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İstanbul’un sel riski haritası yeniden gündemde: İlk sırada hangi ilçe var?
İstanbul’un sel riski haritası yeniden gündemde: İlk sırada hangi ilçe var?
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İstanbul hava durumu, İstanbul yağmur, İstanbul sağanak, İstanbul sel riski, İstanbul sel riski olan ilçeler, İstanbul sel risk haritası, İstanbul sel riski sıralaması, İstanbul sel riski en yüksek ilçeler
2026-09-30T16:12+0300
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hava durumu
i̇stanbul
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İstanbul hava durumu ve sel riski olan ilçeler, kentte etkili olan sağanakların ardından yeniden merak konusu oldu. İstanbul’da aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı alt geçitleri, ev ve iş yerlerini su bastı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışların bugün mola vermesinin beklendiğini ancak perşembe akşamından itibaren yeniden başlayacağını bildirdi. Cuma günü ise İstanbul genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.İşte sel riski en yüksek ilçelerYeni sağanak uyarılarıyla birlikte İstanbul’da sel riski en yüksek ilçeler de yeniden araştırılmaya başlandı.Daha önce İTÜ ve AKOM işbirliğiyle gerçekleştirilen "İstanbul'un ilçe bazlı sel risk haritalandırması" çalışmasında 39 ilçeye ilişkin risk puanları belirlendi.Çalışmada Fatih 0,7750 puanla İstanbul’da sel riski en yüksek ilçe olarak sıralandı. Fatih’i Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu takip etti.Risk puanı en düşük ilçeler ise Adalar, Şile, Silivri, Sarıyer ve Çekmeköy olarak sıralandı.İstanbul’da sel riski en yüksek ilçeler hangileri?Daha önce hazırlanan çalışmadaki İstanbul sel riski sıralaması ve ilçelerin risk puanları şöyle:İstanbul’da sel riski en yüksek 5 ilçeÇalışmadaki risk puanlarına göre İstanbul’da ilk 5 sıra şöyle oluştu:Fatih 0,7750, Gaziosmanpaşa 0,7505, Bağcılar 0,7340, Güngören 0,7305 ve Beyoğlu 0,7211.En düşük risk puanları ise Adalar 0,1376, Şile 0,1377, Silivri 0,1831, Sarıyer 0,1880 ve Çekmeköy 0,2212 olarak belirlendi.Avrupa Yakası’nda Silivri, Çatalca ve Sarıyer’in bazı bölgeleri ile Anadolu Yakası’nda Şile’de sel riskinin görece daha az olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/akomdan-istanbul-icin-yeni-uyari-cuma-gunune-dikkat--1109127065.html
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hava durumu, i̇stanbul, sel, ilçe, sarıyer, bağcılar, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü)
hava durumu, i̇stanbul, sel, ilçe, sarıyer, bağcılar, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü)

İstanbul’un sel riski haritası yeniden gündemde: İlk sırada hangi ilçe var?

16:12 30.09.2026 (güncellendi: 16:21 30.09.2026)
© Hakan Akgünİstanbul sağanak
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© Hakan Akgün
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İstanbul’da yağışların perşembe akşamı yeniden başlaması, cuma günü ise yer yer kuvvetli sağanağa dönüşmesi bekleniyor. Meteoroloji’nin de sarı kodlu uyarıda bulunduğu megakentte günlerdir süren yağışlar, İstanbul’un ilçe bazlı sel risk haritasını yeniden gündeme getirdi. Peki, İstanbul’da yağmur ne zaman bitecek, sel riski olan ilçeler hangileri?
İstanbul hava durumu ve sel riski olan ilçeler, kentte etkili olan sağanakların ardından yeniden merak konusu oldu. İstanbul’da aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı alt geçitleri, ev ve iş yerlerini su bastı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışların bugün mola vermesinin beklendiğini ancak perşembe akşamından itibaren yeniden başlayacağını bildirdi. Cuma günü ise İstanbul genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İşte sel riski en yüksek ilçeler

Yeni sağanak uyarılarıyla birlikte İstanbul’da sel riski en yüksek ilçeler de yeniden araştırılmaya başlandı.
Daha önce İTÜ ve AKOM işbirliğiyle gerçekleştirilen "İstanbul'un ilçe bazlı sel risk haritalandırması" çalışmasında 39 ilçeye ilişkin risk puanları belirlendi.
Çalışmada Fatih 0,7750 puanla İstanbul’da sel riski en yüksek ilçe olarak sıralandı. Fatih’i Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu takip etti.
Risk puanı en düşük ilçeler ise Adalar, Şile, Silivri, Sarıyer ve Çekmeköy olarak sıralandı.

İstanbul’da sel riski en yüksek ilçeler hangileri?

Daha önce hazırlanan çalışmadaki İstanbul sel riski sıralaması ve ilçelerin risk puanları şöyle:
1.
Fatih: 0,7750
2.
Gaziosmanpaşa: 0,7505
3.
Bağcılar: 0,7340
4.
Güngören: 0,7305
5.
Beyoğlu: 0,7211
6.
Bahçelievler: 0,7109
7.
Bayrampaşa: 0,7093
8.
Zeytinburnu: 0,6812
9.
Esenler: 0,6616
10.
Kağıthane: 0,6516
11.
Şişli: 0,6392
12.
Esenyurt: 0,6142
13.
Küçükçekmece: 0,5816
14.
Kadıköy: 0,5615
15.
Ataşehir: 0,5366
16.
Ümraniye: 0,5339
17.
Üsküdar: 0,5297
18.
Bakırköy: 0,4818
19.
Sultanbeyli: 0,4576
20.
Sultangazi: 0,4542
21.
Kartal: 0,4478
22.
Beşiktaş: 0,4301
23.
Avcılar: 0,4090
24.
Beylikdüzü: 0,3983
25.
Sancaktepe: 0,3941
26.
Maltepe: 0,3803
27.
Pendik: 0,2895
28.
Başakşehir: 0,2880
29.
Arnavutköy: 0,2877
30.
Tuzla: 0,2865
31.
Büyükçekmece: 0,2821
32.
Eyüpsultan: 0,2685
33.
Çatalca: 0,2371
34.
Beykoz: 0,2338
35.
Çekmeköy: 0,2212
36.
Sarıyer: 0,1880
37.
Silivri: 0,1831
38.
Şile: 0,1377
39.
Adalar: 0,1376

İstanbul’da sel riski en yüksek 5 ilçe

Çalışmadaki risk puanlarına göre İstanbul’da ilk 5 sıra şöyle oluştu:
Fatih 0,7750, Gaziosmanpaşa 0,7505, Bağcılar 0,7340, Güngören 0,7305 ve Beyoğlu 0,7211.
En düşük risk puanları ise Adalar 0,1376, Şile 0,1377, Silivri 0,1831, Sarıyer 0,1880 ve Çekmeköy 0,2212 olarak belirlendi.
Avrupa Yakası’nda Silivri, Çatalca ve Sarıyer’in bazı bölgeleri ile Anadolu Yakası’nda Şile’de sel riskinin görece daha az olduğu belirtildi.
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