https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/meteorolojiden-cok-sayida-ile-uyari-yagis-kuvvetlenecek-1109181220.html

Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı: Yağış kuvvetlenecek

Meteoroloji’den çok sayıda ile uyarı: Yağış kuvvetlenecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olacağı... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T06:59+0300

2026-10-01T06:59+0300

2026-10-01T06:59+0300

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

ege denizi

ege

yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108428934_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_12a91a25ecc5c119e540753b92325008.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre Türkiye, yağışlı ve serin havanın etkisi altında olacak. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken geniş bir bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.Yağışların özellikle Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji ayrıca Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgâr, Ege Denizi'nde ise fırtına beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısıMGM'nin tahminlerine göre Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in büyük bölümü ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Karadeniz'de Amasya ve Tokat yağış beklenen alanların dışında kalıyor.Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.Marmara'da yağışlarla birlikte rüzgâr da etkisini artıracak. Kırklareli çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40-70 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Bursa'da sıcaklığın 21, Çanakkale'de 22, Kırklareli'de 19 ve Kocaeli'de 20 derece olması bekleniyor.Ege'de rüzgâr sertleşecekEge Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgârın saatte 40-70 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.İzmir ve Manisa'da özellikle öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'de sıcaklığın 25, Manisa'da 24, Afyonkarahisar'da 17, Uşak'ta ise 19 derece olması öngörülüyor.Antalya, Adana ve Hatay'da kuvvetli yağış bekleniyorGünün dikkat çeken bölgelerinden biri Akdeniz olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Doğu Akdeniz ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Adana'da sıcaklığın 25, Antalya'da 28 ve Hatay'da 26 dereceye ulaşması bekleniyor. Üç kentte de yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor. Isparta'da ise 20 derece sıcaklıkla birlikte aralıklı sağanak bekleniyor.Ankara'da sıcaklık 17 dereceye düşüyorİç Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Bölgenin güney ve doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Başkent Ankara'da yağış beklenmezken hava parçalı ve çok bulutlu olacak ve sıcaklığın 17 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Eskişehir'de 18, Çankırı'da 20 derece beklenirken Nevşehir'de 16 dereceyle birlikte sağanak tahmin ediliyor.Karadeniz'in doğusunda yağış kuvvetlenecekBatı Karadeniz genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Bolu'da sıcaklığın 17, Düzce'de 18, Sinop'ta 21 ve Zonguldak'ta 19 derece olması bekleniyor.Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz de yağışlı havanın etkisi altında olacak. Yağışların özellikle Doğu Karadeniz'in doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Rize'de kuvvetli sağanak öngörülürken sıcaklık 19 derece olacak. Samsun ve Trabzon'da da 19 dereceyle birlikte aralıklı sağanak bekleniyor. Amasya'da ise parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor.Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısıDoğu Anadolu genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Kars ve Malatya'da yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken Erzurum'da sıcaklığın 13, Kars'ta 15, Malatya'da 20 ve Van'da 19 derece olması öngörülüyor.Güneydoğu Anadolu'da ise özellikle bölgenin kuzey ve batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Diyarbakır'ın batısı ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde yağışların yerel olarak kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.Diyarbakır'da sıcaklığın 23, Şanlıurfa'da 24, Mardin'de 22 ve Siirt'te 21 derece olması bekleniyor.Ege Denizi'nde fırtına bekleniyorMeteoroloji'nin deniz tahminlerinde de dikkat çeken uyarılar bulunuyor. Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da ise fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgârın 6 ila 8 kuvvetine ulaşması öngörülüyor. Dalgaların kuzey kesimlerde 3 ila 4 metreye çıkabileceği tahmin ediliyor.Marmara'da rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esmesi; dalgaların ise yer yer 2,5 metreye ulaşması bekleniyor. Batı Karadeniz'de de rüzgârın yer yer 7 kuvvetine çıkabileceği bildirildi.Akdeniz'de rüzgârın genel olarak 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenirken Van Gölü'nde gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Sıcaklıklar mevsim normallerinin altındaMeteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgâr genel olarak kuzeyli, doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden esecek.Yetkililer, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgâr beklenen bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/benzine-kademeli-otv-artisi-resmi-gazetede-yayimlandi-1109179779.html

ege denizi

ege

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ege denizi, ege