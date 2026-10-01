Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/isvicre-alplerindeki-buzul-hacminde-5-yilda-yaklasik-yuzde-20-azalis-1109180285.html
İsviçre Alpleri'ndeki buzul hacminde 5 yılda yaklaşık yüzde 20 azalış
İsviçre Alpleri'ndeki buzul hacminde 5 yılda yaklaşık yüzde 20 azalış
Sputnik Türkiye
İsviçre Alpleri'ndeki buzul hacmi, yetersiz kış yağışları ve yaz aylarındaki şiddetli sıcak hava dalgaları nedeniyle son 5 yılda yaklaşık yüzde 20 oranında... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T02:40+0300
2026-10-01T02:43+0300
dünya
alpler
i̇sviçre
su
buzul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097976832_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_44f711a7a95f51c6a0f9db7534cc9963.jpg
İsviçre Buzul İzleme Ağı (GLAMOS) ve İsviçre Kriyosfer Gözlem Komisyonu tarafından yayımlanan rapora göre, ülkedeki buz kütlesinin yüzde 5'inden fazlası yalnızca 2026 yılında yok oldu.Kasım 2025 ile Nisan 2026 arasındaki kış dönemi, ölçüm tarihinin en az kar yağışı görülen 10 kış mevsimi arasına girdi. Mayıs ve eylül ayları arasında ise donma sınırı 76 gün boyunca 4 bin metrenin üzerinde seyrederek normal ortalamanın iki katına çıktı ve yeni bir rekor kırdı.Yaz aylarındaki kuraklık ve sıcak dalgaları sebebiyle koruyucu kar örtüsü haziranda kısmen yok olurken, eylül ayında 3 bin 500 metre yükseklikte bile hiç kar kalmadı. Bu süreçte bireysel buzulların ortalama kalınlığı 2,5 ila 4 metre azalırken, buzul dillerindeki erime bazı bölgelerde 10 metreye ulaştı.Küçük buzullar yok oluyorRaporda, mevcut iklim koşullarında Alpler'deki buzulların uzun vadede hayatta kalma şansının olmadığı belirtilerek Bella Tola ve Griessfiren/Plattalvafirn gibi birçok küçük buzulun tamamen yok olduğu aktarıldı.En yüksek erimenin yaşandığı 2022 yılına kıyasla, 2026'da Sahra tozunun kar yüzeyine daha az çökmesi güneş ışınlarının yansımasını sağladı ve genel kaybı bir miktar sınırladı. Buna rağmen Allalin, Clariden, Aletsch ve Rhone gibi büyük buzullarda tarihinin en yüksek erime miktarları kaydedildi.Tüm hanelerin 4 yıllık tüketiminden fazlaTemmuz ve eylül ayları arasında buzullar toplamda yaklaşık 2 bin 200 milyar litre su kaybetti. Bu miktar, İsviçre’deki tüm hanelerin 4 yıllık içme suyu tüketiminden fazlasına denk geliyor.Erimeden kaynaklanan yüksek su akışı şu an için yaz aylarındaki su sıkıntısını hafifletse de buzla kaplı alanların daralması nedeniyle bu destekleyici etkinin şimdiden azalmaya başladığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/buzullar-eridi-34-yillik-sir-cozuldu-kayip-dagcilarin-cesetleri-bulundu-1108127101.html
alpler
i̇sviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097976832_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_43ab1202455e0836c3b06162cca81265.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alpler, i̇sviçre, su, buzul
alpler, i̇sviçre, su, buzul

İsviçre Alpleri'ndeki buzul hacminde 5 yılda yaklaşık yüzde 20 azalış

02:40 01.10.2026 (güncellendi: 02:43 01.10.2026)
© AP Photo / David GoldmanBuzul
Buzul - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© AP Photo / David Goldman
Abone ol
İsviçre Alpleri'ndeki buzul hacmi, yetersiz kış yağışları ve yaz aylarındaki şiddetli sıcak hava dalgaları nedeniyle son 5 yılda yaklaşık yüzde 20 oranında azaldı.
İsviçre Buzul İzleme Ağı (GLAMOS) ve İsviçre Kriyosfer Gözlem Komisyonu tarafından yayımlanan rapora göre, ülkedeki buz kütlesinin yüzde 5'inden fazlası yalnızca 2026 yılında yok oldu.
Kasım 2025 ile Nisan 2026 arasındaki kış dönemi, ölçüm tarihinin en az kar yağışı görülen 10 kış mevsimi arasına girdi. Mayıs ve eylül ayları arasında ise donma sınırı 76 gün boyunca 4 bin metrenin üzerinde seyrederek normal ortalamanın iki katına çıktı ve yeni bir rekor kırdı.
Yaz aylarındaki kuraklık ve sıcak dalgaları sebebiyle koruyucu kar örtüsü haziranda kısmen yok olurken, eylül ayında 3 bin 500 metre yükseklikte bile hiç kar kalmadı. Bu süreçte bireysel buzulların ortalama kalınlığı 2,5 ila 4 metre azalırken, buzul dillerindeki erime bazı bölgelerde 10 metreye ulaştı.

Küçük buzullar yok oluyor

Raporda, mevcut iklim koşullarında Alpler'deki buzulların uzun vadede hayatta kalma şansının olmadığı belirtilerek Bella Tola ve Griessfiren/Plattalvafirn gibi birçok küçük buzulun tamamen yok olduğu aktarıldı.
En yüksek erimenin yaşandığı 2022 yılına kıyasla, 2026'da Sahra tozunun kar yüzeyine daha az çökmesi güneş ışınlarının yansımasını sağladı ve genel kaybı bir miktar sınırladı. Buna rağmen Allalin, Clariden, Aletsch ve Rhone gibi büyük buzullarda tarihinin en yüksek erime miktarları kaydedildi.

Tüm hanelerin 4 yıllık tüketiminden fazla

Temmuz ve eylül ayları arasında buzullar toplamda yaklaşık 2 bin 200 milyar litre su kaybetti. Bu miktar, İsviçre’deki tüm hanelerin 4 yıllık içme suyu tüketiminden fazlasına denk geliyor.
Erimeden kaynaklanan yüksek su akışı şu an için yaz aylarındaki su sıkıntısını hafifletse de buzla kaplı alanların daralması nedeniyle bu destekleyici etkinin şimdiden azalmaya başladığı vurgulandı.
İsviçre’nin Blatten köyünde buzul felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
YAŞAM
Buzullar eridi, 34 yıllık sır çözüldü: Kayıp dağcıların cesetleri bulundu
20 Ağustos, 14:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала