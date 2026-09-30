https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/akaryakitta-en-kritik-gece-benzine-1247-tllik-rekor-bir-zam-bekleniyor-1109148949.html

Akaryakıtta en kritik gece: Benzine 12.47 TL'lik rekor bir zam bekleniyor

Akaryakıtta en kritik gece: Benzine 12.47 TL'lik rekor bir zam bekleniyor

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarında gözler 1 Ekim'e çevrildi. Eşel Mobil Sistemi'nin sona ermesiyle ÖTV farkının pompa fiyatlarına tam yansıtılması halinde benzinde 12,47... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T09:37+0300

2026-09-30T09:37+0300

2026-09-30T09:37+0300

ekonomi̇

tl

avrupa yakası

anadolu yakası

ankara

benzin

benzin fiyatları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096166645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fc55f12d4c02623fa6455d077ef27c8.jpg

Türkiye'de milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında kritik tarihe girildi. Akaryakıttaki fiyat artışlarının bir bölümünün ÖTV üzerinden dengelenmesini sağlayan Eşel Mobil Sistemi, 1 Ekim 2026 itibarıyla sona erecek.Mevcut hesaplamalara göre vergi farkının pompa fiyatlarına tamamen yansıtılması durumunda benzinin litre fiyatında KDV dahil yaklaşık 12,47-12,48 TL'lik artış gündeme gelebilecek.Benzine 12,47 TL zam gelecek mi?Sektör hesaplamalarında benzindeki mevcut ÖTV ile uygulanabilecek üst tutar arasındaki fark dikkate alınıyor. Buna göre 10,3899 TL'lik ÖTV farkının KDV ile birlikte litre başına yaklaşık 12,47 TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.Ancak söz konusu rakamın kesinleşmiş zam olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Nihai pompa fiyatları vergi uygulamasının yanı sıra uluslararası ürün fiyatları, döviz kuru ve piyasa koşullarına göre şekillenecek. Çok sert bir uluslararası fiyat düşüşünün pompaya indirim olarak yansıması halinde 1 Ekim'deki artışın büyüklüğü de değişebilir.Eşel Mobil Sistemi 1 Ekim'de sona eriyorAkaryakıt fiyatlarında yaşanabilecek sert hareketin arkasında Eşel Mobil Sistemi'nin sona ermesi bulunuyor.3 Temmuz 2026 tarihli düzenlemeyle yurt içi rafineri fiyatlarındaki artışların 31 Temmuz'a kadar yüzde 50'sinin, 1 Ağustos-30 Eylül döneminde ise yüzde 25'inin ÖTV indirimiyle karşılanması kararlaştırılmıştı. Aynı düzenlemeyle sistemin 1 Ekim 2026'da tamamen sona ermesi hükme bağlandı.Böylece üç aylık kademeli geçiş döneminin ardından akaryakıt fiyatlarında vergi mekanizmasının sağladığı tampon da ortadan kalkacak.Motorinde 3,60 TL, LPG'de 1,48 TL hesabıMevcut piyasa hesaplamaları yalnızca benzinde değil, diğer akaryakıt ürünlerinde de artış ihtimaline işaret ediyor.Hesaplamalara göre motorinin litre fiyatında yaklaşık 3,60 TL, LPG otogazda ise yaklaşık 1,48 TL artış gündemde. Bu tutarlar da nihai pompa fiyatı açıklaması değil, mevcut vergi ve piyasa koşullarına göre yapılan hesaplamaları ifade ediyor.Bu nedenle 30 Eylül'ü 1 Ekim'e bağlayan gece uygulanacak fiyatlarda son rakamların takip edilmesi önem taşıyor.İstanbul'da benzin 92,87 TL'ye çıkabilirMevcut fiyatlara hesaplanan artışların doğrudan eklenmesi halinde özellikle benzin fiyatlarında 90 TL sınırının belirgin biçimde aşılması bekleniyor.İstanbul Avrupa Yakası'nda 80,40 TL seviyesindeki benzine 12,47 TL'lik artışın tamamen yansıması halinde litre fiyatı yaklaşık 92,87 TL'ye çıkacak. Anadolu Yakası'nda ise 80,30 TL'lik fiyat yaklaşık 92,77 TL'ye ulaşabilecek.Motorinde İstanbul Avrupa Yakası için yaklaşık 97,10 TL, LPG'de ise 36,47 TL seviyesi hesaplanıyor. Anadolu Yakası'nda tahmini fiyatlar motorinde 96,90 TL, LPG'de 35,88 TL düzeyinde bulunuyor.Ankara ve İzmir'de benzin 94 TL sınırındaAnkara'da mevcut 81,40 TL'lik benzin fiyatına hesaplanan artışın tamamen eklenmesi halinde litre fiyatı yaklaşık 93,87 TL olacak.Başkentte motorinin 94,60 TL'den 98,20 TL'ye, LPG'nin ise 35,09 TL'den 36,57 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor.İzmir'de ise 81,70 TL seviyesindeki benzinin yaklaşık 94,17 TL'ye, motorinin 94,90 TL'den 98,50 TL'ye, LPG'nin de 34,99 TL'den 36,47 TL'ye yükselmesi gündemde.Akaryakıt fiyatlarında gözler gece yarısındaAkaryakıt fiyatlarında nihai tablo, 30 Eylül'ü 1 Ekim'e bağlayan gece netleşecek. Vergi düzenlemesinin yanı sıra uluslararası benzin ve motorin fiyatları ile döviz kurundaki hareketler pompaya yansıyacak rakam üzerinde etkili olacak.Bu nedenle benzinde konuşulan 12,47 TL, motorinde 3,60 TL ve LPG'de 1,48 TL şu aşamada mevcut koşullara göre hesaplanan olası artışları ifade ediyor.Özellikle benzinde hesaplanan artışın tamamen gerçekleşmesi durumunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de litre fiyatı 93-94 TL bandına taşınacak. Böylece 1 Ekim, akaryakıt fiyatları açısından yılın en dikkatle izlenen tarihlerinden biri olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/abdulkadir-selviden-fon-krizi-yorumu-bunlar-cumhurbaskani-erdogana-reva-mi-erdogana-bu-yapilir-mi-1109148485.html

avrupa yakası

anadolu yakası

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tl, avrupa yakası, anadolu yakası, ankara, benzin, benzin fiyatları