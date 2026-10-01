https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/isvicre-alplerindeki-buzul-hacminde-5-yilda-yaklasik-yuzde-20-azalis-1109180285.html

İsviçre Alpleri'ndeki buzul hacminde 5 yılda yaklaşık yüzde 20 azalış

İsviçre Alpleri'ndeki buzul hacminde 5 yılda yaklaşık yüzde 20 azalış

Sputnik Türkiye

İsviçre Alpleri'ndeki buzul hacmi, yetersiz kış yağışları ve yaz aylarındaki şiddetli sıcak hava dalgaları nedeniyle son 5 yılda yaklaşık yüzde 20 oranında... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T02:40+0300

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İsviçre Buzul İzleme Ağı (GLAMOS) ve İsviçre Kriyosfer Gözlem Komisyonu tarafından yayımlanan rapora göre, ülkedeki buz kütlesinin yüzde 5'inden fazlası yalnızca 2026 yılında yok oldu.Kasım 2025 ile Nisan 2026 arasındaki kış dönemi, ölçüm tarihinin en az kar yağışı görülen 10 kış mevsimi arasına girdi. Mayıs ve eylül ayları arasında ise donma sınırı 76 gün boyunca 4 bin metrenin üzerinde seyrederek normal ortalamanın iki katına çıktı ve yeni bir rekor kırdı.Yaz aylarındaki kuraklık ve sıcak dalgaları sebebiyle koruyucu kar örtüsü haziranda kısmen yok olurken, eylül ayında 3 bin 500 metre yükseklikte bile hiç kar kalmadı. Bu süreçte bireysel buzulların ortalama kalınlığı 2,5 ila 4 metre azalırken, buzul dillerindeki erime bazı bölgelerde 10 metreye ulaştı.Küçük buzullar yok oluyorRaporda, mevcut iklim koşullarında Alpler'deki buzulların uzun vadede hayatta kalma şansının olmadığı belirtilerek Bella Tola ve Griessfiren/Plattalvafirn gibi birçok küçük buzulun tamamen yok olduğu aktarıldı.En yüksek erimenin yaşandığı 2022 yılına kıyasla, 2026'da Sahra tozunun kar yüzeyine daha az çökmesi güneş ışınlarının yansımasını sağladı ve genel kaybı bir miktar sınırladı. Buna rağmen Allalin, Clariden, Aletsch ve Rhone gibi büyük buzullarda tarihinin en yüksek erime miktarları kaydedildi.Tüm hanelerin 4 yıllık tüketiminden fazlaTemmuz ve eylül ayları arasında buzullar toplamda yaklaşık 2 bin 200 milyar litre su kaybetti. Bu miktar, İsviçre’deki tüm hanelerin 4 yıllık içme suyu tüketiminden fazlasına denk geliyor.Erimeden kaynaklanan yüksek su akışı şu an için yaz aylarındaki su sıkıntısını hafifletse de buzla kaplı alanların daralması nedeniyle bu destekleyici etkinin şimdiden azalmaya başladığı vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/buzullar-eridi-34-yillik-sir-cozuldu-kayip-dagcilarin-cesetleri-bulundu-1108127101.html

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