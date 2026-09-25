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Fon soruşturmasında 3'üncü dalga operasyon: Kapalı fonda işlem yapan 6 şüpheliye gözaltı
Fon soruşturmasında 3'üncü dalga operasyon: Kapalı fonda işlem yapan 6 şüpheliye gözaltı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 3. dalga operasyon düzenlendi. Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunduğu... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T12:54+0300
2026-09-25T12:54+0300
türki̇ye
fon
gözaltı
ahmet özcan
i̇stanbul
cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunduğu ve haklarında daha önce adli işlem yapılmadığı belirlenen 7 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi.7 şüpheli hakkında gözaltı kararıTespit edilen kişilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor ve Muhammet Yarız hakkında daha önce adli işlem başlatıldığı belirlendi. Mehmet Salih Turhan hakkında da daha önce adli işlem başlatıldığı ve arandığı tespit edildi.Bunun üzerine, haklarında daha önce adli işlem yapılmayan 7 şüpheli hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçu kapsamında gözaltı kararı verildi.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.6 şüpheli gözaltına alındıOperasyonda Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman ve Yunus Caf yakalanarak gözaltına alındı.Hakkında gözaltı kararı bulunan Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce’nin ise firari olduğu belirlendi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Gözaltına alınan şüphelilerin görevleri açıklandıGözaltına alınan şüphelilerden Fatmagül Lafçı’nın KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü, Necmettin Enes Töbü’nün Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü olduğu belirtildi.Engin Geylan’ın Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü, Niyazi Derindağ’ın aynı şirkette İç Denetçi, Hacı Bayram Adıyaman’ın Uzman, Yunus Caf’ın ise MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı olarak görev yaptığı kaydedildi.Kapalı fon sisteminde 12 kişinin hesabı tespit edildiSoruşturma kapsamında Pusula Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunduğu tespit edilen 12 kişinin Serdar Turhan, Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Ahmet Özcan, Hacı Bayram Adıyaman, Selay Turhan İnce, Yunus Caf, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan olduğu öğrenildi.
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fon, gözaltı, ahmet özcan, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı
fon, gözaltı, ahmet özcan, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı

Fon soruşturmasında 3'üncü dalga operasyon: Kapalı fonda işlem yapan 6 şüpheliye gözaltı

12:54 25.09.2026
© AAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 3. dalga operasyon düzenlendi. Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunduğu belirlenen ve haklarında daha önce adli işlem yapılmayan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul’daki operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunduğu ve haklarında daha önce adli işlem yapılmadığı belirlenen 7 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi.

7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Tespit edilen kişilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor ve Muhammet Yarız hakkında daha önce adli işlem başlatıldığı belirlendi. Mehmet Salih Turhan hakkında da daha önce adli işlem başlatıldığı ve arandığı tespit edildi.
Bunun üzerine, haklarında daha önce adli işlem yapılmayan 7 şüpheli hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçu kapsamında gözaltı kararı verildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman ve Yunus Caf yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce’nin ise firari olduğu belirlendi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin görevleri açıklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden Fatmagül Lafçı’nın KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü, Necmettin Enes Töbü’nün Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü olduğu belirtildi.
Engin Geylan’ın Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü, Niyazi Derindağ’ın aynı şirkette İç Denetçi, Hacı Bayram Adıyaman’ın Uzman, Yunus Caf’ın ise MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı olarak görev yaptığı kaydedildi.

Kapalı fon sisteminde 12 kişinin hesabı tespit edildi

Soruşturma kapsamında Pusula Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunduğu tespit edilen 12 kişinin Serdar Turhan, Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Ahmet Özcan, Hacı Bayram Adıyaman, Selay Turhan İnce, Yunus Caf, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan olduğu öğrenildi.
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