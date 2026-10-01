Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/rus-istihbarati-sbu-ab-ulkelerinden-tabanca-alimi-uzerinden-yeni-bir-yolsuzluk-duzeni-kurdu-1109191641.html
Rus istihbaratı: SBU, AB ülkelerinden tabanca alımı üzerinden yeni bir yolsuzluk düzeni kurdu
Rus istihbaratı: SBU, AB ülkelerinden tabanca alımı üzerinden yeni bir yolsuzluk düzeni kurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) yeni yönetiminin, AB ülkelerinden tabanca tedariki üzerinden Avrupalı vergi... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T12:25+0300
2026-10-01T12:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
batı
avrupa
doğu avrupa
ab
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
ukrayna güvenlik servisi
sbu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/01/1109191500_0:4:1145:648_1920x0_80_0_0_c602e6ba032ecb511c9a32ef8eafc1e5.jpg
SVR bugün yaptığı açıklamada, SBU'nun yeni yönetiminin, kurumun ihtiyaçları için Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden tabanca tedariki yoluyla Avrupalı vergi mükelleflerinin parasını çalmaya yönelik yeni bir düzen kurduğunu öne sürdü.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sürecin merkezinde Polonyalı Wytwornia Broni Jacek Popinski şirketinin yer aldığı ifade edildi. Bu firma, Avusturyalı silah üreticisi Glock'un Panama'daki iştiraki de dahil olmak üzere tedarik ettiği tabancaları Ukrayna tarafına satıyor.Her 5 bin tabancalık partiden, SBU yönetiminin güvendiği kişilerin hesaplarına 625 bin euro aktarıldığı kaydedilen açıklamada, silah satın alımına yönelik tüm masrafların Belçika ve Almanya savunma bakanlıkları tarafından karşılandığı belirtildi.Kiev ve Avrupalı destekçilerin, Ukrayna bütçesindeki deliği her zaman olduğu gibi yine sıradan Avrupa vatandaşlarının cebinden karşılayacağı vurgulanan açıklamada şu ifadeye yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/grossiden-ukrayna-mesaji-putin-ve-trumpin-gorusmesi-sart-1109189099.html
rusya
ukrayna
batı
doğu avrupa
belçika
almanya
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/01/1109191500_140:0:1007:650_1920x0_80_0_0_4c60e118f8296d545a28067b938650f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, batı, avrupa, doğu avrupa, ab, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna güvenlik servisi, sbu, belçika, almanya, polonya
rusya, ukrayna, batı, avrupa, doğu avrupa, ab, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna güvenlik servisi, sbu, belçika, almanya, polonya

Rus istihbaratı: SBU, AB ülkelerinden tabanca alımı üzerinden yeni bir yolsuzluk düzeni kurdu

12:25 01.10.2026 (güncellendi: 12:43 01.10.2026)
© Fotoğraf : Security Service of UkraineСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© Fotoğraf : Security Service of Ukraine
Abone ol
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) yeni yönetiminin, AB ülkelerinden tabanca tedariki üzerinden Avrupalı vergi mükelleflerinin parasını gasbetmeye yönelik yeni bir düzen oluşturduğunu belirtti.
SVR bugün yaptığı açıklamada, SBU'nun yeni yönetiminin, kurumun ihtiyaçları için Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden tabanca tedariki yoluyla Avrupalı vergi mükelleflerinin parasını çalmaya yönelik yeni bir düzen kurduğunu öne sürdü.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"SBU'nun yeni yönetimi, kurumun ihtiyaçları için AB ülkelerinden tabanca tedariki üzerinden Avrupalı vergi mükelleflerinin parasını çalmaya yönelik bir düzen daha organize etti. Bu düzen, silahların Doğu Avrupa'daki bir aracılar ağı üzerinden satın alınmasını öngörüyor; bu ağdan geçerken birim fiyat üç katına çıkarak 250 avrodan 750 avroya fırlıyor."
Sürecin merkezinde Polonyalı Wytwornia Broni Jacek Popinski şirketinin yer aldığı ifade edildi. Bu firma, Avusturyalı silah üreticisi Glock'un Panama'daki iştiraki de dahil olmak üzere tedarik ettiği tabancaları Ukrayna tarafına satıyor.
Her 5 bin tabancalık partiden, SBU yönetiminin güvendiği kişilerin hesaplarına 625 bin euro aktarıldığı kaydedilen açıklamada, silah satın alımına yönelik tüm masrafların Belçika ve Almanya savunma bakanlıkları tarafından karşılandığı belirtildi.
Kiev ve Avrupalı destekçilerin, Ukrayna bütçesindeki deliği her zaman olduğu gibi yine sıradan Avrupa vatandaşlarının cebinden karşılayacağı vurgulanan açıklamada şu ifadeye yer verildi:
"Kolay kazanç hırsıyla gözü dönenler, bir türlü durmak bilmiyor ve Ukrayna halkı için yıkıcı olan bu savaş üzerinden ceplerini doldurmaya devam ediyor."
Vladimir Putin-Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Grossi'den Ukrayna mesajı: Putin ve Trump'ın görüşmesi şart
12:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала