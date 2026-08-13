https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/mabel-matiz-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1107974484.html

Mabel Matiz hakkında 'Ha Leylim' isimli şarkısı ve klibi nedeniyle soruşturma başlatıldı

Mabel Matiz hakkında 'Ha Leylim' isimli şarkısı ve klibi nedeniyle soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Mabel Matiz'in yeni şarkısı "Ha Leylim" şarkısının sözlerine ve klibine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T12:13+0300

2026-08-13T12:13+0300

2026-08-13T12:35+0300

türki̇ye

mabel matiz

müstehcen video

müstehcen görüntü

müstehcenlik

şarkı

sanatçı

sanatçılar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0a/1058553839_0:0:1365:768_1920x0_80_0_0_5ea6bb5f2da711eb89991e77978a7ded.jpg

Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldı.Mabel Matiz hakkında neden soruşturma açıldı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Mabel Matiz" ismiyle bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video klibi ve sözleri hakkında "müstehcenlik" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.Klip ve şarkıda ne var?Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayımlanan "Ha Leylim" isimli şarkıya ait video klibinin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtildi.'Maddi gerçeği ortaya çıkarılması' vurgusuAçıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ankarada-eglence-mekanina-mustehcenlik-sorusturmasi-7-supheliye-tutuklama-talebi-1107585953.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mabel matiz, müstehcen video, müstehcen görüntü, müstehcenlik, şarkı, sanatçı, sanatçılar