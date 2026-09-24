https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/zaharova-isvicre-tarafsizlik-ilkelerinden-giderek-uzaklasiyor-1109019438.html
Zaharova: İsviçre tarafsızlık ilkelerinden giderek uzaklaşıyor
Zaharova: İsviçre tarafsızlık ilkelerinden giderek uzaklaşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsviçre’nin Batılı ülkelerin Rusya karşıtı adımlarına katılarak geleneksel tarafsızlık ilkelerinden... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T21:44+0300
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Telegram hesabından İsviçre’nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zaharova, Bern yönetiminin tutumunu eleştirdi.İsviçre’nin Batılı başkentlerin Rusya karşıtı eylemlerine ortak olduğuna dikkat çeken Zaharova, “Konfederasyonun tarafsızlık ilkelerinden giderek uzaklaştığını defalarca dile getirdik” ifadesini kullandı.Zaharova ayrıca; Bern yönetiminin, Kiev'in işlediği suçları, Rus diline yönelik yasakları ve kanonik Ortodoks Kilisesi din adamlarına yönelik baskıları görmezden geldiğini ifade etti.İsviçre’deki Schöllenen Boğazı’nda bulunan “Suvorov Haçı” anıtı önünde perşembe günü bir anma töreni düzenlendiğini aktaran Zaharova; Rus diplomatların, “Dostluk Çanları Derneği" temsilcilerinin ve yerel halkın katılımıyla Rus bayrağı ile dört dilde Rusya ile dostluk çağrısı içeren bir pankart açıldığını belirtti.İsviçre’de 27 Eylül’de tarafsızlık ilkesinin anayasaya eklenmesine ilişkin bir referandum yapılacağını da hatırlatan Zaharova, “İsviçre halkının tüm bunlara önümüzdeki pazar günü ne diyeceğini göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/le-penden-rusyayi-kiskirtmama-uyarisi-1109017676.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, i̇sviçre, bern, kiev, rusya, ortodoks kilisesi, referandum
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, i̇sviçre, bern, kiev, rusya, ortodoks kilisesi, referandum
Zaharova: İsviçre tarafsızlık ilkelerinden giderek uzaklaşıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsviçre’nin Batılı ülkelerin Rusya karşıtı adımlarına katılarak geleneksel tarafsızlık ilkelerinden saptığını belirtti.
Telegram hesabından İsviçre’nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zaharova, Bern yönetiminin tutumunu eleştirdi.
İsviçre’nin Batılı başkentlerin Rusya karşıtı eylemlerine ortak olduğuna dikkat çeken Zaharova, “Konfederasyonun tarafsızlık ilkelerinden giderek uzaklaştığını defalarca dile getirdik” ifadesini kullandı.
Zaharova ayrıca; Bern yönetiminin, Kiev'in işlediği suçları, Rus diline yönelik yasakları ve kanonik Ortodoks Kilisesi din adamlarına yönelik baskıları görmezden geldiğini ifade etti.
İsviçre’deki Schöllenen Boğazı’nda bulunan “Suvorov Haçı” anıtı önünde perşembe günü bir anma töreni düzenlendiğini aktaran Zaharova; Rus diplomatların, “Dostluk Çanları Derneği" temsilcilerinin ve yerel halkın katılımıyla Rus bayrağı ile dört dilde Rusya ile dostluk çağrısı içeren bir pankart açıldığını belirtti.
İsviçre’de 27 Eylül’de tarafsızlık ilkesinin anayasaya eklenmesine ilişkin bir referandum yapılacağını da hatırlatan Zaharova, “İsviçre halkının tüm bunlara önümüzdeki pazar günü ne diyeceğini göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.