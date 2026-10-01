https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/trump-ukraynanin-ucaklari-olmadigi-icin-onlara-guclu-muhimmat-vermedik-1109201673.html

Trump: Ukrayna'nın uçakları olmadığı için onlara güçlü mühimmat vermedik

Trump: Ukrayna'nın uçakları olmadığı için onlara güçlü mühimmat vermedik

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Kiev'in mühimmatların kullanımı için gerekli uçaklara ve ekipmanlara sahip olmadığını ve bu nedenle onlara bazı güçlü mühimmatları... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T15:44+0300

2026-10-01T15:44+0300

2026-10-01T15:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

vladimir zelenskiy

ukrayna

raytheon

donald trump

mühimmat

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin mühimmat stoğu ve Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.Bazı mühimmat türlerinin diğerlerine kıyasla daha az düzeyde bulunduğunu belirten Trump, buna karşın orta ve üst-orta sınıftaki güçlü mühimmat stoklarının tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu vurguladı.Vladimir Zelenskiy'in bazı mühimmatları almayı reddettiğini ifade eden Trump, şu açıklamalarda bulundu:Bu durumun ardından mühimmat üretim sürecinin hız kazandığına işaret eden Trump, Raytheon gibi savunma şirketlerinin ülkenin dört bir yanında tesisler inşa ettiğini ve 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak stokları daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkardıklarını kaydetti.

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abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, raytheon, donald trump, mühimmat