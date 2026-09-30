https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/istanbulun-sel-riski-haritasi-yeniden-gundemde-ilk-sirada-hangi-ilce-var-1109155893.html

İstanbul’un sel riski haritası yeniden gündemde: İlk sırada hangi ilçe var?

İstanbul’un sel riski haritası yeniden gündemde: İlk sırada hangi ilçe var?

Sputnik Türkiye

İstanbul hava durumu, İstanbul yağmur, İstanbul sağanak, İstanbul sel riski, İstanbul sel riski olan ilçeler, İstanbul sel risk haritası, İstanbul sel riski sıralaması, İstanbul sel riski en yüksek ilçeler

2026-09-30T16:12+0300

2026-09-30T16:12+0300

2026-09-30T16:21+0300

türki̇ye

hava durumu

i̇stanbul

sel

ilçe

sarıyer

bağcılar

akom

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü)

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İstanbul hava durumu ve sel riski olan ilçeler, kentte etkili olan sağanakların ardından yeniden merak konusu oldu. İstanbul’da aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı alt geçitleri, ev ve iş yerlerini su bastı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışların bugün mola vermesinin beklendiğini ancak perşembe akşamından itibaren yeniden başlayacağını bildirdi. Cuma günü ise İstanbul genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.İşte sel riski en yüksek ilçelerYeni sağanak uyarılarıyla birlikte İstanbul’da sel riski en yüksek ilçeler de yeniden araştırılmaya başlandı.Daha önce İTÜ ve AKOM işbirliğiyle gerçekleştirilen "İstanbul'un ilçe bazlı sel risk haritalandırması" çalışmasında 39 ilçeye ilişkin risk puanları belirlendi.Çalışmada Fatih 0,7750 puanla İstanbul’da sel riski en yüksek ilçe olarak sıralandı. Fatih’i Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu takip etti.Risk puanı en düşük ilçeler ise Adalar, Şile, Silivri, Sarıyer ve Çekmeköy olarak sıralandı.İstanbul’da sel riski en yüksek ilçeler hangileri?Daha önce hazırlanan çalışmadaki İstanbul sel riski sıralaması ve ilçelerin risk puanları şöyle:İstanbul’da sel riski en yüksek 5 ilçeÇalışmadaki risk puanlarına göre İstanbul’da ilk 5 sıra şöyle oluştu:Fatih 0,7750, Gaziosmanpaşa 0,7505, Bağcılar 0,7340, Güngören 0,7305 ve Beyoğlu 0,7211.En düşük risk puanları ise Adalar 0,1376, Şile 0,1377, Silivri 0,1831, Sarıyer 0,1880 ve Çekmeköy 0,2212 olarak belirlendi.Avrupa Yakası’nda Silivri, Çatalca ve Sarıyer’in bazı bölgeleri ile Anadolu Yakası’nda Şile’de sel riskinin görece daha az olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/akomdan-istanbul-icin-yeni-uyari-cuma-gunune-dikkat--1109127065.html

türki̇ye

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sarıyer

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hava durumu, i̇stanbul, sel, ilçe, sarıyer, bağcılar, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü)