https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/italya-ispanya-ile-sinir-kontrollerini-15-gun-uzatti-1109181089.html

İtalya, İspanya ile sınır kontrollerini 15 gün uzattı

İtalya, İspanya ile sınır kontrollerini 15 gün uzattı

Sputnik Türkiye

İtalya, İspanya'nın Sebte bölgesindeki göç nedeniyle İspanya ile hava ve deniz sınırlarında uyguladığı kontrolleri 15 gün daha uzatma kararı aldı. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T05:45+0300

2026-10-01T05:45+0300

2026-10-01T05:45+0300

dünya

i̇spanya

sebte

i̇talya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1f/1107693070_0:158:3024:1859_1920x0_80_0_0_44d114c66e41c9e74a017a2faf6901a6.jpg

İtalya İçişleri Bakanlığı, İspanya ile hava ve deniz sınırlarında uygulanan sınır kontrollerinin 15 gün daha devam edeceğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin göç ve sınır güvenliği analiz komitesiyle gerçekleştirilen istişarelerin ardından uzatma kararı aldığı belirtildi. Kararın, İspanya'nın Sebte bölgesindeki mevcut durum ve daha önce tespit edilen sorunların devam etmesi gerekçesiyle alındığı kaydedildi.Neler olmuştu?30-31 Temmuz'da Fas'tan Sebte'ye yaklaşık 72 bin düzensiz göçmen giriş yapmış, geçişler sırasında en az 100 kişi hayatını kaybettiği bildirilmişti.İtalya, göçmenlerin Schengen bölgesi içinde başka ülkelere geçme ihtimali ve iç güvenlik ile olası terörist sızma riskleri gerekçesiyle 1 Ağustos'tan itibaren İspanya'dan gelen hava ve deniz yolcularına yönelik sınır kontrollerini yeniden başlatmıştı.İspanya da buna karşılık İtalya'dan gelen yolculara yönelik kontroller uygulamaya başlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/abd-otonom-savas-komutanligi-kurdu-gelecegin-savasi-incelenecek-1109180638.html

i̇spanya

sebte

i̇talya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇spanya, sebte, i̇talya