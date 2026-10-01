https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/bati-basini-ab-ukraynanin-kredi-odemelerini-hizlandirma-talebini-reddetti-1109217972.html

Batı basını: AB, Ukrayna’nın kredi ödemelerini hızlandırma talebini reddetti

Batı basını: AB, Ukrayna’nın kredi ödemelerini hızlandırma talebini reddetti

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği’nin (AB), Ukrayna’nın bu yıl askeri finansmanda oluşan beklenmedik açığı kapatmak amacıyla kredi ödemelerinin hızlandırılması yönündeki talebini... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T23:01+0300

2026-10-01T23:01+0300

2026-10-01T23:01+0300

ukrayna kri̇zi̇

avrupa birliği

ab

ukrayna

batı

kiev

kredi

vladimir zelenskiy

bloomberg

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108817310_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_695b77660efeaa746bd5d0c0d9279327.jpg

Bloomberg’in haberine göre AB, Ukrayna yönetiminin kredi ödemelerini öne çekme talebini reddetti.Haberde, “Avrupa Birliği, Ukrayna’nın bu yıl askeri finansmanda oluşan beklenmedik açığı kapatmak üzere kredi tahsisinin hızlandırılması yönündeki taleplerini şimdilik geri çevirdi” ifadelerine yer verildi.Söz konusu iki yıllık kredi paketinin toplam büyüklüğü 90 milyar euro. Bunun yaklaşık 60 milyar eurosunun savunma alımlarında, 30 milyar eurosunun ise bütçe desteği için kullanılması öngörülüyor.Bu yıl için ayrılan 45 milyar euronun yalnızca 14.9 milyar eurosunun şu ana kadar Kiev’e aktarıldığı belirtildi.Vladimir Zelenskiy, ağustos ayı sonunda ülke bütçesinde 27 milyar dolarlık açık oluştuğunu açıklamıştı. Zelenskiy, gelecek yıl için ayrılan kaynağın bir bölümünün bu yıl Ukrayna’ya verilmesini talep etmişti.AB yetkilileri ise fonların erken aktarılmasının 2027’de yeni finansman sorunlarına yol açacağını belirterek, Ukrayna’ya halihazırda öngörülen desteğin aktarılması için gerekli reformlara odaklanma çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/zelenskiy-doneminde-ukraynanin-kamu-borcu-45-katina-cikti-1109195686.html

ukrayna

batı

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, ab, ukrayna, batı, kiev, kredi, vladimir zelenskiy, bloomberg