Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/grossiden-ukrayna-mesaji-putin-ve-trumpin-gorusmesi-sart-1109189099.html
Grossi'den Ukrayna mesajı: Putin ve Trump'ın görüşmesi şart
Grossi'den Ukrayna mesajı: Putin ve Trump'ın görüşmesi şart
Sputnik Türkiye
Grossi, Rusya ile ABD liderleri arasındaki temasların Ukrayna'daki krizin çözümünde büyük önem taşıdığını belirtti. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T12:00+0300
2026-10-01T12:00+0300
ukrayna kri̇zi̇
donald trump
vladimir zelenskiy
ukrayna
rusya
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
sputnik
rafael grossi
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100245189_0:0:1225:690_1920x0_80_0_0_e2c90d1bc60bf18ca9ef8892d1e110c5.png
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki üst düzey temasların Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde ilerleme kaydetmek için gerekli olduğunu ifade etti.Sputnik'e demeç veren Grossi, "Başkanlar düzeyindeki diplomasiyi gerekli görüyorum. Sadece Başkan Trump'ın değil, aynı zamanda bu konuyu birkaç kez görüştüğüm Devlet Başkanı Putin'in de çabalarını ve onun Moskova'daki özel elçilerle yaptığı görüşmeleri görüyorum. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.'Zelenskiy'in sürece dahil olması gerekiyor'Anlaşmalara varılabilmesi için Vladimir Zelenskiy'in de bir şekilde müzakere sürecine dahil edilmesi gerektiğini kaydeden Grossi, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin nerede yapılması gerektiğine dair soruya ise 'barış süreci katılımcılarının, formatı ve diyalog platformunu kendilerinin belirlemesi gerektiği' yanıtını verdi.Washington'daki son temaslarMoskova ve Washington son haftalarda olası çözüm yollarını tartışmaya devam ederken, temel kanallardan birini Rus yönetiminin ABD başkanlık özel elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile gerçekleştirdiği temaslar oluşturuyor.Rusya-ABD temaslarının son turu 28 Eylül'de Washington'da gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in katıldığı görüşmelerde, Ukrayna'daki çözüm süreci ve çatışma sonrasında hayata geçirilebilecek olası Rus-Amerikan enerji girişimleri ele alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/putin-valday-kulubunun-genel-oturumunda-konusma-yapacak-1109183542.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100245189_95:0:1084:742_1920x0_80_0_0_3da1f3fbe1b672c260c7f9dbc71872f4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), sputnik, rafael grossi, vladimir putin
donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), sputnik, rafael grossi, vladimir putin

Grossi'den Ukrayna mesajı: Putin ve Trump'ın görüşmesi şart

12:00 01.10.2026
© Sputnik / Сергей БобылевVladimir Putin-Donald Trump
Vladimir Putin-Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Grossi, Rusya ile ABD liderleri arasındaki temasların Ukrayna'daki krizin çözümünde büyük önem taşıdığını belirtti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki üst düzey temasların Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde ilerleme kaydetmek için gerekli olduğunu ifade etti.

Sputnik'e demeç veren Grossi, "Başkanlar düzeyindeki diplomasiyi gerekli görüyorum. Sadece Başkan Trump'ın değil, aynı zamanda bu konuyu birkaç kez görüştüğüm Devlet Başkanı Putin'in de çabalarını ve onun Moskova'daki özel elçilerle yaptığı görüşmeleri görüyorum. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

'Zelenskiy'in sürece dahil olması gerekiyor'

Anlaşmalara varılabilmesi için Vladimir Zelenskiy'in de bir şekilde müzakere sürecine dahil edilmesi gerektiğini kaydeden Grossi, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin nerede yapılması gerektiğine dair soruya ise 'barış süreci katılımcılarının, formatı ve diyalog platformunu kendilerinin belirlemesi gerektiği' yanıtını verdi.

Washington'daki son temaslar

Moskova ve Washington son haftalarda olası çözüm yollarını tartışmaya devam ederken, temel kanallardan birini Rus yönetiminin ABD başkanlık özel elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile gerçekleştirdiği temaslar oluşturuyor.

Rusya-ABD temaslarının son turu 28 Eylül'de Washington'da gerçekleşmişti.

Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in katıldığı görüşmelerde, Ukrayna'daki çözüm süreci ve çatışma sonrasında hayata geçirilebilecek olası Rus-Amerikan enerji girişimleri ele alınmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
DÜNYA
Putin, Valday Kulübü'nün genel oturumunda konuşma yapacak
09:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала