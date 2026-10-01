https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/metal-fabrikasinda-patlama-3u-agir-7-kisi-yaralandi-1109188894.html

Metal fabrikasında patlama: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

Metal fabrikasında patlama: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

İzmir'de metal fabrikasında patlama meydana geldi. 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

türkiye

i̇zmir

fabrika

patlama

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İzmir Torbalı'da bir metal fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

türki̇ye

i̇zmir

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türkiye, i̇zmir, fabrika, patlama