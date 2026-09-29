https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/cinde-yeni-bir-virus-kesfedildi-keneler-yoluyla-bulasiyor-1109129602.html

Çin'de yeni bir virüs keşfedildi: Keneler yoluyla bulaşıyor

Çin'de yeni bir virüs keşfedildi: Keneler yoluyla bulaşıyor

Sputnik Türkiye

Çin'de kene ısırmasının ardından ateş, yorgunluk ve sindirim sistemi sorunları yaşayan hastalarda daha önce bilinmeyen bir virüs keşfedildi. 'ALTNV' adı... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T15:10+0300

2026-09-29T15:10+0300

2026-09-29T15:10+0300

sağlik

asya

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kene

virüs

hastalık

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Çin'de bilim insanları, kene ısırmasının ardından hastalanan ancak bilinen kene kaynaklı virüs testleri negatif çıkan kişilerin durumunu araştırırken yeni bir virüse ulaştı. Virüs, Çin'in farklı bölgelerinden toplanan kenelerde tespit edilirken, laboratuvar deneyleri bu kenelerin virüsü bulaştırabildiğini gösterdi.Pekin'deki Devlet Patojen ve Biyogüvenlik Anahtar Laboratuvarı öncülüğündeki araştırmacılar, yeni virüse 'Asya uzun boynuzlu kene nairovirüsü' (ALTNV) adını verdi. Araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı.Araştırma, Asya'da görülen ve ölümcül olabilen Dabie bandavirus (DBV) belirtileri gösteren hastaların yaklaşık yüzde 30'unda virüsün tespit edilememesi üzerine başlatıldı.DBV, ateş ve kandaki pıhtılaşmayı sağlayan trombositlerin ciddi şekilde azalmasıyla seyreden bir hastalığa neden oluyor. Hastalıkta ölüm oranının yüzde 10 ila 30 arasında olduğu belirtiliyor.Araştırmacılar, kene ısırmasının ardından hastanelere başvuran kişilerden alınan örnekleri inceleyerek daha önce bilinmeyen ALTNV virüsünü tespit etti.Her 10 hastadan birinde tespit edildiAraştırmaya katılan 3 bin 163 kişinin yüzde 10.4'ünde ALTNV tespit edildi. DBV belirtileri göstermesine rağmen testi negatif çıkan hastalarda ise ALTNV görülme oranı yüzde 15.1 oldu.Yalnızca ALTNV taşıyan hastaların yüzde 84'ünde yorgunluk, yüzde 80'inde ise sindirim sistemi sorunları görüldü. Hastaların yüzde 38'inde kandaki trombosit seviyesinin düştüğü, yüzde 36'sında ise karaciğer veya diğer dokulardaki hasara işaret edebilen bazı enzimlerin yükseldiği belirlendi. Araştırmada yalnızca ALTNV enfeksiyonu geçiren hastaların tamamının iyileştiği bildirildi.Bununla birlikte ALTNV ve DBV'yi aynı anda taşıyan 38 hasta tespit edildi. Bu kişilerde solunum sorunları ve böbrek hasarı, yalnızca DBV taşıyanlara kıyasla daha sık görüldü. Her iki virüsü taşıyan 38 hastanın 7'si hayatını kaybetti. Bu sayı, söz konusu grupta yüzde 18.4'lük ölüm oranına karşılık geldi.15 bölgeden toplanan kenelerde bulunduAraştırmacılar Çin'in 15 bölgesinden toplanan 47 bin 428 keneyi de inceledi. Kenelerin yüzde 1.3'ünde ALTNV'nin genetik materyaline rastlandı.Virüs en sık Asya uzun boynuzlu kenesi olarak bilinen 'Haemaphysalis longicornis' türünde görüldü. Bu kenelerin yüzde 1.8'inde virüs tespit edildi.Laboratuvar deneylerinde aynı kene türünün ALTNV'yi farelere bulaştırabildiği de gösterildi.Araştırmacılar, ALTNV ile DBV'nin aynı bölgelerde bulunması ve aynı kene türü tarafından taşınabilmesi nedeniyle iki enfeksiyonun birbirinden doğru şekilde ayırt edilmesinin önem taşıdığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/odun-ve-komurle-yemek-pisirmenin-agir-bilancosu-yilda-25-milyon-olum-1109105321.html

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