https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/rusya-bilimler-akademisi-baskani-krasnikov-rus-lazer-silahlari-yuksek-etkinlik-gosterdi-1109182951.html

Rusya Bilimler Akademisi Başkanı Krasnikov: Rus lazer silahları yüksek etkinlik gösterdi

Rusya Bilimler Akademisi Başkanı Krasnikov: Rus lazer silahları yüksek etkinlik gösterdi

Sputnik Türkiye

Rusya Bilimler Akademisi (RAN) Başkanı Krasnikov, Rus lazer silahlarının yüksek etkinlik gösterdiğini belirterek bilim insanlarının bu silahların... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T08:31+0300

2026-10-01T08:31+0300

2026-10-01T08:51+0300

savunma

rusya

rusya bilimler akademisi

lazer

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya)

hava savunma

pantsir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097012871_0:27:1370:798_1920x0_80_0_0_c7ea90aaa2268d59c7a173d64b3e6495.png

RAN Başkanı Gennadiy Krasnikov, Rus lazer silahlarının yüksek etkinlik gösterdiğini ve bilim insanlarının bu silahların geliştirilmesine en aktif şekilde katıldığını bildirdi.Krasnikov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, "Lazer silahlarımız, lazer sistemlerimiz yüksek etkinlik gösterdi" ifadesini kullandı.Lazer ışınının gücünü ve menzilini artırmak, hedef takip süresini de kısaltmak için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü anlatan RAN Başkanı, "Bir diğer konu ise ışının yüksek enerjili küçük parçalara ayrıldığı ve bu parça bulutunun düşman insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirdiği özel imha yöntemleri" dedi.Yalnızca ‘Pantsir’ sistemlerinin değil, diğer Rus hava savunma kompleksleri gibi klasik sistemlerin de geliştirilmeye devam ettiğini dile getiren Krasnikov, "Her alanda önde gelen bilim insanlarımız ve araştırma enstitülerimiz en aktif şekilde çalışıyor" diye konuştu.Lazer testiDaha önce Leningrad Bölgesi'nde savaş lazeri İHA'lara karşı test edilmişti. Rusya Ulusal Muhafız Teşkilatı (Rosgvardiya) pazartesi günü yaptığı açıklamada, Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma (RKBK) birliklerinin savunma sanayii temsilcileriyle birlikte, arazi tipi bir araç üzerine konuşlandırılan mobil lazer sistemini savaş şartlarına yakın koşullarda multikopterlere karşı kullandığını duyurmuştu.Testlerde lazerin taktik-teknik özellikleri ile farklı model insansız hava araçlarını, çeşitli mesafe, hız ve irtifalarda manevra yaptıkları sırada imha etme yetenekleri sınandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/abd-disisleri-bakani-rubiodan-iran-heyetine-ulkeyi-terk-edin-talimati-1109182576.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya bilimler akademisi, lazer, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , hava savunma, pantsir