https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/rus-istihbarati-sbu-ab-ulkelerinden-tabanca-alimi-uzerinden-yeni-bir-yolsuzluk-duzeni-kurdu-1109191641.html

Rus istihbaratı: SBU, AB ülkelerinden tabanca alımı üzerinden yeni bir yolsuzluk düzeni kurdu

Rus istihbaratı: SBU, AB ülkelerinden tabanca alımı üzerinden yeni bir yolsuzluk düzeni kurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) yeni yönetiminin, AB ülkelerinden tabanca tedariki üzerinden Avrupalı vergi... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T12:25+0300

2026-10-01T12:25+0300

2026-10-01T12:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

batı

avrupa

doğu avrupa

ab

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

ukrayna güvenlik servisi

sbu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/01/1109191500_0:4:1145:648_1920x0_80_0_0_c602e6ba032ecb511c9a32ef8eafc1e5.jpg

SVR bugün yaptığı açıklamada, SBU'nun yeni yönetiminin, kurumun ihtiyaçları için Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden tabanca tedariki yoluyla Avrupalı vergi mükelleflerinin parasını çalmaya yönelik yeni bir düzen kurduğunu öne sürdü.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sürecin merkezinde Polonyalı Wytwornia Broni Jacek Popinski şirketinin yer aldığı ifade edildi. Bu firma, Avusturyalı silah üreticisi Glock'un Panama'daki iştiraki de dahil olmak üzere tedarik ettiği tabancaları Ukrayna tarafına satıyor.Her 5 bin tabancalık partiden, SBU yönetiminin güvendiği kişilerin hesaplarına 625 bin euro aktarıldığı kaydedilen açıklamada, silah satın alımına yönelik tüm masrafların Belçika ve Almanya savunma bakanlıkları tarafından karşılandığı belirtildi.Kiev ve Avrupalı destekçilerin, Ukrayna bütçesindeki deliği her zaman olduğu gibi yine sıradan Avrupa vatandaşlarının cebinden karşılayacağı vurgulanan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/grossiden-ukrayna-mesaji-putin-ve-trumpin-gorusmesi-sart-1109189099.html

rusya

ukrayna

batı

doğu avrupa

belçika

almanya

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, batı, avrupa, doğu avrupa, ab, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna güvenlik servisi, sbu, belçika, almanya, polonya