump, kendisinin ve Cumhuriyetçi milletvekillerinin "işi tamamlamasına" izin verilmesini isterken, tarifelerden elde edilen gelirin Amerikalılara dağıtılması fikrini de savundu.
Trump, Demokratların böyle bir politikayı hayata geçiremeyeceğini savunarak, onların tarifeler uygulamadığını ve yalnızca "yoksulluk hakkında bildikleri" olduğunu söyledi.
Cumhuriyetçiler arasında görüş ayrılığı
Ancak öneri, Trump'ın partisinde de herkes tarafından desteklenmiyor.
Arizona Cumhuriyetçisi Temsilci David Schweikert, Reuters'a yaptığı açıklamada plana karşı olduğunu belirterek, "Bunu durdurmak için tüm kalbimle ve ruhumla mücadele ederdim. Çünkü bu, çalışan insanlara yardım edeceğinden çok daha fazla zarar verir" dedi.
Schweikert, böyle bir ödemenin faiz oranlarını yükseltebileceğini ve kamu borcunun maliyetini artırabileceğini savundu. Cumhuriyetçi siyasetçi, bunun ABD'yi daha erken bir "faiz oranı ölüm sarmalına" sürükleyebileceğini söyledi.
Ohio Cumhuriyetçisi Senatör Bernie Moreno ise Trump'ın önerisini yasalaştırmak için şimdiden çalışma yaptığını ve "Trump temettüsü"nü resmileştirecek bir düzenleme hazırladığını söyledi.
5 bin dolarlık ödemenin maliyeti ne olacak?
ABD'de yaklaşık 240 milyon yetişkin bulunuyor. Her yetişkine 5 bin dolar ödeme yapılması, hükümete yaklaşık 1.2 trilyon dolarlık doğrudan maliyet getirecek. Buna borçlanma nedeniyle oluşabilecek yüz milyarlarca dolarlık ek faiz maliyeti de dahil değil.
Reuters'a göre söz konusu miktar, Kovid-19 döneminde yapılan üç teşvik ödemesinin toplamından daha yüksek. Ayrıca Trump'ın imzasını taşıyan ‘One Big Beatiful kapsamında gelecek yıl için öngörülen maliyetin üzerinde ve 2027'de beklenen federal birincil açığın yaklaşık yüzde 50 fazlasına denk geliyor.
Planın hayata geçirilmesi halinde toplam federal bütçe açığının yaklaşık 3.1 trilyon dolara çıkabileceği hesaplanıyor. Açığın gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının ise bu yılki yüzde 5.8 seviyesinden 2027'de yüzde 9.4'e yükselmesi bekleniyor.
Reuters'ın görüştüğü seçmenlerin Trump'ın önerisine yaklaşımı ise farklılık gösteriyor.
Teksas'ta yaşayan emekli fikri mülkiyet avukatı Christine Gardner, Trump'ın açıklamasını duyduğunda şaşırdığını belirterek öneriyi "oy satın almaya" benzetti. Gardner, 5 bin dolarlık ödemenin kendisine "çok tuhaf" geldiğini söyledi.