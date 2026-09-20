https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/harkovda-cemberi-daraltan-rus-gucleri-lojistik-altyapi-ve-muhimmat-depolarini-vurdu-1108887530.html

Harkov’da çemberi daraltan Rus güçleri lojistik altyapı ve mühimmat depolarını vurdu

Harkov’da çemberi daraltan Rus güçleri lojistik altyapı ve mühimmat depolarını vurdu

Sputnik Türkiye

Harkov Bölgesinde kuşatma çemberini daraltan Rusya Silahlı Kuvvetleri; Ukrayna’da lojistik altyapı tesisleri, mühimmat depoları ve İHA üretim merkezlerini... 20.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-20T11:43+0300

2026-09-20T11:43+0300

2026-09-20T11:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

harkov

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna silahlı kuvvetleri

himars

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095648155_0:36:1151:683_1920x0_80_0_0_6ffc993d143eacdd2078476fafc23bde.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey’ (Sever) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin Harkov Bölgesinde kuşatma halkasını sıklaştırarak dış kontrol alanını genişlettiği bildirildi.Kuşatma çemberi dahilinde hareket eden Rus askerlerinin, Harkov bölgesindeki 5 ayrı yerleşim biriminde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri unsurlarına ağır darbe vurduğu aktarıldı. Bölgedeki stratejik noktalardan Buzova yerleşim yerinin kontrol altına alınmasına yönelik çatışmaların sürdüğü kaydedildi.146 bölgede askeri tesis ve hedefler vurulduRusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruzi insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu birlikleri tarafından icra edilen eş zamanlı operasyonlarda; Ukrayna’da militanların kullandığı ulaştırma altyapı tesisleri, mühimmat ve askeri teçhizat depoları, İHA üretim ve depolama tesisleri ile Ukraynalı birlikler ve yabancı unsurların geçici konuşlanma noktaları hedef alındı. Söz konusu unsurların 146 ayrı bölgede etkisiz hale getirildiği ifade edildi.Hava savunma sistemlerinden yoğun önlemeRus hava savunma sistemleri tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında aşağıdaki hava unsurları düşürülerek etkisiz hale getirildi:8 adet güdümlü uçak bombası,4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi,8 adet uzun menzilli Flamingo seyir füzesi,Uçak tipi 1.951 adet İHA.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/irandan-abdye-hurmuz-bogazi-uyarisi-sartlarimiz-kabul-edilmeden-gecislere-izin-verilmeyecek-1108887402.html

rusya

ukrayna

harkov

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, harkov, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, özel askeri harekat