https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/rus-istihbarati-sbu-ab-ulkelerinden-tabanca-alimi-uzerinden-yeni-bir-yolsuzluk-duzeni-kurdu-1109191641.html
Rus istihbaratı: SBU, AB ülkelerinden tabanca alımı üzerinden yeni bir yolsuzluk düzeni kurdu
Rus istihbaratı: SBU, AB ülkelerinden tabanca alımı üzerinden yeni bir yolsuzluk düzeni kurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) yeni yönetiminin, AB ülkelerinden tabanca tedariki üzerinden Avrupalı vergi... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T12:25+0300
2026-10-01T12:25+0300
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SVR bugün yaptığı açıklamada, SBU'nun yeni yönetiminin, kurumun ihtiyaçları için Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden tabanca tedariki yoluyla Avrupalı vergi mükelleflerinin parasını çalmaya yönelik yeni bir düzen kurduğunu öne sürdü.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sürecin merkezinde Polonyalı Wytwornia Broni Jacek Popinski şirketinin yer aldığı ifade edildi. Bu firma, Avusturyalı silah üreticisi Glock'un Panama'daki iştiraki de dahil olmak üzere tedarik ettiği tabancaları Ukrayna tarafına satıyor.Her 5 bin tabancalık partiden, SBU yönetiminin güvendiği kişilerin hesaplarına 625 bin euro aktarıldığı kaydedilen açıklamada, silah satın alımına yönelik tüm masrafların Belçika ve Almanya savunma bakanlıkları tarafından karşılandığı belirtildi.Kiev ve Avrupalı destekçilerin, Ukrayna bütçesindeki deliği her zaman olduğu gibi yine sıradan Avrupa vatandaşlarının cebinden karşılayacağı vurgulanan açıklamada şu ifadeye yer verildi:
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rusya, ukrayna, batı, avrupa, doğu avrupa, ab, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna güvenlik servisi, sbu, belçika, almanya, polonya
rusya, ukrayna, batı, avrupa, doğu avrupa, ab, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna güvenlik servisi, sbu, belçika, almanya, polonya
Rus istihbaratı: SBU, AB ülkelerinden tabanca alımı üzerinden yeni bir yolsuzluk düzeni kurdu
12:25 01.10.2026 (güncellendi: 12:43 01.10.2026)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) yeni yönetiminin, AB ülkelerinden tabanca tedariki üzerinden Avrupalı vergi mükelleflerinin parasını gasbetmeye yönelik yeni bir düzen oluşturduğunu belirtti.
SVR bugün yaptığı açıklamada, SBU'nun yeni yönetiminin, kurumun ihtiyaçları için Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden tabanca tedariki yoluyla Avrupalı vergi mükelleflerinin parasını çalmaya yönelik yeni bir düzen kurduğunu öne sürdü.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"SBU'nun yeni yönetimi, kurumun ihtiyaçları için AB ülkelerinden tabanca tedariki üzerinden Avrupalı vergi mükelleflerinin parasını çalmaya yönelik bir düzen daha organize etti. Bu düzen, silahların Doğu Avrupa'daki bir aracılar ağı üzerinden satın alınmasını öngörüyor; bu ağdan geçerken birim fiyat üç katına çıkarak 250 avrodan 750 avroya fırlıyor."
Sürecin merkezinde Polonyalı Wytwornia Broni Jacek Popinski şirketinin yer aldığı ifade edildi. Bu firma, Avusturyalı silah üreticisi Glock'un Panama'daki iştiraki de dahil olmak üzere tedarik ettiği tabancaları Ukrayna tarafına satıyor.
Her 5 bin tabancalık partiden, SBU yönetiminin güvendiği kişilerin hesaplarına 625 bin euro aktarıldığı kaydedilen açıklamada, silah satın alımına yönelik tüm masrafların Belçika ve Almanya savunma bakanlıkları tarafından karşılandığı belirtildi.
Kiev ve Avrupalı destekçilerin, Ukrayna bütçesindeki deliği her zaman olduğu gibi yine sıradan Avrupa vatandaşlarının cebinden karşılayacağı vurgulanan açıklamada şu ifadeye yer verildi:
"Kolay kazanç hırsıyla gözü dönenler, bir türlü durmak bilmiyor ve Ukrayna halkı için yıkıcı olan bu savaş üzerinden ceplerini doldurmaya devam ediyor."