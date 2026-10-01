https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/rusya-bilimler-akademisi-baskani-krasnikov-rus-lazer-silahlari-yuksek-etkinlik-gosterdi-1109182951.html
Rusya Bilimler Akademisi Başkanı Krasnikov: Rus lazer silahları yüksek etkinlik gösterdi
Rusya Bilimler Akademisi Başkanı Krasnikov: Rus lazer silahları yüksek etkinlik gösterdi
Sputnik Türkiye
Rusya Bilimler Akademisi (RAN) Başkanı Krasnikov, Rus lazer silahlarının yüksek etkinlik gösterdiğini belirterek bilim insanlarının bu silahların... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T08:31+0300
2026-10-01T08:31+0300
2026-10-01T08:51+0300
savunma
rusya
rusya bilimler akademisi
lazer
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya)
hava savunma
pantsir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097012871_0:27:1370:798_1920x0_80_0_0_c7ea90aaa2268d59c7a173d64b3e6495.png
RAN Başkanı Gennadiy Krasnikov, Rus lazer silahlarının yüksek etkinlik gösterdiğini ve bilim insanlarının bu silahların geliştirilmesine en aktif şekilde katıldığını bildirdi.Krasnikov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, "Lazer silahlarımız, lazer sistemlerimiz yüksek etkinlik gösterdi" ifadesini kullandı.Lazer ışınının gücünü ve menzilini artırmak, hedef takip süresini de kısaltmak için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü anlatan RAN Başkanı, "Bir diğer konu ise ışının yüksek enerjili küçük parçalara ayrıldığı ve bu parça bulutunun düşman insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirdiği özel imha yöntemleri" dedi.Yalnızca ‘Pantsir’ sistemlerinin değil, diğer Rus hava savunma kompleksleri gibi klasik sistemlerin de geliştirilmeye devam ettiğini dile getiren Krasnikov, "Her alanda önde gelen bilim insanlarımız ve araştırma enstitülerimiz en aktif şekilde çalışıyor" diye konuştu.Lazer testiDaha önce Leningrad Bölgesi'nde savaş lazeri İHA'lara karşı test edilmişti. Rusya Ulusal Muhafız Teşkilatı (Rosgvardiya) pazartesi günü yaptığı açıklamada, Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma (RKBK) birliklerinin savunma sanayii temsilcileriyle birlikte, arazi tipi bir araç üzerine konuşlandırılan mobil lazer sistemini savaş şartlarına yakın koşullarda multikopterlere karşı kullandığını duyurmuştu.Testlerde lazerin taktik-teknik özellikleri ile farklı model insansız hava araçlarını, çeşitli mesafe, hız ve irtifalarda manevra yaptıkları sırada imha etme yetenekleri sınandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/abd-disisleri-bakani-rubiodan-iran-heyetine-ulkeyi-terk-edin-talimati-1109182576.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097012871_135:0:1235:825_1920x0_80_0_0_1790b731a444015926abecaaf0fdbaf9.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya bilimler akademisi, lazer, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , hava savunma, pantsir
rusya, rusya bilimler akademisi, lazer, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , hava savunma, pantsir
Rusya Bilimler Akademisi Başkanı Krasnikov: Rus lazer silahları yüksek etkinlik gösterdi
08:31 01.10.2026 (güncellendi: 08:51 01.10.2026)
Rusya Bilimler Akademisi (RAN) Başkanı Krasnikov, Rus lazer silahlarının yüksek etkinlik gösterdiğini belirterek bilim insanlarının bu silahların geliştirilmesinde aktif rol aldığını kaydetti.
RAN Başkanı Gennadiy Krasnikov, Rus lazer silahlarının yüksek etkinlik gösterdiğini ve bilim insanlarının bu silahların geliştirilmesine en aktif şekilde katıldığını bildirdi.
Krasnikov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, "Lazer silahlarımız, lazer sistemlerimiz yüksek etkinlik gösterdi" ifadesini kullandı.
Lazer ışınının gücünü ve menzilini artırmak, hedef takip süresini de kısaltmak için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü anlatan RAN Başkanı, "Bir diğer konu ise ışının yüksek enerjili küçük parçalara ayrıldığı ve bu parça bulutunun düşman insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirdiği özel imha yöntemleri" dedi.
Yalnızca ‘Pantsir’ sistemlerinin değil, diğer Rus hava savunma kompleksleri gibi klasik sistemlerin de geliştirilmeye devam ettiğini dile getiren Krasnikov, "Her alanda önde gelen bilim insanlarımız ve araştırma enstitülerimiz en aktif şekilde çalışıyor" diye konuştu.
Daha önce Leningrad Bölgesi'nde savaş lazeri İHA'lara karşı test edilmişti. Rusya Ulusal Muhafız Teşkilatı (Rosgvardiya) pazartesi günü yaptığı açıklamada, Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma (RKBK) birliklerinin savunma sanayii temsilcileriyle birlikte, arazi tipi bir araç üzerine konuşlandırılan mobil lazer sistemini savaş şartlarına yakın koşullarda multikopterlere karşı kullandığını duyurmuştu.
Testlerde lazerin taktik-teknik özellikleri ile farklı model insansız hava araçlarını, çeşitli mesafe, hız ve irtifalarda manevra yaptıkları sırada imha etme yetenekleri sınandı.