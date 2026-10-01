https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/eski-nato-temsilcisinden-ingiltereye-rusya-uyarisi-putin-hakli-1109179420.html

Eski NATO temsilcisinden İngiltere’ye Rusya uyarısı: Putin haklı

Eski NATO temsilcisinden İngiltere’ye Rusya uyarısı: Putin haklı

Sputnik Türkiye

NATO’nun Moskova’daki eski temsilcisi John Lough, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus ordusunun savaş alanında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine karşı üstün... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

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İngiliz Independent gazetesine konuşan Lough, “Putin kazandığını düşünüyor ve bence haklı” dedi.Batılı ülkelerde birçok kişinin savaşın seyrinin değişmeye başladığına inandığını belirten Lough, bu düşüncenin yanıltıcı olduğunu vurguladı. Rus güçlerinin hava üstünlüğüne sahip olduğunu ifade eden eski NATO temsilcisi, Ukrayna’nın sahadaki konumunun giderek zayıfladığına dikkat çekti.Lough, Batılı liderlerin Ukrayna’daki durumun ne kadar hızlı kötüleşebileceğini ve bunun kendi ülkelerine nasıl bir yük getireceğini henüz tam anlamıyla kavrayamadığını söyledi. Mevcut koşullarda gidişatı değiştirecek herhangi bir işaret görmediğini belirten Lough, Ukrayna tarafının da bu durumu açıkça hissettiğini sözlerine ekledi.

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nato, rusya, ukrayna, moskova, vladimir putin, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, i̇ngiltere