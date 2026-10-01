https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/isvicre-bankalarinin-hikayesi-gizli-hesaplardan-altinlarina-kuresel-servet-ekosistemine-1109194996.html

İsviçre bankalarının hikayesi: Gizli hesaplardan altınlarına, küresel servet ekosistemine

İsviçre bankalarının hikayesi: Gizli hesaplardan altınlarına, küresel servet ekosistemine

Sputnik Türkiye

İsviçre bankaları denildiğinde akıllara uzun yıllar boyunca ‘gizlilik’ kavramı akla geliyor. İsviçre'deki finans kuruluşlarına göndermesi neyin sonucu ve ‘gizlilik’ bugün hala geçerli mi?

2026-10-01T16:12+0300

2026-10-01T16:12+0300

2026-10-01T16:12+0300

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İsviçre bankalarının hikayesi, yalnızca sık sık 'Paraları İsviçre’ye kaçırdılar' başlıklarında okuduğumuz 'gizli hesaplar' hikayesi değil, aynı zamanda 18. yüzyıldaki özel bankalardan 19. yüzyılın sanayileşmesine, savaş yıllarındaki 'tarafsızlık' politikasından Nazi altını ifşalarına, 1934'teki bankacılık sırrından bugünkü otomatik bilgi paylaşım sistemine kadar uzanan yaklaşık üç yüz yıllık bir ‘servet yönetimi ekosisteminin’ hikayesi.Ülkedeki ilk modern bankalardan Bank Leu'nun kuruluşu ve daha sonra özel bankaların ortaya çıkması, finans sektörünün erken dönemini oluşturdu. 1815'te Viyana Kongresi'nde İsviçre'nin tarafsızlığının tanınması ise ülkenin siyasi istikrar algısını güçlendirdi ve dışarıdan sermaye girişinin önünü açtı.En büyük 'koz', 'tarafsızlık'19. yüzyılda demiryollarının ve sanayinin gelişmesiyle bankacılık sektörü de büyüdü. Örneğin 1856'da kurulan Schweizerische Kreditanstalt, daha sonra Credit Suisse olarak bilinecek bankanın temelini oluşturdu ve demiryolu yatırımlarının finansmanında rol oynadı. Zürih, Cenevre, Basel ve Lugano zamanla uluslararası finans merkezlerine dönüştü.Bu süreçte İsviçre'nin tarafsızlığı, güçlü hukuk sistemi, siyasi istikrarı ve para biriminin güvenilirliği ülkeye sermaye çekilmesinde önemli rol oynadı.'Bankacılık sırrı' nasıl ortaya çıktı?İsviçre bankacılığının dünyadaki imajını belirleyen en önemli gelişmelerden biri 1934'te geldi.8 Kasım 1934'te yürürlüğe giren Federal Bankalar ve Tasarruf Bankaları Yasası'nın 47. maddesi, banka çalışanlarının müşteriler hakkında görevleri sırasında öğrendikleri bilgileri açıklamasını yasakladı. Bankacılık sırrının ihlali cezai yaptırıma bağlandı.Bununla birlikte sistem, özellikle yabancı müşterilerin servetlerinin kendi ülkelerindeki vergi makamlarından gizlenmesine imkan sağlayabildiği için sonraki yıllarda uluslararası eleştirilerin hedefi olmaya o yıllarda başladı.Nazi altınları İsviçre'ye nasıl ulaştı?'Bankacılık sırrının' özellikle Avrupa'daki siyasi çalkantılar döneminde önem kazanması da 'tesadüf' görülmüyor. 1930'lu yıllarda İsviçre bankaları, Hem İsviçre federal arşivleri, hem ABD arşivleri, ülkenin savaş yıllarında hem Nazilerin faillerine hem mağdurlarına hem de Müttefiklere ait paraların yönetildiğini belirtiyor.