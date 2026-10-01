https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/kacirilma-sinyali-veren-flydubai-pilotunun-yaralarinin-agir-oldugu-aciklandi-cok-kan-kaybetti-1109192516.html

Kaçırılma sinyali veren Flydubai pilotunun yaralarının ağır olduğu açıklandı: 'Çok kan kaybetti'

Kaçırılma sinyali veren Flydubai pilotunun yaralarının ağır olduğu açıklandı: 'Çok kan kaybetti'

Sputnik Türkiye

Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında kokpitte yaşanan saldırının ardından yaralı pilot Smit Machchhar'ın durumuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T12:45+0300

2026-10-01T12:45+0300

2026-10-01T12:45+0300

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Flydubai'ın Dubai-Tel Aviv seferini yapan FZ1073 sayılı uçuşunda yaşanan kokpit olayına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. CNN'e konuşan yolculardan diş hekimi Şota Musayev, saldırıya uğrayan Kaptan Smit Machchhar'ın özellikle elleri ve kollarında ağır yaralar bulunduğunu ve ciddi miktarda kan kaybettiğini söyledi.Musayev'in anlatımına göre yolcular, saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra kulaklık kabloları ve plastik kelepçelerle bağladı. Diş hekimi olan Musayev ise hemen yaralı pilotun yanına giderek durumunu kontrol etmeye çalıştı.Yolcu pilotun yaralarını anlattıCNN'e konuşan Musayev, karşılaştığı manzarayı anlatırken pilotun başında ve kollarında çok sayıda kesik bulunduğunu belirtti.Musayev, pilotun kollarındaki yaraların son derece ağır göründüğünü ve ciddi kan kaybı yaşadığını söyledi.CNN'in yayınında yer verilen diğer yolcu ve yakınlarının anlatımları da uçakta olay sırasında büyük miktarda kan bulunduğuna işaret ediyor. Bir yolcu yakını, pilot ve yardımcı pilotun kokpitten kanlar içinde çıktıklarının kendisine aktarıldığını söyledi.Flydubai uçağı bir anda hızla irtifa kaybettiOlay, 30 Eylül'de Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na giden FZ1073 seferinde meydana geldi.Flydubai, uçuş sırasında kokpitte bir arbede yaşandığını resmen doğruladı. Havayolu, uçakta bulunan diğer Flydubai mürettebatının duruma müdahale ettiğini ve uçağın kontrol altına alınarak Suudi Arabistan'ın Tebük kentindeki havalimanına güvenli şekilde indirildiğini açıkladı.Uçuş takip verilerine göre Boeing 737, olay sırasında yaklaşık 33 bin feetten 17 bin feet seviyesine kadar çok hızlı şekilde alçaldı. Uçak ayrıca önce genel acil durum kodu 7700, ardından yasa dışı müdahale veya olası uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 kodunu gönderdi.Pilotun bıçaklandığı iddia edildiFlydubai, olayın nedeni ve tarafların motivasyonuna ilişkin resmi soruşturmanın sürdüğünü belirterek spekülasyon yapılmaması çağrısında bulundu.Bununla birlikte yolcu anlatımları ve İsrailli yetkililerin açıklamalarına göre yardımcı pilot, Kaptan Smit Machchhar'ı bıçakladıktan sonra uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırganın uçağı içindeki yolcularla birlikte düşürmeye çalıştığını söyledi. Flydubai ise bu motivasyonu bağımsız olarak doğrulamış değil. Olayın kesin nedeni, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki havacılık makamlarının yürüttüğü resmi soruşturmayla belirlenmeye çalışılıyor.Uçak saniyeler içinde binlerce metre alçaldıReuters'ın aktardığı bilgilere göre uçak, kokpitteki mücadele sırasında 30 saniyeden kısa sürede yaklaşık 14 bin feet irtifa kaybetti. Yolcuların anlattığına göre ani dalış sırasında kabinde büyük panik yaşandı.Kaptan Machchhar'ın ağır yaralanmasına rağmen saldırgana direnmesi ve kokpit kapısının açılmasını sağlaması, diğer mürettebat ve yolcuların müdahale edebilmesinin önünü açtı.Uçakta bulunan bazı yolcular saldırganı etkisiz hale getirirken, uçakta yolcu olarak bulunan diğer Flydubai personeli kokpite girerek uçağın kontrolünü sağlamaya yardımcı oldu. Uçak daha sonra Tebük'e acil iniş yaptı.Kaptan Smit Machchhar hastaneye kaldırıldıOlayın ardından hem kaptan hem de yardımcı pilot Suudi Arabistan'da hastaneye kaldırıldı. Hindistan vatandaşı olduğu belirtilen Kaptan Machchhar'ın sağlık durumunun daha sonra stabil olduğu açıklandı.Uçaktaki yolcular ise Flydubai tarafından gönderilen başka bir uçakla yolculuklarına devam ederek Tel Aviv'e ulaştırıldı. Havayolu, yolcuların tamamının güvende olduğunu bildirdi.Suudi Arabistan Ulusal Ulaşım Güvenliği Merkezi de FZ1073 seferinin acil inişine ilişkin resmi soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında olayın koşullarının belirlenmesi, uçuş güvenliğiyle ilgili unsurların incelenmesi ve kanıtların toplanması için ilgili ülkelerin makamlarıyla koordinasyon yürütülüyor.Saldırının nedeni henüz bilinmiyorİsrailli yetkililer olayı olası bir saldırı girişimi olarak değerlendirirken, Flydubai olayın nedeninin ve motivasyonunun henüz bilinmediğini özellikle vurguluyor.Bu nedenle yardımcı pilotun uçağı kasıtlı olarak düşürmeye çalıştığı ve olayın terör bağlantılı olduğu yönündeki değerlendirmeler, devam eden resmi soruşturmanın nihai bulguları olarak henüz doğrulanmış değil.Ancak yolcu ifadeleri, uçuş verileri ve pilotun yaralarının boyutuna ilişkin ortaya çıkan yeni ayrıntılar, FZ1073'te dakikalar içinde son derece ciddi bir uçuş güvenliği krizinin yaşandığını gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/pilot-bicaklaninca-ucagi-kullanan-yolcu-televizyon-programindan-ogrendim-1109185302.html

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