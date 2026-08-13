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Mabel Matiz hakkında 'Ha Leylim' isimli şarkısı ve klibi nedeniyle soruşturma başlatıldı
Mabel Matiz hakkında 'Ha Leylim' isimli şarkısı ve klibi nedeniyle soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Mabel Matiz'in yeni şarkısı "Ha Leylim" şarkısının sözlerine ve klibine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
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Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldı.Mabel Matiz hakkında neden soruşturma açıldı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Mabel Matiz" ismiyle bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video klibi ve sözleri hakkında "müstehcenlik" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.Klip ve şarkıda ne var?Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkıya ait video klibinin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtildi.'Maddi gerçeği ortaya çıkarılması' vurgusuAçıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ankarada-eglence-mekanina-mustehcenlik-sorusturmasi-7-supheliye-tutuklama-talebi-1107585953.html
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mabel matiz, müstehcen video, müstehcen görüntü, müstehcenlik, şarkı, sanatçı, sanatçılar

Mabel Matiz hakkında 'Ha Leylim' isimli şarkısı ve klibi nedeniyle soruşturma başlatıldı

12:13 13.08.2026 (güncellendi: 12:35 13.08.2026)
© İHAMabel Matiz
Mabel Matiz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© İHA
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Mabel Matiz'in yeni şarkısı "Ha Leylim" şarkısının sözlerine ve klibine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldı.

Mabel Matiz hakkında neden soruşturma açıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Mabel Matiz" ismiyle bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video klibi ve sözleri hakkında "müstehcenlik" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Klip ve şarkıda ne var?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkıya ait video klibinin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtildi.

'Maddi gerçeği ortaya çıkarılması' vurgusu

Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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