İsviçre'nin Nazi Almanyası ile finansal ilişkilerinin en tartışmalı kısmını altın ticareti oluşturdu.Alman Reichsbank'ı savaş sırasında işgal edilen ülkelerin merkez bankalarından ele geçirilen altınları ve Nazi zulmünün kurbanlarından gasp edilen değerli eşyaları kendi rezervlerine kattı. Bu altının önemli bir bölümü İsviçre üzerinden uluslararası finans sistemine sokuldu.İsviçre Ulusal Bankası'nın kendi araştırmasına göre, 1940-1945 arasında Reichsbank İsviçre'ye yaklaşık bin 655 milyar İsviçre frangı değerinde altın gönderdi. Bunun yaklaşık dörtte üçü, yani bin 224 milyar franklık bölümü İsviçre Ulusal Bankası tarafından satın alındı.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde de yer alan 1990'lı yıllardaki araştırmaları ise İsviçre üzerinden geçen Nazi altınının kapsamının daha geniş olduğunu ortaya koydu. ABD'nin 1997 tarihli çalışmasına göre, Nazi Almanyası tarafından yağmalanan yaklaşık 580 milyon dolarlık merkez bankası altınının yaklaşık 400 milyon dolarlık bölümü İsviçre'ye, özellikle İsviçre Ulusal Bankası'na veya SNB'deki diğer ülkelerin hesaplarına ulaştı.ABD'nin daha sonraki değerlendirmesinde, İsviçre'ye ulaşan toplam Nazi altınının yaklaşık 440 milyon dolar olduğu, bunun yaklaşık 316 milyon dolarının yağmalanmış altın olduğu belirtildi.2025 toplam varlıkları 9 bin 729 trilyon frank2000’lerin başına kadar ‘gizli hesap’ imajıyla gelen İsviçre bankacılığı açısından durumun hala günümüz İsviçre bankacılığını birbirinde ayırmak gerekiyor.İsviçre'nin finans sektörünün günümüzdeki etkisi büyük ölçüde ‘servet yönetiminden’ geliyor. İsviçre Bankalar Birliği'ne göre ülkedeki bankaların yönettiği toplam varlıklar 2025'te 9 bin 729 trilyon İsviçre frangına ulaştı. 2026'nın ilk aylarında bu rakam 10 trilyon frank sınırını aştı. İsviçre Bankalar Birliği’nin resmi verilerine göre 2025'te yaklaşık yarısı yabancı ülkelerde ikamet eden müşterilere aitti.İsviçre'nin cazibesinin birkaç temel unsuru bulunuyor:Peki 'gizli İsviçre hesabı' dönemi bitti mi?İsviçre, yavaş yavaş, en azından görünürde artık yabancıların varlıklarını vergi makamlarından otomatik olarak gizleyebildiği eski modelden önemli ölçüde uzaklaşıyor.Finansal hesaplara ilişkin ‘Otomatik Bilgi Değişimi (AEOI)’ sistemi İsviçre'de 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girdi. İsviçre bugün 100'den fazla ülke ve bölgeyle bu sistem kapsamında finansal hesap bilgilerini karşılıklı olarak değiştiriyor.Dolayısıyla bugün İsviçre'de hesap açmak, otomatik olarak ‘devletten gizli para saklamak’ anlamına gelmiyor, en azından İsviçre ‘artık böyle olduğunu’ söylüyor.İsviçre'nin geçmişte oluşturduğu ‘gizlilik, istikrar ve güven’ imajı tamamen ortadan kalkmış değil. Ancak eskiden cazibenin merkezinde 'kimsenin paranızdan haberdar olmaması' fikri daha fazla yer alırken, bugün bunun yerini büyük ölçüde servetin korunması, profesyonel yönetimi, hukuki öngörülebilirlik ve uluslararası finansal uzmanlık almış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/zaharova-isvicre-tarafsizlik-ilkelerinden-giderek-uzaklasiyor-1109019438.html

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