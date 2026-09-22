https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/turkiye-bunu-tartisiyor-okullarda-neden-siddet-artiyor-cocuklari-ve-gencleri-bu-noktaya-ne-1108934286.html

Türkiye bunu tartışıyor: Okullarda neden şiddet artıyor? Çocukları ve gençleri bu noktaya ne getiriyor?

Türkiye bunu tartışıyor: Okullarda neden şiddet artıyor? Çocukları ve gençleri bu noktaya ne getiriyor?

Sputnik Türkiye

Manisa'da yaşanan okul saldırısı çok fazla soruyu da gündeme getirdi. Neden çocuk ve ergenler arasında şiddet yükseliyor? Neler şiddeti körüklüyor? Alınacak... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T17:38+0300

2026-09-22T17:38+0300

2026-09-22T17:43+0300

türki̇ye

manisa

sputnik türkiye

şiddet

okul saldırısı

çocuklarımızı ve gençlerimizi bu noktaya ne getirdi?

neden okullarda şiddet artıyor?

aileler ve öğretmenler hangi durumlarda 'alarma' geçmeli?

doç. dr. songül derin

ergen

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Türkiye bu sabah Manisa'da yaşanan okul saldırısıyla sarsıldı. Geçen yıl Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra yaşanan bu saldırı 'çocuklara ve gençlere ne oluyor?' sorusunu gündeme bir kez daha taşıdı. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Songül Derin, gençlerde 'yükselen şiddeti', şiddetin nedenlerini, alınması gereken önlemleri ve en önemlisi hangi durumlarda alarma geçilmesi gerektiğini Sputnik Türkiye'ye anlattı.Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu noktaya ne getirdi?Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Songül Derin, Türkiye'de son dönemde yaşanan ve herkesi derinden sarsan şiddet olaylarının sadece birkaç münferit disiplin ya da polis vakası olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu durum; gençlerin ruhsal dünyası, aile yapısı, arkadaş çevresi ve internetin etkilerinin bir araya geldiği, toplum olarak üzerinde ciddiyetle durmamız gereken önemli bir sorun" dedi. Neden okullarda şiddet artıyor?Peki okullardaki şiddet neden artıyor? Bu soruya ise Doç. Dr. Derin şu şekilde yanıt verdi: "Eskiden okullar, toplumumuzda saygının ve güvenin simgesi sayıldığı için bu tarz ağır şiddet olaylarından uzak kalırdı. Ancak değişen yaşam koşulları ve internet çağıyla birlikte, ülkemizdeki gençler de artık dünya genelindeki akranlarıyla benzer risklerle karşı karşıya. Okullardaki şiddetin artmasında öne çıkan üç ana neden var;Çocuklarda ve gençlerde neden şiddete eğilim artıyor? Bunu neler tetikliyor?Doç. Dr. Derin, ergenlik döneminde beynin 'mantıklı düşünme ve duyguları kontrol etme' kısmının henüz tam olarak gelişmediğini ama buna karşın 'duyguların ve öfkenin' çok hızlı yükseldiğini dile getirirken, nelerin çocuklardaki şiddeti körükleyebileceğini de madde madde anlattı: Aile İçi Yaşantılar ve Sert Tutumlar: Aile içinde bir figürün çocuğa yönelik aşırı sert, baskıcı tutumları, fiziksel veya duygusal şiddete maruz kalması bu davranışların önemli nedenlerinden biri olabilir. Ev ortamında şiddete tanık olan veya doğrudan maruz kalan bir ergen, şiddeti bir sorun çözme ya da güç gösterme biçimi olarak öğrenebilir. Bu nedenle aile içi mevcut durumların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.Tanılanmamış Ruhsal Sorunlar ve Klinik Tablolar: Tedavi