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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/buzullar-eridi-34-yillik-sir-cozuldu-kayip-dagcilarin-cesetleri-bulundu-1108127101.html
Buzullar eridi, 34 yıllık sır çözüldü: Kayıp dağcıların cesetleri bulundu
Buzullar eridi, 34 yıllık sır çözüldü: Kayıp dağcıların cesetleri bulundu
Sputnik Türkiye
İsviçre Alpleri'nde eriyen bir buzul, 1992'den beri kayıp olan iki Belçikalı dağcının cesetlerini ortaya çıkardı. Temmuz sonunda bir yürüyüşçünün bulduğu insan... 20.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-20T14:53+0300
2026-08-20T14:53+0300
yaşam
i̇sviçre
avrupa
alp dağları
buzulların erimesi
ceset
dağcı
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İsviçre'de Trift Buzulu'nun geri çekilmesiyle ortaya çıkan insan kalıntılarının, 34 yıl önce İsviçre Alpleri'nde kaybolan iki Belçikalı dağcıya ait olduğu belirlendi. Yetkililer, ülkedeki buzulların çekilmesiyle onlarca yıl önce kaybolan kişilere ait kalıntıların giderek daha sık ortaya çıktığını bildirdi.Temmuz ayının sonlarında bir yürüyüşçü, Luzern kentinin güneyindeki Trift Buzulu'nun çekildiği bölgede insan kalıntılarına rastladı. Bunun üzerine yetkililer bölgede resmi bir çalışma başlattı.Valais bölgesindeki bir hastanede gerçekleştirilen DNA analizleri, kalıntıların kayboldukları sırada 39 ve 41 yaşlarında olan iki Belçikalı dağcıya ait olduğunu ortaya koydu.1992'de kaybolmuşlardıİki dağcı, 1992 yılında Weissmies zirvesi yakınlarında kaybolmuştu. Cesetleri ise kayboldukları noktanın onlarca kilometre kuzeyinde bulundu.İsviçre'de buzulların erimesiyle yıllar önce kaybolan kişilerin kalıntılarının ortaya çıkması ilk kez yaşanmıyor. Ülkedeki buzulların giderek daha hızlı erimesiyle bu tür keşiflerin sayısının arttığı belirtiliyor.Üç yıl önce Matterhorn yakınlarındaki bir buzulda bulunan cesedin, 1986'da kaybolan Alman bir dağcıya ait olduğu DNA testleriyle belirlenmişti.2022'de ise Aletsch Buzulu'nda 1968'de düşen Piper Cherokee tipi bir uçağın parçaları ortaya çıkmıştı. Aynı dönemde Chessjen ve Stockji buzullarında da geçmiş yıllarda hayatını kaybettiği düşünülen kişilere ait iki ayrı insan kalıntısı bulunmuştu.Buzullar geçmişin izlerini ortaya çıkarıyor2015'te Matterhorn'da 1970 yılındaki kar fırtınasında kaybolan iki genç Japon dağcının kalıntıları bulunmuş ve kimlikleri yakınlarından alınan DNA örnekleriyle doğrulanmıştı.2014'te ise Matterhorn'da 1979'dan beri kayıp olan İngiliz dağcı Jonathan Conville'in cesedi, bir helikopter pilotu tarafından bulunmuştu.İsviçre, yaklaşık 1400 buzulla Avrupa'da en fazla buzula sahip ülke konumunda bulunuyor. Ülkedeki buzullar, Avrupa Alpleri'ndeki buzulların yaklaşık yarısını oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/gronlandda-eriyen-buzullar-balinalar-icin-yeni-yasam-alanlari-olusturuyor-1108126156.html
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i̇sviçre, avrupa, alp dağları, buzulların erimesi, ceset, dağcı
i̇sviçre, avrupa, alp dağları, buzulların erimesi, ceset, dağcı

Buzullar eridi, 34 yıllık sır çözüldü: Kayıp dağcıların cesetleri bulundu

14:53 20.08.2026
© AA / Mathieu Prudhommeİsviçre’nin Blatten köyünde buzul felaketi
İsviçre’nin Blatten köyünde buzul felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
© AA / Mathieu Prudhomme
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İsviçre Alpleri'nde eriyen bir buzul, 1992'den beri kayıp olan iki Belçikalı dağcının cesetlerini ortaya çıkardı. Temmuz sonunda bir yürüyüşçünün bulduğu insan kalıntılarının kimliği DNA analiziyle belirlendi.
İsviçre'de Trift Buzulu'nun geri çekilmesiyle ortaya çıkan insan kalıntılarının, 34 yıl önce İsviçre Alpleri'nde kaybolan iki Belçikalı dağcıya ait olduğu belirlendi. Yetkililer, ülkedeki buzulların çekilmesiyle onlarca yıl önce kaybolan kişilere ait kalıntıların giderek daha sık ortaya çıktığını bildirdi.
Temmuz ayının sonlarında bir yürüyüşçü, Luzern kentinin güneyindeki Trift Buzulu'nun çekildiği bölgede insan kalıntılarına rastladı. Bunun üzerine yetkililer bölgede resmi bir çalışma başlattı.
Valais bölgesindeki bir hastanede gerçekleştirilen DNA analizleri, kalıntıların kayboldukları sırada 39 ve 41 yaşlarında olan iki Belçikalı dağcıya ait olduğunu ortaya koydu.

1992'de kaybolmuşlardı

İki dağcı, 1992 yılında Weissmies zirvesi yakınlarında kaybolmuştu. Cesetleri ise kayboldukları noktanın onlarca kilometre kuzeyinde bulundu.
İsviçre'de buzulların erimesiyle yıllar önce kaybolan kişilerin kalıntılarının ortaya çıkması ilk kez yaşanmıyor. Ülkedeki buzulların giderek daha hızlı erimesiyle bu tür keşiflerin sayısının arttığı belirtiliyor.
Üç yıl önce Matterhorn yakınlarındaki bir buzulda bulunan cesedin, 1986'da kaybolan Alman bir dağcıya ait olduğu DNA testleriyle belirlenmişti.
2022'de ise Aletsch Buzulu'nda 1968'de düşen Piper Cherokee tipi bir uçağın parçaları ortaya çıkmıştı. Aynı dönemde Chessjen ve Stockji buzullarında da geçmiş yıllarda hayatını kaybettiği düşünülen kişilere ait iki ayrı insan kalıntısı bulunmuştu.

Buzullar geçmişin izlerini ortaya çıkarıyor

2015'te Matterhorn'da 1970 yılındaki kar fırtınasında kaybolan iki genç Japon dağcının kalıntıları bulunmuş ve kimlikleri yakınlarından alınan DNA örnekleriyle doğrulanmıştı.
2014'te ise Matterhorn'da 1979'dan beri kayıp olan İngiliz dağcı Jonathan Conville'in cesedi, bir helikopter pilotu tarafından bulunmuştu.
İsviçre, yaklaşık 1400 buzulla Avrupa'da en fazla buzula sahip ülke konumunda bulunuyor. Ülkedeki buzullar, Avrupa Alpleri'ndeki buzulların yaklaşık yarısını oluşturuyor.
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