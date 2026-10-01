https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/slovakya-basbakani-fico-natonun-5-maddesine-inanmiyorum-1109198497.html
Slovakya Başbakanı Fico: NATO'nun 5. maddesine inanmıyorum
Slovakya Başbakanı Fico: NATO'nun 5. maddesine inanmıyorum
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, NATO Antlaşması'nın üye ülkelerin ortak savunmasını öngören 5. maddesinin işlerliğine inanmadığını söyledi. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T14:42+0300
2026-10-01T14:42+0300
2026-10-01T14:43+0300
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Sosyal medyadan bugün yayımlanan videoya göre, öğrencilerle bir araya geldiği toplantıda konuşan Slovakya Başbakanı Robert Fico, NATO’nun kolektif savunma ilkesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Fico, konuya ilişkin açıklamasında, "5. maddeye inanmıyorum, bunu açıkça söylüyorum. Bir şey olması durumunda herkesin buraya koşup bizi savunacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.Herhangi bir olay yaşanması halinde ortak savunma mutabakatının işleyeceğine güvenilmemesi gerektiğini savunan Slovakya Başbakanı, "Bu mekanizma kusursuz bir şekilde işlemeyecek; zira Avrupa Birliği içerisindeki dayanışma şu anda bile çalışmıyor" değerlendirmesinde bulundu.NATO Antlaşması'nın 5. maddesi, NATO üyelerinden birine yapılan silahlı saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını ve her bir üye ülkenin yardım sağlama yükümlülüğünü devreye sokacağını hükme bağlıyor.
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slovakya, robert fico, nato, avrupa birliği, avrupa
Slovakya Başbakanı Fico: NATO'nun 5. maddesine inanmıyorum
14:42 01.10.2026 (güncellendi: 14:43 01.10.2026)
Slovakya Başbakanı Fico, NATO Antlaşması'nın üye ülkelerin ortak savunmasını öngören 5. maddesinin işlerliğine inanmadığını söyledi.
Sosyal medyadan bugün yayımlanan videoya göre, öğrencilerle bir araya geldiği toplantıda konuşan Slovakya Başbakanı Robert Fico, NATO’nun kolektif savunma ilkesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fico, konuya ilişkin açıklamasında, "5. maddeye inanmıyorum, bunu açıkça söylüyorum. Bir şey olması durumunda herkesin buraya koşup bizi savunacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Herhangi bir olay yaşanması halinde ortak savunma mutabakatının işleyeceğine güvenilmemesi gerektiğini savunan Slovakya Başbakanı, "Bu mekanizma kusursuz bir şekilde işlemeyecek; zira Avrupa Birliği içerisindeki dayanışma şu anda bile çalışmıyor" değerlendirmesinde bulundu.
NATO Antlaşması'nın 5. maddesi, NATO üyelerinden birine yapılan silahlı saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını ve her bir üye ülkenin yardım sağlama yükümlülüğünü devreye sokacağını hükme bağlıyor.