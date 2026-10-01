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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/mabel-matizin-klibi-hakkinda-iddianame-hazirlandi-dans-sahnesi-gerekce-gosterildi-1109192181.html
Mabel Matiz'in klibi hakkında iddianame hazırlandı: 3 yıl hapsi istendi, dans sahnesi gerekçe gösterildi
Mabel Matiz'in klibi hakkında iddianame hazırlandı: 3 yıl hapsi istendi, dans sahnesi gerekçe gösterildi
Sputnik Türkiye
Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' şarkısının klibine yönelik soruşturma tamamlandı. Klipteki 'dans sahnesi' gerekçe gösterildi. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
mabel matiz
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
iddianame
müstehcenlik
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Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' isimli şarkısının klibine yönelik mustehcenlik suçuyla yürütülen resen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede 'dans sahnesi' gerekçe gösterildi. Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz'in 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Dans sahnesi vurgusu yapıldıCumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen soruşturmanın ardından savcılık iddianameyi hazırlayarak sanatçı hakkında dava açılmasını talep etti. Hazırlanan iddianamede, müzik klibinin 3. dakika 51. saniyesinden itibaren başlayan görüntüler iddia edilen suçlamaya doğrudan dayanak yapıldı.Savcılığın iddianamedeki tespitlerine göre, açık alanda çok sayıda kişinin yerde oturduğu ve yattığı bir ortamda “damat rolündeki erkek şahıs” ile sarı takım elbiseli başka bir erkeğin kadraja girdiği belirtildi. Şahıslardan birinin ceketini çıkardığı, ardından iki kişinin karşılıklı dans ettiği kaydedildi. İddianamede, yapılan bu dans esnasında kol ve kalça bölgelerinin belirgin biçimde kullanılarak tekrarlayan hareketler sergilendiği değerlendirmesine yer verildi.Ayrıca görüntünün başlangıç kısmında yalnızca müzik altyapısının yer aldığı, devam eden saniyelerde ise şarkı sözlerinin bu görüntülere eşlik ettiği raporda aktarıldı.
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mabel matiz, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, iddianame, müstehcenlik
mabel matiz, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, iddianame, müstehcenlik

Mabel Matiz'in klibi hakkında iddianame hazırlandı: 3 yıl hapsi istendi, dans sahnesi gerekçe gösterildi

12:42 01.10.2026 (güncellendi: 13:14 01.10.2026)
© Fotoğraf : TwitterMabel Matiz
Mabel Matiz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© Fotoğraf : Twitter
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Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' şarkısının klibine yönelik soruşturma tamamlandı. Klipteki 'dans sahnesi' gerekçe gösterildi.
Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' isimli şarkısının klibine yönelik mustehcenlik suçuyla yürütülen resen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede 'dans sahnesi' gerekçe gösterildi. Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz'in 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Dans sahnesi vurgusu yapıldı

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen soruşturmanın ardından savcılık iddianameyi hazırlayarak sanatçı hakkında dava açılmasını talep etti. Hazırlanan iddianamede, müzik klibinin 3. dakika 51. saniyesinden itibaren başlayan görüntüler iddia edilen suçlamaya doğrudan dayanak yapıldı.
Savcılığın iddianamedeki tespitlerine göre, açık alanda çok sayıda kişinin yerde oturduğu ve yattığı bir ortamda “damat rolündeki erkek şahıs” ile sarı takım elbiseli başka bir erkeğin kadraja girdiği belirtildi. Şahıslardan birinin ceketini çıkardığı, ardından iki kişinin karşılıklı dans ettiği kaydedildi. İddianamede, yapılan bu dans esnasında kol ve kalça bölgelerinin belirgin biçimde kullanılarak tekrarlayan hareketler sergilendiği değerlendirmesine yer verildi.
Ayrıca görüntünün başlangıç kısmında yalnızca müzik altyapısının yer aldığı, devam eden saniyelerde ise şarkı sözlerinin bu görüntülere eşlik ettiği raporda aktarıldı.
Mabel Matiz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
TÜRKİYE
Mabel Matiz hakkında 'Ha Leylim' isimli şarkısı ve klibi nedeniyle soruşturma başlatıldı
13 Ağustos, 12:13
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