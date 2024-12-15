https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/reyhanlida-53-kisinin-hayatini-kaybettigi-teror-saldirisinin-sorumlularindan-cengiz-sertel-1091565260.html

Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel cezaevinde

Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel cezaevinde

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatına mal olan terör eyleminin kırmızı bültenle aranan sorumlularından Cengiz Sertel yakalandıktan sonra... 15.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-15T23:30+0300

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Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre 2013 yılındaki Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den Türkiye'ye aktardığı tespit edilen ve dün yakalandığı açıklanan Cengiz Sertel'in işlemleri tamamlandı.Toplam 7 ayrı suçtan aranan ve bunların 3'ünden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Sertel, Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde de turuncu kategoride yer alan Cengiz Sertel'in Reyhanlı'daki terör saldırısıyla ilgili yargılaması ayrıca yapılacak.Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı. Saldırının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel'in, yakalandığı dün açıklanmıştı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince 2018'de karara bağlanan saldırıyla ilgili davada Cengiz Sertel'in dosyası ayrılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/reyhanlidaki-teror-saldirisinin-sorumlularindan-cengiz-sertel-yakalandi-1091544041.html

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