edilmeyen Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Davranım Bozukluğu, Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu, aşırı öfke problemleri veya depresyon, gençlerin anlık patlamalar yaşamasına zemin hazırlayabilir. Öfke Kontrolü Sağlayamama: Çaresizlik, değersizlik ve yoğun öfke hisseden genç, bunu sağlıklı yollarla ifade edemediğinde doğrudan şiddete yönelebilir. İnternetteki Tehlikeli Gruplar: Sosyal dünyadan kopup internetteki nefret söylemi yayan kapalı gruplara dahil olan gençlerde şiddet fikri günden güne pekişebilmektedir. Akran Zorbalığı : Okul saldırılarının ve ağır şiddet eylemlerinin arkasında yatan en önemli faktörlerden biri, çocuğun okulda sürekli akran zorbalığına (alay edilme, dışlanma, baskı, fiziksel şiddet veya siber zorbalık) maruz kalmasıdır. Uzun süre zorbalığa uğrayan bir gençte zamanla derin bir çaresizlik, öfke ve intikam duygusu birikebilir. Kendini koruyamayan veya derdini kimseye dinletemeyen çocuk, kaybettiği özgüvenini ve kontrol hissini yeniden kazanmak için şiddeti nihai bir "hesap sorma" yöntemi olarak görebilir. Bu yüzden akran zorbalığı basit bir "çocuk kavgası" olarak değerlendirilmemeli, bu tür ağır eylemleri tetikleyen ana faktörlerden biri olarak ele alınmalıdır. Dijital Yalnızlık ve Gerçeklikten Kopma: Çocuğun içe kapanması ve kontrolsüz internet kullanımı tek başına bir çocuğu saldırgan yapmaz; ancak zaten öfkeli ve yalnız olan bir genç için süreci hızlandıran en büyük etkenlerden biridir. İnternetteki Kapalı Gruplar: Gerçek hayatta arkadaşı olmayan veya dışlanan çocuk, internetin kontrolsüz köşelerindeki gruplara yönelebilir. Burada sürekli kendi öfkesini besleyen paylaşımlar görerek tehlikeli düşüncelere kayabilir. Sanal Dünyada "Kendi Gerçekliğini" Kurma: Günün büyük kısmını ekranda geçiren genç, gerçek dünyadan kopabilmektedir. Kendini sanal dünyada bir "intikam alan figür" veya bir "cezalandırıcı" gibi görmeye başlayabilir. Yaşadığı şiddet eylemini dahi sanal bir oyunun, bir görevin parçası gibi algılayabilir. Şiddet İçerikli Üretimler ve Duyarsızlaşma: Şiddet temalı görsellere, oyunlara veya içeriklere sürekli maruz kalmak beynin duygusal tepkiselliğini düşürebilir. Çocuk ya da genç, içsel öfkesini ve fantezilerini şiddet içerikli çizimler, resimler veya yazılar vasıtasıyla dışa vurmaya başlayabilir. Aileler ve öğretmenler hangi durumlarda 'alarma' geçmeli?Bu tür üzücü olayların neredeyse hiçbir zaman aniden ve hiçbir belirti vermeden yaşanmayacağının altını çizen Doç. Dr. Derin, gözden kaçırılmaması gereken 'risk işaretlerini' de şöyle anlattı: Çocuklar ve gençler şiddetten nasıl uzaklaştırılacak? Hangi önlemler alınmalı? Gençlerin ve çocukların giderek artan şiddetten nasıl uzak tutulacağı konusunda da Doç. Dr. Derin alınması gereken önlemleri anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/manisada-okula-silahli-saldiri-yarali-ogrenciler-var-1108924452.html

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manisa

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manisa, sputnik türkiye, şiddet, okul saldırısı, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu noktaya ne getirdi?, neden okullarda şiddet artıyor?, aileler ve öğretmenler hangi durumlarda 'alarma' geçmeli?, doç. dr. songül derin, ergen, çocuklar ve gençler şiddetten nasıl uzaklaştırılacak? hangi önlemler alınmalı?