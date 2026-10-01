https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/putin-valday-kulubunun-genel-oturumunda-konusma-yapacak-1109183542.html
Putin, Valday Kulübü'nün genel oturumunda konuşma yapacak
Putin, Valday Kulübü'nün genel oturumunda konuşma yapacak
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, uluslararası tartışma platformu Valday Kulübü'nün 23. yıllık toplantısının genel oturumunda bugün konuşma yapacak. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T09:15+0300
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küresel politikada rusya
konuşma
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası tartışma platformu Valday Kulübü'nün 23. yıllık toplantısının genel oturumunda bugün konuşma yapacak.Kulübün bu yılki toplantısı 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor. Toplantının ana teması ‘Geleceğin Sorumluluğu: Olanaklı Olanın Sınırları mı, Sınırsız Olanaklar mı?’ olarak belirlendi.Putin'in konuşması Türkçe simültane çevirisiyle birlikte canlı yayın, ayrıca oturumdan fotoğraf ve videolar Sputnik web sitesinde ve sosyal medya sayfalarında izlenebilecek.Putin ve ValdayDevlet Başkanı'nın Valday Kulübü katılımcılarıyla bir araya gelmesi, kulübün tarihinde geleneksel bir etkinlik niteliği taşıyor. Putin, 2004'ten bu yana her yıl Valdai üyeleriyle görüşüyor, genel oturumda temel bir konuşma yapıyor, ardından da uzmanlarla en güncel konularda saatler süren bir tartışma gerçekleştiriyor. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı'nın forumdaki her konuşmasının dünya çapında bir olay olduğunu ve konuşmanın büyük bir dikkatle takip edildiğini belirtiyor.Valday Kulübü hakkındaUluslararası Valday Tartışma Kulübü; siyaset bilimi, ekonomi, tarih ve uluslararası ilişkiler alanlarında önde gelen yabancı ve Rus uzmanları bir araya getiren bir platform olarak faaliyet gösteriyor. Kulüp, Eylül 2004'te RIA Novosti ajansı, Dış ve Savunma Politikası Konseyi, Moscow Times gazetesi, "Küresel Politikada Rusya" ve Russia Profile dergilerinin girişimiyle kuruldu. Adını, ilk konferansın düzenlendiği Büyük Novgorod'da yer alan Valday Gölü'nden alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/rusya-bilimler-akademisi-baskani-krasnikov-rus-lazer-silahlari-yuksek-etkinlik-gosterdi-1109182951.html
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rusya, vladimir putin, valday, valday tartışma kulübü, kremlin, küresel politikada rusya, konuşma
rusya, vladimir putin, valday, valday tartışma kulübü, kremlin, küresel politikada rusya, konuşma
Putin, Valday Kulübü'nün genel oturumunda konuşma yapacak
09:15 01.10.2026 (güncellendi: 09:16 01.10.2026)
Rusya lideri Putin, uluslararası tartışma platformu Valday Kulübü'nün 23. yıllık toplantısının genel oturumunda bugün konuşma yapacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası tartışma platformu Valday Kulübü'nün 23. yıllık toplantısının genel oturumunda bugün konuşma yapacak.
Kulübün bu yılki toplantısı 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor. Toplantının ana teması ‘Geleceğin Sorumluluğu: Olanaklı Olanın Sınırları mı, Sınırsız Olanaklar mı?’ olarak belirlendi.
Putin'in konuşması Türkçe simültane çevirisiyle birlikte canlı yayın, ayrıca oturumdan fotoğraf ve videolar Sputnik web sitesinde ve sosyal medya sayfalarında izlenebilecek.
Devlet Başkanı'nın Valday Kulübü katılımcılarıyla bir araya gelmesi, kulübün tarihinde geleneksel bir etkinlik niteliği taşıyor. Putin, 2004'ten bu yana her yıl Valdai üyeleriyle görüşüyor, genel oturumda temel bir konuşma yapıyor, ardından da uzmanlarla en güncel konularda saatler süren bir tartışma gerçekleştiriyor. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı'nın forumdaki her konuşmasının dünya çapında bir olay olduğunu ve konuşmanın büyük bir dikkatle takip edildiğini belirtiyor.
Uluslararası Valday Tartışma Kulübü; siyaset bilimi, ekonomi, tarih ve uluslararası ilişkiler alanlarında önde gelen yabancı ve Rus uzmanları bir araya getiren bir platform olarak faaliyet gösteriyor. Kulüp, Eylül 2004'te RIA Novosti ajansı, Dış ve Savunma Politikası Konseyi, Moscow Times gazetesi, "Küresel Politikada Rusya" ve Russia Profile dergilerinin girişimiyle kuruldu. Adını, ilk konferansın düzenlendiği Büyük Novgorod'da yer alan Valday Gölü'nden alıyor.