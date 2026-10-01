https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/mabel-matizin-klibi-hakkinda-iddianame-hazirlandi-dans-sahnesi-gerekce-gosterildi-1109192181.html
Mabel Matiz'in klibi hakkında iddianame hazırlandı: 3 yıl hapsi istendi, dans sahnesi gerekçe gösterildi
Mabel Matiz'in klibi hakkında iddianame hazırlandı: 3 yıl hapsi istendi, dans sahnesi gerekçe gösterildi
Sputnik Türkiye
Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' şarkısının klibine yönelik soruşturma tamamlandı. Klipteki 'dans sahnesi' gerekçe gösterildi. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T12:42+0300
2026-10-01T12:42+0300
2026-10-01T13:14+0300
türki̇ye
mabel matiz
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
iddianame
müstehcenlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103513/59/1035135971_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c0e2960ceb25f5404c78e179c7ed066e.jpg
Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' isimli şarkısının klibine yönelik mustehcenlik suçuyla yürütülen resen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede 'dans sahnesi' gerekçe gösterildi. Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz'in 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Dans sahnesi vurgusu yapıldıCumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen soruşturmanın ardından savcılık iddianameyi hazırlayarak sanatçı hakkında dava açılmasını talep etti. Hazırlanan iddianamede, müzik klibinin 3. dakika 51. saniyesinden itibaren başlayan görüntüler iddia edilen suçlamaya doğrudan dayanak yapıldı.Savcılığın iddianamedeki tespitlerine göre, açık alanda çok sayıda kişinin yerde oturduğu ve yattığı bir ortamda “damat rolündeki erkek şahıs” ile sarı takım elbiseli başka bir erkeğin kadraja girdiği belirtildi. Şahıslardan birinin ceketini çıkardığı, ardından iki kişinin karşılıklı dans ettiği kaydedildi. İddianamede, yapılan bu dans esnasında kol ve kalça bölgelerinin belirgin biçimde kullanılarak tekrarlayan hareketler sergilendiği değerlendirmesine yer verildi.Ayrıca görüntünün başlangıç kısmında yalnızca müzik altyapısının yer aldığı, devam eden saniyelerde ise şarkı sözlerinin bu görüntülere eşlik ettiği raporda aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/mabel-matiz-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1107974484.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103513/59/1035135971_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3a3ddc777e5f160d8a0daafb007cfb1c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mabel matiz, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, iddianame, müstehcenlik
mabel matiz, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, iddianame, müstehcenlik
Mabel Matiz'in klibi hakkında iddianame hazırlandı: 3 yıl hapsi istendi, dans sahnesi gerekçe gösterildi
12:42 01.10.2026 (güncellendi: 13:14 01.10.2026)
Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' şarkısının klibine yönelik soruşturma tamamlandı. Klipteki 'dans sahnesi' gerekçe gösterildi.
Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' isimli şarkısının klibine yönelik mustehcenlik suçuyla yürütülen resen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede 'dans sahnesi' gerekçe gösterildi. Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz'in 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Dans sahnesi vurgusu yapıldı
Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen soruşturmanın ardından savcılık iddianameyi hazırlayarak sanatçı hakkında dava açılmasını talep etti. Hazırlanan iddianamede, müzik klibinin 3. dakika 51. saniyesinden itibaren başlayan görüntüler iddia edilen suçlamaya doğrudan dayanak yapıldı.
Savcılığın iddianamedeki tespitlerine göre, açık alanda çok sayıda kişinin yerde oturduğu ve yattığı bir ortamda “damat rolündeki erkek şahıs” ile sarı takım elbiseli başka bir erkeğin kadraja girdiği belirtildi. Şahıslardan birinin ceketini çıkardığı, ardından iki kişinin karşılıklı dans ettiği kaydedildi. İddianamede, yapılan bu dans esnasında kol ve kalça bölgelerinin belirgin biçimde kullanılarak tekrarlayan hareketler sergilendiği değerlendirmesine yer verildi.
Ayrıca görüntünün başlangıç kısmında yalnızca müzik altyapısının yer aldığı, devam eden saniyelerde ise şarkı sözlerinin bu görüntülere eşlik ettiği raporda aktarıldı.