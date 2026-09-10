Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı

Merhabalar. Nev Bey'in yoğun bakımda olduğu doğru fakat sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşacak. Dualarımız, güzel niyetlerimiz onunla olsun. Kendisi gerçekten çok güzel bir insan.