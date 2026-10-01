https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/trump-ukraynanin-ucaklari-olmadigi-icin-onlara-guclu-muhimmat-vermedik-1109201673.html
Trump: Ukrayna'nın uçakları olmadığı için onlara güçlü mühimmat vermedik
Trump: Ukrayna'nın uçakları olmadığı için onlara güçlü mühimmat vermedik
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Kiev'in mühimmatların kullanımı için gerekli uçaklara ve ekipmanlara sahip olmadığını ve bu nedenle onlara bazı güçlü mühimmatları... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T15:44+0300
2026-10-01T15:44+0300
2026-10-01T15:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
vladimir zelenskiy
ukrayna
raytheon
donald trump
mühimmat
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin mühimmat stoğu ve Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.Bazı mühimmat türlerinin diğerlerine kıyasla daha az düzeyde bulunduğunu belirten Trump, buna karşın orta ve üst-orta sınıftaki güçlü mühimmat stoklarının tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu vurguladı.Vladimir Zelenskiy'in bazı mühimmatları almayı reddettiğini ifade eden Trump, şu açıklamalarda bulundu:Bu durumun ardından mühimmat üretim sürecinin hız kazandığına işaret eden Trump, Raytheon gibi savunma şirketlerinin ülkenin dört bir yanında tesisler inşa ettiğini ve 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak stokları daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkardıklarını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/peskovdan-valday-aciklamasi-dunyanin-gozu-putinin-konusmasinda-1109194490.html
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abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, raytheon, donald trump, mühimmat
abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, raytheon, donald trump, mühimmat
Trump: Ukrayna'nın uçakları olmadığı için onlara güçlü mühimmat vermedik
ABD Başkanı Trump, Kiev'in mühimmatların kullanımı için gerekli uçaklara ve ekipmanlara sahip olmadığını ve bu nedenle onlara bazı güçlü mühimmatları göndermediklerini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin mühimmat stoğu ve Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Bazı mühimmat türlerinin diğerlerine kıyasla daha az düzeyde bulunduğunu belirten Trump, buna karşın orta ve üst-orta sınıftaki güçlü mühimmat stoklarının tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu vurguladı.
Vladimir Zelenskiy'in bazı mühimmatları almayı reddettiğini ifade eden Trump, şu açıklamalarda bulundu:
"Zelenskiy'in alamayacağı, ancak çok güçlü olan mühimmat var. Alamaz çünkü o mühimmat için gereken uçaklara ve diğer şeylere sahip değil."
Bu durumun ardından mühimmat üretim sürecinin hız kazandığına işaret eden Trump, Raytheon gibi savunma şirketlerinin ülkenin dört bir yanında tesisler inşa ettiğini ve 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak stokları daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkardıklarını kaydetti.