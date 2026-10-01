https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/abd-otonom-savas-komutanligi-kurdu-gelecegin-savasi-incelenecek-1109180638.html
ABD, 'Otonom Savaş Komutanlığı' kurdu: 'Geleceğin savaşı incelenecek'
ABD, 'Otonom Savaş Komutanlığı' kurdu: 'Geleceğin savaşı incelenecek'
Sputnik Türkiye
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, otonom ve robotik sistemlerin askeri alanda kullanımını geliştirmek amacıyla Otonom Savaş Komutanlığı ismiyle yeni bir dört... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T03:17+0300
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ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, otonom ve robotik savaş teknolojilerine odaklanacak yeni bir muharip komutanlığın kurulduğunu duyurdu.Hegseth, kendi talimatıyla oluşturulan Otonom Savaş Komutanlığı'nın (AUTO WARCOM), müşterek kuvvetler genelinde otonom ve robotik yeteneklerin yaygınlaştırılması amacıyla hizmet benzeri yetkilere sahip dört yıldızlı bir komutanlık olarak yapılandırılacağını söyledi.Yeni komutanlık kapsamında, silahlı kuvvetlerin her bir kolunda yeni askeri uzmanlık alanlarının oluşturulacağını belirten Hegseth, bunun profesyonel bir iş gücü ve gerekli teknik uzmanlığın geliştirilmesini sağlayacağını ifade etti. Hegseth ayrıca AUTO WARCOM'un, muharebe operasyonlarında kullanılacak robotik ve otonom sistemlerin geliştirilmesini kurumsallaştırıp hızlandıracağını söyledi.'Geleceğin savaşı' incelenecek'Hegseth aynı konuşmada, 'geleceğin savaşını' incelemeyi amaçlayan Meridian Projesi'nin de başlatıldığını açıkladı.Projeye Savaş Bakanlığı Baş Teknoloji Sorumlusu Emil Michael'ın liderlik edeceğini belirten Hegseth, girişimin ABD'li girişimci ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Oculus Rift'in tasarımcısı Palmer Luckey ve Temsilciler Meclisi'nin 50. başkanı Newt Gingrich tarafından ortaklaşa yürütüleceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/trump-gerekirse-iraka-asker-gondeririz-guney-kore-abdye-200-milyar-dolar-yatiracak-1109179927.html
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abd, pete hegseth, yapay zeka
ABD, 'Otonom Savaş Komutanlığı' kurdu: 'Geleceğin savaşı incelenecek'
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, otonom ve robotik sistemlerin askeri alanda kullanımını geliştirmek amacıyla Otonom Savaş Komutanlığı ismiyle yeni bir dört yıldızlı muharip komutanlık kurulacağını ve 'savaşın geleceğini' incelemek üzere Meridian Projesi'nin başlatıldığını açıkladı.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, otonom ve robotik savaş teknolojilerine odaklanacak yeni bir muharip komutanlığın kurulduğunu duyurdu.
Hegseth, kendi talimatıyla oluşturulan Otonom Savaş Komutanlığı'nın (AUTO WARCOM), müşterek kuvvetler genelinde otonom ve robotik yeteneklerin yaygınlaştırılması amacıyla hizmet benzeri yetkilere sahip dört yıldızlı bir komutanlık olarak yapılandırılacağını söyledi.
Yeni komutanlık kapsamında, silahlı kuvvetlerin her bir kolunda yeni askeri uzmanlık alanlarının oluşturulacağını belirten Hegseth, bunun profesyonel bir iş gücü ve gerekli teknik uzmanlığın geliştirilmesini sağlayacağını ifade etti.
Hegseth ayrıca AUTO WARCOM'un, muharebe operasyonlarında kullanılacak robotik ve otonom sistemlerin geliştirilmesini kurumsallaştırıp hızlandıracağını söyledi.
'Geleceğin savaşı' incelenecek'
Hegseth aynı konuşmada, 'geleceğin savaşını' incelemeyi amaçlayan Meridian Projesi'nin de başlatıldığını açıkladı.
Projeye Savaş Bakanlığı Baş Teknoloji Sorumlusu Emil Michael'ın liderlik edeceğini belirten Hegseth, girişimin ABD'li girişimci ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Oculus Rift'in tasarımcısı Palmer Luckey ve Temsilciler Meclisi'nin 50. başkanı Newt Gingrich tarafından ortaklaşa yürütüleceğini ifade etti.