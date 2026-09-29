https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/merkez-hakem-kurulu-baskani-ferhat-gundogdu-gozaltina-alindi-1109114570.html

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Türk futbolunda deprem etkisi yaratan gizli soruşturmada düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Hakemler Dosyası"... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T08:31+0300

2026-09-29T08:31+0300

2026-09-29T08:48+0300

spor

ferhat gündoğdu

ali bin nasır (hakem)

i̇stanbul

masak

cumhuriyet başsavcılığı

merkez hakem kurulu (mhk)

ankara

elazığ

türkiye

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Türk futbolunun yönetim kademesinde uzun süredir fısıltı gazetesine konu olan şüpheler, yargının devreye girmesiyle büyük bir operasyona dönüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülmekte olan kapsamlı "Hakemler Dosyası" çerçevesinde, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) tepe ismine şafak vakti baskın düzenlendi.Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem atamalarında sahte evrak düzenleme suçlamasıyla gözaltına alındı. Suç delillerinin ele geçirilmesi ve şebekenin haritasının çıkarılması amacıyla 29 Eylül 2026 sabahı gerçekleştirilen operasyon; İstanbul (4), Ankara (1), Elazığ (1) ve Manisa (1) olmak üzere 4 farklı ilde eş zamanlı olarak icra edildi.MASAK ve HTS kayıtları çemberi daralttıOperasyonun perde arkasındaki teknik ve fiziki takibin boyutları, dosyanın ciddiyetini gözler önüne serdi. Yargı makamlarının yürüttüğü titiz incelemede; açık kaynak araştırmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi raporlarının yanı sıra MASAK mali raporları ve şüpheliler arasındaki irtibatı belgeleyen HTS kayıtları en kritik delil zincirini oluşturdu.Yapılan tespitler doğrultusunda, Gündoğdu'nun yanı sıra kurul bünyesinde görev yapan bazı MHK üyeleri, hakemler ve gözlemcilerin de organize şekilde hareket ettiği değerlendirildi. Hakem klasmanları ve kritik maç atamaları üzerinde usulsüz belgelerle manipülasyon yapıldığı iddiaları dosyanın odak noktasına yerleşti.7 şüpheli emniyete götürüldü: iİfadeler başlıyorGerçekleştirilen operasyon neticesinde aralarında Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu toplam 8 şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve atama kayıtlarına ilişkin evraklara el konuldu.Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki çapraz sorgusunun ardından hakem atamalarındaki sahtecilik iddialarının hangi müsabakaları ve hangi alt kadroları kapsadığına dair tablonun netleşmesi bekleniyor. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte yeni gözaltı dalgalarının gelebileceği kulislerde konuşuluyor.

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ferhat gündoğdu, ali bin nasır (hakem), i̇stanbul, masak, cumhuriyet başsavcılığı, merkez hakem kurulu (mhk), ankara, elazığ, türkiye