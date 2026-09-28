https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/disisleri-bakani-fidan-bae-devlet-baskan-yardimcisi-zayed-al-nahyanla-gorustu-1109109915.html

Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından kabul edildiğini, BAE Devlet Başkan... 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T23:13+0300

2026-09-28T23:13+0300

2026-09-28T23:41+0300

türki̇ye

birleşik arap emirlikleri (bae)

abu dabi

hakan fidan

türkiye

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temasları kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la görüştü.Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:Öte yandan Fidan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan'la da bir araya geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/disisleri-bakani-hakan-fidan-kritik-korfez-temasi-icin-bae-yolcusu-1109070456.html

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