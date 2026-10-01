https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/grossiden-ukrayna-mesaji-putin-ve-trumpin-gorusmesi-sart-1109189099.html

Grossi'den Ukrayna mesajı: Putin ve Trump'ın görüşmesi şart

Grossi'den Ukrayna mesajı: Putin ve Trump'ın görüşmesi şart

Sputnik Türkiye

Grossi, Rusya ile ABD liderleri arasındaki temasların Ukrayna'daki krizin çözümünde büyük önem taşıdığını belirtti. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T12:00+0300

2026-10-01T12:00+0300

2026-10-01T12:00+0300

ukrayna kri̇zi̇

donald trump

vladimir zelenskiy

ukrayna

rusya

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

sputnik

rafael grossi

vladimir putin

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki üst düzey temasların Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde ilerleme kaydetmek için gerekli olduğunu ifade etti.Sputnik'e demeç veren Grossi, "Başkanlar düzeyindeki diplomasiyi gerekli görüyorum. Sadece Başkan Trump'ın değil, aynı zamanda bu konuyu birkaç kez görüştüğüm Devlet Başkanı Putin'in de çabalarını ve onun Moskova'daki özel elçilerle yaptığı görüşmeleri görüyorum. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.'Zelenskiy'in sürece dahil olması gerekiyor'Anlaşmalara varılabilmesi için Vladimir Zelenskiy'in de bir şekilde müzakere sürecine dahil edilmesi gerektiğini kaydeden Grossi, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin nerede yapılması gerektiğine dair soruya ise 'barış süreci katılımcılarının, formatı ve diyalog platformunu kendilerinin belirlemesi gerektiği' yanıtını verdi.Washington'daki son temaslarMoskova ve Washington son haftalarda olası çözüm yollarını tartışmaya devam ederken, temel kanallardan birini Rus yönetiminin ABD başkanlık özel elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile gerçekleştirdiği temaslar oluşturuyor.Rusya-ABD temaslarının son turu 28 Eylül'de Washington'da gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in katıldığı görüşmelerde, Ukrayna'daki çözüm süreci ve çatışma sonrasında hayata geçirilebilecek olası Rus-Amerikan enerji girişimleri ele alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/putin-valday-kulubunun-genel-oturumunda-konusma-yapacak-1109183542.html

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donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), sputnik, rafael grossi, vladimir putin