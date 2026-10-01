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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/bati-basini-ab-ukraynanin-kredi-odemelerini-hizlandirma-talebini-reddetti-1109217972.html
Batı basını: AB, Ukrayna’nın kredi ödemelerini hızlandırma talebini reddetti
Batı basını: AB, Ukrayna’nın kredi ödemelerini hızlandırma talebini reddetti
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin (AB), Ukrayna’nın bu yıl askeri finansmanda oluşan beklenmedik açığı kapatmak amacıyla kredi ödemelerinin hızlandırılması yönündeki talebini... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T23:01+0300
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Bloomberg’in haberine göre AB, Ukrayna yönetiminin kredi ödemelerini öne çekme talebini reddetti.Haberde, “Avrupa Birliği, Ukrayna’nın bu yıl askeri finansmanda oluşan beklenmedik açığı kapatmak üzere kredi tahsisinin hızlandırılması yönündeki taleplerini şimdilik geri çevirdi” ifadelerine yer verildi.Söz konusu iki yıllık kredi paketinin toplam büyüklüğü 90 milyar euro. Bunun yaklaşık 60 milyar eurosunun savunma alımlarında, 30 milyar eurosunun ise bütçe desteği için kullanılması öngörülüyor.Bu yıl için ayrılan 45 milyar euronun yalnızca 14.9 milyar eurosunun şu ana kadar Kiev’e aktarıldığı belirtildi.Vladimir Zelenskiy, ağustos ayı sonunda ülke bütçesinde 27 milyar dolarlık açık oluştuğunu açıklamıştı. Zelenskiy, gelecek yıl için ayrılan kaynağın bir bölümünün bu yıl Ukrayna’ya verilmesini talep etmişti.AB yetkilileri ise fonların erken aktarılmasının 2027’de yeni finansman sorunlarına yol açacağını belirterek, Ukrayna’ya halihazırda öngörülen desteğin aktarılması için gerekli reformlara odaklanma çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/zelenskiy-doneminde-ukraynanin-kamu-borcu-45-katina-cikti-1109195686.html
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avrupa birliği, ab, ukrayna, batı, kiev, kredi, vladimir zelenskiy, bloomberg
avrupa birliği, ab, ukrayna, batı, kiev, kredi, vladimir zelenskiy, bloomberg

Batı basını: AB, Ukrayna’nın kredi ödemelerini hızlandırma talebini reddetti

23:01 01.10.2026
© SputnikUkrayna-AB bayrakları
Ukrayna-AB bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
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Avrupa Birliği’nin (AB), Ukrayna’nın bu yıl askeri finansmanda oluşan beklenmedik açığı kapatmak amacıyla kredi ödemelerinin hızlandırılması yönündeki talebini şimdilik kabul etmediği bildirildi.
Bloomberg’in haberine göre AB, Ukrayna yönetiminin kredi ödemelerini öne çekme talebini reddetti.
Haberde, “Avrupa Birliği, Ukrayna’nın bu yıl askeri finansmanda oluşan beklenmedik açığı kapatmak üzere kredi tahsisinin hızlandırılması yönündeki taleplerini şimdilik geri çevirdi” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu iki yıllık kredi paketinin toplam büyüklüğü 90 milyar euro. Bunun yaklaşık 60 milyar eurosunun savunma alımlarında, 30 milyar eurosunun ise bütçe desteği için kullanılması öngörülüyor.
Bu yıl için ayrılan 45 milyar euronun yalnızca 14.9 milyar eurosunun şu ana kadar Kiev’e aktarıldığı belirtildi.
Vladimir Zelenskiy, ağustos ayı sonunda ülke bütçesinde 27 milyar dolarlık açık oluştuğunu açıklamıştı. Zelenskiy, gelecek yıl için ayrılan kaynağın bir bölümünün bu yıl Ukrayna’ya verilmesini talep etmişti.
AB yetkilileri ise fonların erken aktarılmasının 2027’de yeni finansman sorunlarına yol açacağını belirterek, Ukrayna’ya halihazırda öngörülen desteğin aktarılması için gerekli reformlara odaklanma çağrısında bulunmuştu.
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