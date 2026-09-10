https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/unlu-sarkici-nev-yogun-bakima-kaldirildi-1108676221.html
Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Nev, yoğun bakıma kaldırıldı. Nev'in müzisyen arkadaşı Aytaç Budak, sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T22:27+0300
2026-09-10T22:27+0300
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Sahne adı Nev olan müzisyen Nevzat Doğansoy, yoğun bakıma kaldırıldı. Nev'in müzisyen arkadaşı Aytaç Budak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Nev kimdir?Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy, 1968'de İstanbul'da doğdu. 2000'li yıllardan itibaren geniş kitlelerce tanınan sanatçı, pop-rock ve Türk sanat müziği eserlerindeki yorumlarıyla biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/hastaneden-taburcu-edilen-unlu-komedyen-cem-yilmaz-ailesiyle-bir-araya-geldi--1108406869.html
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nev, türkiye, şarkıcı, müzisyen, türk müzisyen, sanat, kültür & sanat, sanat eseri
Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı
22:27 10.09.2026 (güncellendi: 23:00 10.09.2026)
Ünlü şarkıcı Nev, yoğun bakıma kaldırıldı. Nev'in müzisyen arkadaşı Aytaç Budak, sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.
Sahne adı Nev olan müzisyen Nevzat Doğansoy, yoğun bakıma kaldırıldı.
Nev'in müzisyen arkadaşı Aytaç Budak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Merhabalar. Nev Bey'in yoğun bakımda olduğu doğru fakat sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşacak. Dualarımız, güzel niyetlerimiz onunla olsun. Kendisi gerçekten çok güzel bir insan.
Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy, 1968'de İstanbul'da doğdu. 2000'li yıllardan itibaren geniş kitlelerce tanınan sanatçı, pop-rock ve Türk sanat müziği eserlerindeki yorumlarıyla biliniyor.