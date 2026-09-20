https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/harkovda-cemberi-daraltan-rus-gucleri-lojistik-altyapi-ve-muhimmat-depolarini-vurdu-1108887530.html
Harkov’da çemberi daraltan Rus güçleri lojistik altyapı ve mühimmat depolarını vurdu
Harkov’da çemberi daraltan Rus güçleri lojistik altyapı ve mühimmat depolarını vurdu
Sputnik Türkiye
Harkov Bölgesinde kuşatma çemberini daraltan Rusya Silahlı Kuvvetleri; Ukrayna’da lojistik altyapı tesisleri, mühimmat depoları ve İHA üretim merkezlerini... 20.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-20T11:43+0300
2026-09-20T11:43+0300
2026-09-20T11:44+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey’ (Sever) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin Harkov Bölgesinde kuşatma halkasını sıklaştırarak dış kontrol alanını genişlettiği bildirildi.Kuşatma çemberi dahilinde hareket eden Rus askerlerinin, Harkov bölgesindeki 5 ayrı yerleşim biriminde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri unsurlarına ağır darbe vurduğu aktarıldı. Bölgedeki stratejik noktalardan Buzova yerleşim yerinin kontrol altına alınmasına yönelik çatışmaların sürdüğü kaydedildi.146 bölgede askeri tesis ve hedefler vurulduRusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruzi insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu birlikleri tarafından icra edilen eş zamanlı operasyonlarda; Ukrayna’da militanların kullandığı ulaştırma altyapı tesisleri, mühimmat ve askeri teçhizat depoları, İHA üretim ve depolama tesisleri ile Ukraynalı birlikler ve yabancı unsurların geçici konuşlanma noktaları hedef alındı. Söz konusu unsurların 146 ayrı bölgede etkisiz hale getirildiği ifade edildi.Hava savunma sistemlerinden yoğun önlemeRus hava savunma sistemleri tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında aşağıdaki hava unsurları düşürülerek etkisiz hale getirildi:8 adet güdümlü uçak bombası,4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi,8 adet uzun menzilli Flamingo seyir füzesi,Uçak tipi 1.951 adet İHA.
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rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, özel askeri harekat
Harkov’da çemberi daraltan Rus güçleri lojistik altyapı ve mühimmat depolarını vurdu
11:43 20.09.2026 (güncellendi: 11:44 20.09.2026)
Harkov Bölgesinde kuşatma çemberini daraltan Rusya Silahlı Kuvvetleri; Ukrayna’da lojistik altyapı tesisleri, mühimmat depoları ve İHA üretim merkezlerini hedef aldı. Rus hava savunma sistemleri ‘Flamingo’ füzeleri dahil çok sayıda hava unsurunu önledi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey’ (Sever) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin Harkov Bölgesinde kuşatma halkasını sıklaştırarak dış kontrol alanını genişlettiği bildirildi.
Kuşatma çemberi dahilinde hareket eden Rus askerlerinin, Harkov bölgesindeki 5 ayrı yerleşim biriminde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri unsurlarına ağır darbe vurduğu aktarıldı. Bölgedeki stratejik noktalardan Buzova yerleşim yerinin kontrol altına alınmasına yönelik çatışmaların sürdüğü kaydedildi.
146 bölgede askeri tesis ve hedefler vuruldu
Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruzi insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu birlikleri tarafından icra edilen eş zamanlı operasyonlarda; Ukrayna’da militanların kullandığı ulaştırma altyapı tesisleri, mühimmat ve askeri teçhizat depoları, İHA üretim ve depolama tesisleri ile Ukraynalı birlikler ve yabancı unsurların geçici konuşlanma noktaları hedef alındı. Söz konusu unsurların 146 ayrı bölgede etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Hava savunma sistemlerinden yoğun önleme
Rus hava savunma sistemleri tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında aşağıdaki hava unsurları düşürülerek etkisiz hale getirildi:
8 adet güdümlü uçak bombası,
4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi,
8 adet uzun menzilli Flamingo seyir füzesi,
Uçak tipi 1.951 adet İHA.