https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/tennesseede-200-yil-sonra-ilk-kez-bir-kadin-idam-edilecek-kurbanin-gogsune-pentagram-kazimisti-1109160022.html

Tennessee'de 200 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edilecek: Kurbanın göğsüne pentagram kazımıştı

Tennessee'de 200 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edilecek: Kurbanın göğsüne pentagram kazımıştı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Tennessee eyaletinde 1995 yılında vahşi bir cinayet işleyen 50 yaşındaki Christa Gail Pike, çarşamba günü zehirli iğneyle idam edilecek. Yüksek Mahkeme... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T13:15+0300

2026-09-30T13:15+0300

2026-09-30T13:15+0300

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ABD'nin Tennessee eyaleti, yaklaşık iki yüzyıllık tarihi bir kararı uygulamaya hazırlanıyor. 1995 yılında işlediği vahşi cinayet nedeniyle ölüme mahkum edilen 50 yaşındaki Christa Gail Pike, çarşamba günü Nashville'de uygulanacak ölümcül enjeksiyon yöntemiyle idam edilecek. ABD Yüksek Mahkemesi, salı günü infazın ertelenmesi yönündeki son kritik başvuruyu da reddetti.Tennessee Valisi Bill Lee, Pike’ın çocukluk döneminde maruz kaldığı şiddet ve travmaları merkeze alan af talebini geri çevirerek infazın önündeki son engeli kaldırdı. Böylece idam cezası, eyalet tarihinde 200 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez bir kadın mahkum üzerinde uygulanmış olacak.Kan donduran cinayet: Kurbanın göğsüne pentagram kazındıOlay, Ocak 1995'te Knoxville kentinde gerçekleşmişti. O dönem henüz 18 yaşında olan Pike, erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ve bir başka suç ortağıyla birlikte, 19 yaşındaki sınıf arkadaşı Colleen Slemmer’ı ıssız bir ormanlık alana götürdü. Savcılık kayıtlarına göre Slemmer, saatlerce işkence gördükten sonra vahşice öldürüldü. Cinayet, kurbanın göğsüne bir pentagram kazınması ve kafatasından bir parça alınması gibi kan donduran detaylar nedeniyle dönemin ABD basınında geniş yankı uyandırmıştı.Duruşmadaki tanık ifadelerinde, Pike'ın kurbanını erkek arkadaşı Shipp konusunda bir rakip olarak gördüğü ve cinayetin bu kıskançlık krizinden doğduğu belirtildi. Suçunu itiraf eden Pike ölüm cezasına çarptırılırken, Shipp şartlı tahliye ihtimali bulunan ömür boyu hapis cezası aldı. Öldürülen Slemmer’ın annesi May Martinez ise adaletin yerini bulması adına idamın gerçekleştirilmesini savunduğunu açıkladı.Uluslararası tepkiler ve 226 sayfalık af talebiPike’ın avukatları, valiliğe sundukları 226 sayfalık af başvurusunda, müvekkillerinin geçmişinde yatan karanlık detaylara dikkat çekti. Kadının çocukluğu boyunca şiddet ve ihmale maruz kaldığı, 11 ve 17 yaşlarında iki kez cinsel istismara uğradığı vurgulandı. Hapishanede bipolar bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konulan Pike'ın, bugün 50 yaşında olduğu ve 18 yaşındaki haliyle aynı kişi olmadığı savunularak, cezanın ömür boyu hapse çevrilmesi talep edilmişti. Ancak bu talep de infazı durdurmaya yetmedi.Bu infaz, Ölüm Cezası Bilgi Merkezi verilerine göre oldukça nadir görülen bir durum. ABD Yüksek Mahkemesi'nin 1976'da ölüm cezalarına yeniden izin vermesinden bu yana infaz edilen 1.683 kişinin yalnızca 18'i kadındı. Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları da kararın hapse çevrilmesi için uluslararası düzeyde çağrı yapsa da, Pike infaz gerçekleştiğinde modern ABD tarihinde suçu henüz 18 yaşındayken işleyip idam edilen tek kişi olarak kayıtlara geçecek.

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