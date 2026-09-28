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Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından kabul edildiğini, BAE Devlet Başkan... 28.09.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temasları kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la görüştü.Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:Öte yandan Fidan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan'la da bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/disisleri-bakani-hakan-fidan-kritik-korfez-temasi-icin-bae-yolcusu-1109070456.html
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birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, hakan fidan, türkiye
birleşik arap emirlikleri (bae), abu dabi, hakan fidan, türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüştü
23:13 28.09.2026 (güncellendi: 23:41 28.09.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından kabul edildiğini, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan'la da görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temasları kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la görüştü.
Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:
Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu. Türkiye olarak, bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
Öte yandan Fidan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan'la da bir araya geldi.