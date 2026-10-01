https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/almanya-teknik-direktoru-klopptan-takim-yeterince-beyaz-degil-tartismalarina-yanit-1109197280.html

Almanya teknik direktörü Klopp'tan 'takım yeterince beyaz değil' tartışmalarına yanıt

Almanya teknik direktörü Klopp'tan 'takım yeterince beyaz değil' tartışmalarına yanıt

Sputnik Türkiye

Jürgen Klopp, oluşturmakta olduğu Almanya Milli Takımı'nın Yunanistan maçı sonrası "yeterince beyaz" olup olmadığını sorgulayan sosyal medya tartışmasına sert tepki gösterdi. İşte Klopp'un sözleri...

2026-10-01T14:10+0300

2026-10-01T14:10+0300

2026-10-01T14:12+0300

spor

jürgen klopp

alman milli takımı

almanya

haberler

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Alman Milli Takımı’nın "yeterince Alman" veya "yeterince beyaz" olup olmadığı yönündeki tartışmaya ilişkin görüşü sorulan Klopp, "Bu insanlara kesinlikle hiçbir şekilde dikkat etmemek gerekiyor. Bu konudaki düşüncelerimi benden duyamayacaksınız. Günlük hayatımda aptallıklara ayırmak için çok az zamanım var, sosyal medyaya ise bundan da az" dedi.'Böyle bir şeyin var olması çılgınlık'Klopp, insanların görüşlerini ifade edebilmesinin hayatın temel sorunlarından biri haline geldiğini belirterek, "Herkesin kendi fikrini ifade etmesine izin verilmesi hayatımızın en büyük açmazlarından biri... Böyle bir şeyin var olması çılgınlık" ifadelerini kullandı.Sporcuların birbirleriyle etkileşimini izlemenin, insanların birbirine karşılıklı saygı göstermesinin hala mümkün olduğunu kendisine kanıtladığını söyleyen Klopp, ekledi:Yaz aylarında Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesinden bu yana planları büyük ilgi gören Klopp, milli takım kampında bir araya getirdiği oyuncuların, aralarında göçmen kökenli futbolcuların da bulunduğu kadronun "bundan daha iyi bir şekilde kenetlenemeyeceğini" söyledi.Yunanistan yenilgisi sonrası ırkçı yorumlarSosyal medyadaki ırkçı ve genel olarak saldırgan yorumların büyük bölümü, Almanya'nın geçen pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan'a 1-0 yenilmesinin ardından geldi. Bu sonuç, Yunanistan'ın Almanya karşısındaki ilk galibiyeti oldu.Tartışmalar aynı zamanda Almanya Federal Meclisi'ndeki en büyük muhalefet partisi olan göçmen karşıtı Almanya için Alternatif'in (AfD) milletvekillerinin açıklamalarını da yansıtıyor. AfD'li siyasetçiler, Almanya Milli Takımı'nın çeşitliliğini ve etnik yapısını defalarca ve düzenli olarak eleştirdi.Partinin bazı temsilcileri, milli takım kadrosunu "politik doğruculuktan oluşan paralı asker gücü" olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kuralsiz-oyun-siyaset-uluslararasi-sporu-nasil-alt-etmeye-calisiyor-1107144902.html

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jürgen klopp, alman milli takımı, almanya, haberler