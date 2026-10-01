Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/trump-ukraynanin-ucaklari-olmadigi-icin-onlara-guclu-muhimmat-vermedik-1109201673.html
Trump: Ukrayna'nın uçakları olmadığı için onlara güçlü mühimmat vermedik
Trump: Ukrayna'nın uçakları olmadığı için onlara güçlü mühimmat vermedik
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Kiev'in mühimmatların kullanımı için gerekli uçaklara ve ekipmanlara sahip olmadığını ve bu nedenle onlara bazı güçlü mühimmatları... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T15:44+0300
2026-10-01T15:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
vladimir zelenskiy
ukrayna
raytheon
donald trump
mühimmat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108702761_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7323888a3f07a3af965c142f8968696c.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin mühimmat stoğu ve Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.Bazı mühimmat türlerinin diğerlerine kıyasla daha az düzeyde bulunduğunu belirten Trump, buna karşın orta ve üst-orta sınıftaki güçlü mühimmat stoklarının tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu vurguladı.Vladimir Zelenskiy'in bazı mühimmatları almayı reddettiğini ifade eden Trump, şu açıklamalarda bulundu:Bu durumun ardından mühimmat üretim sürecinin hız kazandığına işaret eden Trump, Raytheon gibi savunma şirketlerinin ülkenin dört bir yanında tesisler inşa ettiğini ve 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak stokları daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkardıklarını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/peskovdan-valday-aciklamasi-dunyanin-gozu-putinin-konusmasinda-1109194490.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0b/1108702761_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_b8fe1070db847b0e66b0b3c5131bb9be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, raytheon, donald trump, mühimmat
abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, raytheon, donald trump, mühimmat

Trump: Ukrayna'nın uçakları olmadığı için onlara güçlü mühimmat vermedik

15:44 01.10.2026
© REUTERS Jonathan ErnstDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
Abone ol
ABD Başkanı Trump, Kiev'in mühimmatların kullanımı için gerekli uçaklara ve ekipmanlara sahip olmadığını ve bu nedenle onlara bazı güçlü mühimmatları göndermediklerini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin mühimmat stoğu ve Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bazı mühimmat türlerinin diğerlerine kıyasla daha az düzeyde bulunduğunu belirten Trump, buna karşın orta ve üst-orta sınıftaki güçlü mühimmat stoklarının tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu vurguladı.

Vladimir Zelenskiy'in bazı mühimmatları almayı reddettiğini ifade eden Trump, şu açıklamalarda bulundu:

"Zelenskiy'in alamayacağı, ancak çok güçlü olan mühimmat var. Alamaz çünkü o mühimmat için gereken uçaklara ve diğer şeylere sahip değil."

Bu durumun ardından mühimmat üretim sürecinin hız kazandığına işaret eden Trump, Raytheon gibi savunma şirketlerinin ülkenin dört bir yanında tesisler inşa ettiğini ve 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak stokları daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkardıklarını kaydetti.
Kết quả năm 2024 với Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Peskov'dan Valday açıklaması: Dünyanın gözü Putin'in konuşmasında
13:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала