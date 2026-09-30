https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/radevden-avrupaya-rusya-ile-diyalog-cagrisi-nukleer-senaryoya-hazir-miyiz-1109177301.html

Radev’den Avrupa’ya Rusya ile diyalog çağrısı: Nükleer senaryoya hazır mıyız?

Radev’den Avrupa’ya Rusya ile diyalog çağrısı: Nükleer senaryoya hazır mıyız?

Sputnik Türkiye

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Ukrayna’daki çatışmanın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi ve nükleer gerilimin önlenmesi için Avrupa Birliği’ne Rusya... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T21:34+0300

2026-09-30T21:34+0300

2026-09-30T21:34+0300

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek ve olası bir nükleer tırmanmayı önlemek amacıyla Rusya ile diyalog kurması gerektiğini söyledi.BGNES Haber Ajansının aktardığına göre Radev, Euronews Savunma ve Uzay Zirvesi’nde yaptığı konuşmada silah sevkiyatları ve diğer desteklerle elde edilebilecek sonuçların sınırlı olduğunu belirtti.Radev, “Silah tedariki ve destek sağlanması yoluyla ulaşılabilecek noktaların bir sınırı var. Nihai barışçıl çözüm diplomasi yoluyla sağlanacak. Bu nedenle birbirimizi daha fazla dinlemeye ve iletişim kanalları oluşturmaya çağırıyoruz” dedi.Avrupalı liderlere Moskova ile gerilimin tırmanmasının doğurabileceği sonuçları değerlendirme çağrısı yapan Radev, nükleer tehdidin yeterince tartışılmadığını kaydetti.Radev, “Sorun şu ki hiç kimse nükleer tehdidi gündeme getirmiyor. Her zaman en kötü senaryoyu hesaba katmalıyız. Buna hazır mıyız? Risk değerlendirmesini konuşan var mı? Böyle bir değerlendirme gerçekten mevcut mu? Sonuçta Batı, dünyanın en büyük nükleer gücüne karşı askeri zafer kazanmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova 15 Eylül’de yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin “Rus tehdidi” söylemini gerekçe göstererek nükleer silahları Rusya sınırlarına yaklaştırmaya çalıştığını ifade etmişti.Zaharova ayrıca Rusya’nın, Sovyetler Birliği tarafından 1990’da ilan edilen nükleer denemelere ilişkin gönüllü moratoryuma uymayı sürdürdüğünü belirtmişti.Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ise defalarca, Rusya’nın hiç kimseye saldırmayı planlamadığını vurgulayarak Batılı politikacıların iç sorunlardan dikkatleri başka yöne çekmek için halklarını düzenli olarak hayali bir tehditle korkuttuğunun altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/cin-basini-rusya-ukrayna-muzakereleri-ancak-moskovanin-sartlariyla-mumkun-1109144626.html

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