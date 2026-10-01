https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/rus-uzman-rusya-kaliningrada-saldiri-halinde-tum-caydiricilik-araclarini-kullanabilir-1109213589.html

Rus uzman: Rusya, Kaliningrad’a saldırı halinde tüm caydırıcılık araçlarını kullanabilir

Rus uzman: Rusya, Kaliningrad’a saldırı halinde tüm caydırıcılık araçlarını kullanabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanlığı Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Akademisi (RANEPA) Hukuk ve Ulusal Güvenlik Enstitüsü uzmanı Aleksandr Stepanov, NATO’nun Kaliningrad... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T21:00+0300

2026-10-01T21:00+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkesinin saldırıya uğraması halinde “rekabet avantajlarından ve benzersiz saldırı araçlarından yararlanmak zorunda kalacağı” yönündeki açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Rus uzman Aleksandr Stepanov, Kaliningrad’a yönelik olası abluka veya saldırıya hem konvansiyonel hem de nükleer caydırıcılık araçlarıyla karşılık verilebileceğini belirtti.'Kaliningrad çevresinde askeri altyapı güçlendiriliyor'Putin’in açıklamasının Rusya’nın sahip olduğu askeri imkanlara işaret ettiğini belirten Stepanov, Kaliningrad çevresinde saldırı amaçlı bir altyapı oluşturulduğunu söyledi.Bölgede toplam yaklaşık 2 bin askerden oluşan dört çok uluslu NATO grubunun konuşlandırıldığına dikkat çeken Stepanov, Baltık ülkeleri başta olmak üzere bölgeye yüksek hassasiyetli saldırı silahlarının sevk edildiğini kaydetti. HIMARS sistemlerinin satın alındığını, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip F-16 ve F-35 uçaklarının konuşlandırıldığını belirten uzman, bölgenin giderek askerileştirildiğini ifade etti.Litvanya’nın mevzuatında yaptığı düzenlemelerin gelecekte ülke topraklarına nükleer silah yerleştirilmesine imkan sağlayabileceğini vurgulayan Stepanov, ABD’nin “nükleer paylaşım” programının Litvanya ve Finlandiya gibi yeni ülkelere genişletilebileceğini belirtti. Stepanov’a göre bu durum, Kaliningrad çevresinde nükleer kapasiteye sahip bir askeri kuşak oluşturulması riskini beraberinde getiriyor.‘NATO, abluka senaryoları üzerinde çalışıyor’NATO’nun bölgedeki çok uluslu tatbikatları ile hava ve deniz devriyelerine de dikkati çeken Stepanov, bu faaliyetlerin Baltık Denizi’ndeki deniz ulaşımının engellenmesi, Rus Baltık Filosunun Leningrad Deniz Üssü ile bağlantısının kesilmesi ve filonun deniz yolları üzerindeki etkisinin sınırlandırılması senaryolarını içerdiğini vurguladı.Uzman ayrıca Leningrad Bölgesi üzerindeki hava sahasının kapatılması ve Kaliningrad’ın Rusya’nın ana karasıyla ulaşım bağlantılarının devre dışı bırakılmasının da olası senaryolar arasında bulunduğunu söyledi. Böyle bir durumda kara bağlantısı sağlanması bakımından Suwalki Koridoru’nun önem kazanacağını belirten Stepanov, NATO’nun bu bölgede de kara altyapısını ve savunma kapasitesini güçlendirdiğini ifade etti.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Rusya’yı bir kez daha temel tehdit olarak tanımladığına işaret eden Stepanov, söz konusu senaryoların NATO’nun doktrin belgelerinde yer aldığını kaydetti. Uzman, gerilimin yeni bölgelere yayılmasının Rus kuvvetlerini Ukrayna cephesinden başka muhtemel harekat alanlarına yönlendirmeyi amaçlayabileceğini ifade etti.‘Nükleer caydırıcılık mekanizmaları devreye girebilir’Putin’in sözünü ettiği “tüm cephanelik” ifadesini de değerlendiren Stepanov, bunun öncelikle Rusya’nın nükleer caydırıcılık politikasındaki mekanizmaların devreye sokulması anlamına geldiğini belirtti. Rusya’nın nükleer doktrininin ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik kritik tehditler karşısında, stratejik saldırı silahları dahil tüm caydırıcılık araçlarının kullanılmasına izin verdiğini söyledi.‘Tehditler konvansiyonel silahlarla da etkisiz hale getirilebilir’Bununla birlikte Stepanov, Rusya’nın tehditlerin büyük bölümünü nükleer olmayan silahlarla da etkisiz hale getirebileceğini vurguladı. Baltık ülkeleri ve Almanya’daki havaalanları, derin su limanları, NATO donanmasına ait tesisler, askeri üsler ve silah depoları dahil Kaliningrad çevresinde onlarca hedef bulunduğunu kaydeden uzman, bunların yüksek hassasiyetli konvansiyonel silahlarla düzenlenecek birleşik saldırılarla vurulabileceğini belirtti.'Oreşnik füzesi kullanılabilir'Orta ve kısa menzilli füze seçeneklerine de değinen Stepanov, Oreşnik füzesinin yaklaşık 4 bin 500 kilometrelik menzili sayesinde Avrupa’nın neredeyse tamamına ulaşabildiğini kaydetti. Füzenin hem konvansiyonel hem de özel savaş başlığıyla kullanılabileceğini söyleyen Stepanov, Oreşnik’in Avrupa’daki kritik askeri altyapının etkisiz hale getirilmesine yönelik görevlerde kullanılabileceğini ifade etti.Stepanov, gerilimin daha da tırmanması ve ABD ile diğer bölgelerdeki müttefiklerinin olası bir çatışmaya dahil olması durumunda Rusya’nın daha güçlü sistemlere başvurabileceğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/tuba-cebi-putinin-sozlerini-degerlendirdi-rus-tehdit-algisi---ucurum-kenari-siyaseti--1109212899.html

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rusya, vladimir putin, kaliningrad, abd, nato, himars, f-16, f-35, oreşnik , baltık ülkeleri, almanya