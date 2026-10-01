https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/pilot-bicaklaninca-ucagi-kullanan-yolcu-televizyon-programindan-ogrendim-1109185302.html

Pilot bıçaklanınca uçağı kullanan yolcu: Televizyon programından öğrendim

Pilot bıçaklanınca uçağı kullanan yolcu: Televizyon programından öğrendim

Sputnik Türkiye

BAE'den Tel Aviv'e giden Flydubai uçağında kokpitte yaşandığı öne sürülen saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırganı etkisiz hale getiren... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T10:48+0300

2026-10-01T10:48+0300

2026-10-01T10:48+0300

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Birleşik Arap Emirlikleri'nden Tel Aviv'e giden Flydubai uçağında yaşandığı belirtilen kokpit saldırısına ilişkin dikkat çekici yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Saldırganı etkisiz hale getirmeye yardım eden yolculardan Yaniv Hayun, uçağın kontrolünü kısa süreliğine ele aldığını ve ne yapacağını televizyonda izlediği “Air Crash Investigation” (Uçak Kazası Raporu) programından öğrendiğini anlattı.Kaynak metinde aktarılan iddialara göre uçak binlerce metre yüksekteyken yardımcı pilot, Kaptan Smit Machchhar'ı bıçakladı ve ardından uçağın kumandalarını ele geçirerek uçağı düşürmeye çalıştı. Yolcular ise kokpitte yaşananlardan habersizken uçağın aniden irtifa kaybetmesiyle büyük panik yaşadı.Yaralı pilot kokpit kapısını açmayı başardıİddiaya göre saldırıya uğrayan Kaptan Machchhar, yaralanmasına rağmen saldırgana karşı koymayı başardı. Pilot daha sonra kokpit kapısını açarak kabin ekibinin ve yolcuların müdahale edebilmesini sağladı.Bu sırada aralarında Yaniv Hayun'un da bulunduğu bir grup yolcu kokpite yöneldi. Hayun, daha sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede yaşananları anlattı.Hayun'un anlatımına göre başka bir yolcuyla kokpite girdiklerinde pilotlardan birinin yerde olduğunu, diğer kişinin ise uçağın kumandalarının başında bulunduğunu gördüler. Hayun, söz konusu kişinin uçağı devre dışı bırakmaya ve düşürmeye çalıştığını ileri sürdü.Saldırganı etkisiz hale getirip kokpite döndüHayun, saldırganı yakalayarak boynundan kavradığını, ardından kokpitten dışarı sürüklediğini söyledi. İki yolcudan da saldırganı yerde tutmalarına yardım etmelerini istediğini belirtti.Ancak olay burada sona ermedi. Hayun, saldırgan etkisiz hale getirildikten sonra yeniden kokpite girdiğini ve uçağın kumandalarına müdahale ettiğini anlattı.Netanyahu'nun şaşkınlıkla, “Kumandaları sen mi çektin?” diye sorması üzerine Hayun şu yanıtı verdi:“Sayın Başbakan, Uçak Kazası Raporu izliyorum.”Hayun, kumandalara müdahalesinin ardından uçağın yeniden dengelenmeye başladığını, kısa süre sonra da yaralı pilotun kontrolü tekrar devraldığını söyledi.Kaptan Smit Machchhar'a kahramanlık övgüsüOlay sırasında yaralanmasına rağmen mücadeleyi sürdüren Kaptan Smit Machchhar da İsrail'de geniş yankı uyandırdı.Netanyahu, Hint pilota “olağanüstü cesareti” nedeniyle teşekkür ederek Machchhar'ın bıçaklanıp ağır yaralanmasına rağmen saldırgana direndiğini, kokpit kapısını açmayı başardığını ve böylece yolcularla kabin ekibinin müdahalesinin önünü açtığını söyledi.Netanyahu, pilotun davranışının 174 kişinin hayatının kurtarılmasında kritik rol oynadığını belirterek Machchhar'a acil şifalar diledi.İsrailli bakandan dikkat çeken teklifİsrail Bakan Yardımcısı Almog Cohen de Machchhar'ın eylemlerini öven bir açıklama yaptı.Cohen, pilotun kokpit kapısını açmasının yolcuların saldırgana müdahale edebilmesini sağladığını belirterek, bir sonraki Knesset döneminde Ben Gurion Havalimanı'ndaki bir salonun Kaptan Machchhar'ın adını taşıması için yasa teklifi sunacağını söyledi.Hindistan: Pilotun durumu stabilOlayın ardından yaralanan Kaptan Machchhar'ın Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tebük kentinde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Hindistan'ın diplomatik temsilcilikleri tarafından yapılan açıklamada, Riyad Büyükelçiliği ile Cidde Başkonsolosluğu'nun pilotun sağlık durumunu takip ettiği belirtildi.Açıklamada Machchhar'ın gerekli tıbbi tedaviyi aldığı ve ilk bilgilere göre sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi. Hint yetkililer ayrıca pilotun ailesiyle temas halinde olduklarını ve Suudi makamlarıyla koordinasyonu sürdüreceklerini bildirdi.Saldırganın gözaltına alındığı bildirildiKaynak metne göre olayın ardından uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentine yönlendirildi. Uçaktaki saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin ise daha sonra gözaltına alındığı bildirildi.Saldırganın kimliği kaynak metinde açıklanmazken olayın nedeni ve saldırının nasıl planlandığına ilişkin ayrıntılar da henüz netleşmiş değil.Flydubai uçağında yaşandığı aktarılan olayda hem yaralı pilotun kokpit kapısını açmayı başarması hem de yolcuların müdahalesi, uçağın kontrolünün yeniden sağlanmasında belirleyici oldu. Ancak olayın belki de en sıra dışı ayrıntısı, yolcu Yaniv Hayun'un bir havacılık belgeselinden öğrendiklerini gerçek bir acil durumda uyguladığını söylemesi oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/reyhanli-saldirisinin-faili-yakalandi-1109184423.html

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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), uçak, insansız uçak sistemi, uçak seferi, pilot, pilot hatası