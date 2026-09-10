Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/unlu-sarkici-nev-yogun-bakima-kaldirildi-1108676221.html
Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Nev, yoğun bakıma kaldırıldı. Nev'in müzisyen arkadaşı Aytaç Budak, sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T22:27+0300
2026-09-10T23:00+0300
türki̇ye
nev
türkiye
şarkıcı
müzisyen
türk müzisyen
sanat
kültür & sanat
sanat eseri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108676062_0:10:832:478_1920x0_80_0_0_a41cc857bd464b58c0edbeba656e87eb.jpg
Sahne adı Nev olan müzisyen Nevzat Doğansoy, yoğun bakıma kaldırıldı. Nev'in müzisyen arkadaşı Aytaç Budak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Nev kimdir?Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy, 1968'de İstanbul'da doğdu. 2000'li yıllardan itibaren geniş kitlelerce tanınan sanatçı, pop-rock ve Türk sanat müziği eserlerindeki yorumlarıyla biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/hastaneden-taburcu-edilen-unlu-komedyen-cem-yilmaz-ailesiyle-bir-araya-geldi--1108406869.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108676062_0:29:832:653_1920x0_80_0_0_2522d6aa7bb8afe2b3284ddfef5de76b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nev, türkiye, şarkıcı, müzisyen, türk müzisyen, sanat, kültür & sanat, sanat eseri
nev, türkiye, şarkıcı, müzisyen, türk müzisyen, sanat, kültür & sanat, sanat eseri

Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı

22:27 10.09.2026 (güncellendi: 23:00 10.09.2026)
© Fotoğraf : Nev sosyal medyaŞarkıcı Nev
Şarkıcı Nev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© Fotoğraf : Nev sosyal medya
Abone ol
Ünlü şarkıcı Nev, yoğun bakıma kaldırıldı. Nev'in müzisyen arkadaşı Aytaç Budak, sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.
Sahne adı Nev olan müzisyen Nevzat Doğansoy, yoğun bakıma kaldırıldı.
Nev'in müzisyen arkadaşı Aytaç Budak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Merhabalar. Nev Bey'in yoğun bakımda olduğu doğru fakat sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşacak. Dualarımız, güzel niyetlerimiz onunla olsun. Kendisi gerçekten çok güzel bir insan.

Nev kimdir?

Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy, 1968'de İstanbul'da doğdu. 2000'li yıllardan itibaren geniş kitlelerce tanınan sanatçı, pop-rock ve Türk sanat müziği eserlerindeki yorumlarıyla biliniyor.
Cem Yılmaz sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
YAŞAM
Hastaneden taburcu edilen ünlü komedyen Cem Yılmaz ailesiyle bir araya geldi
1 Eylül, 15:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала