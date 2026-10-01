https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-harkov-bolgesinde-uc-yerlesim-kontrol-altina-alindi-1109192385.html

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Harkov bölgesinde üç yerleşim kontrol altına alındı

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Harkov bölgesinde üç yerleşim kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Harkov bölgesinde Nesternoye, Rublyonoye ve Vısokaya Yaruga yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T12:43+0300

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rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

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donbass

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat kapsamında yürüttüğü eylemler ile ilgili güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler Harkov bölgesinde Nesternoye, Rublyonoye ve Vısokaya Yaruga yerleşimlerini kontrol altına aldı. Diğer beş yerleşim içinse çatışmalar sürüyor.Açıklamada ayrıca Rus birliklerin Dopropolye kentinde sokak çatışmalarını sürdürerek giderek daha büyük bir alanı kontrol altına aldıkları kaydedildi.Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde 1.435 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun aralarında tankların da bulunduğu 6 zırhlı savaş aracı imha edildi.Savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırı sonucu, Ukrayna'daki askeri havalimanları ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji altyapı tesisleri vuruldu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun ateşlediği 7 güdümlü hava bombası ve 650 uçak tipi İHA düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/harkovda-cemberi-daraltan-rus-gucleri-lojistik-altyapi-ve-muhimmat-depolarini-vurdu-1108887530.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, harkov, ukrayna, donbass, özel askeri harekat