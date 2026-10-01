https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/sosyal-medya-fenomenlerine-operasyon-10-kisi-gozaltina-alindi-1109193433.html

Sosyal medya fenomenlerine operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

Sosyal medya fenomenlerine operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli operasyonlarda 10 fenomen isim gözaltına alındı. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T13:09+0300

2026-10-01T13:09+0300

2026-10-01T13:09+0300

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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü

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sosyal medya fenomeni

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İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyada kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Türk aile yapısına aykırı içerikler ürettiklerini ve bu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettiklerini belirlendi.Sanal devriye ekipleri tespit ettiİstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü desteğiyle sanal devriye kapsamındaki tespitler üzerine çalışma yürüttü. Ekipler, TikTok başta olmak üzere Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarında canlı yayınlar gerçekleştiren şüphelilerin, kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıklarını, Türk aile yapısına aykırı içerikler ürettiklerini ve bu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettiklerini belirledi."Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "müstehcenlik" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik ekipler, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliye uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik gerekli testler de yapıldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü , instagram, tiktok, sosyal medya, sosyal medya fenomeni