https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/metal-fabrikasinda-patlama-3u-agir-7-kisi-yaralandi-1109188894.html
Metal fabrikasında patlama: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
Metal fabrikasında patlama: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İzmir'de metal fabrikasında patlama meydana geldi. 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T11:41+0300
2026-10-01T11:41+0300
2026-10-01T11:41+0300
türki̇ye
türkiye
i̇zmir
fabrika
patlama
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İzmir Torbalı'da bir metal fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
türki̇ye
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türkiye, i̇zmir, fabrika, patlama
türkiye, i̇zmir, fabrika, patlama
Metal fabrikasında patlama: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
Ayrıntılar geliyor
İzmir'de metal fabrikasında patlama meydana geldi. 3'ü ağır 7 işçi yaralandı.
İzmir Torbalı'da bir metal fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.