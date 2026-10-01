https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/mabel-matizin-klibi-hakkinda-iddianame-hazirlandi-dans-sahnesi-gerekce-gosterildi-1109192181.html

Mabel Matiz'in klibi hakkında iddianame hazırlandı: 3 yıl hapsi istendi, dans sahnesi gerekçe gösterildi

Mabel Matiz'in klibi hakkında iddianame hazırlandı: 3 yıl hapsi istendi, dans sahnesi gerekçe gösterildi

Sputnik Türkiye

Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' şarkısının klibine yönelik soruşturma tamamlandı. Klipteki 'dans sahnesi' gerekçe gösterildi. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T12:42+0300

2026-10-01T12:42+0300

2026-10-01T13:14+0300

türki̇ye

mabel matiz

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

iddianame

müstehcenlik

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Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' isimli şarkısının klibine yönelik mustehcenlik suçuyla yürütülen resen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede 'dans sahnesi' gerekçe gösterildi. Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz'in 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Dans sahnesi vurgusu yapıldıCumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen soruşturmanın ardından savcılık iddianameyi hazırlayarak sanatçı hakkında dava açılmasını talep etti. Hazırlanan iddianamede, müzik klibinin 3. dakika 51. saniyesinden itibaren başlayan görüntüler iddia edilen suçlamaya doğrudan dayanak yapıldı.Savcılığın iddianamedeki tespitlerine göre, açık alanda çok sayıda kişinin yerde oturduğu ve yattığı bir ortamda “damat rolündeki erkek şahıs” ile sarı takım elbiseli başka bir erkeğin kadraja girdiği belirtildi. Şahıslardan birinin ceketini çıkardığı, ardından iki kişinin karşılıklı dans ettiği kaydedildi. İddianamede, yapılan bu dans esnasında kol ve kalça bölgelerinin belirgin biçimde kullanılarak tekrarlayan hareketler sergilendiği değerlendirmesine yer verildi.Ayrıca görüntünün başlangıç kısmında yalnızca müzik altyapısının yer aldığı, devam eden saniyelerde ise şarkı sözlerinin bu görüntülere eşlik ettiği raporda aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/mabel-matiz-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1107974484.html

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mabel matiz, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, iddianame, müstehcenlik