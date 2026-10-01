https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/trump-gerekirse-iraka-asker-gondeririz-guney-kore-abdye-200-milyar-dolar-yatiracak-1109179927.html

Trump: Gerekirse Irak'a asker göndeririz, Güney Kore ABD'ye 200 milyar dolar yatıracak

Trump: Gerekirse Irak'a asker göndeririz, Güney Kore ABD'ye 200 milyar dolar yatıracak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta ABD ve koalisyon güçlerinin yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun sona ermesinin ardından, ihtiyaç duyulması halinde... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T00:31+0300

2026-10-01T00:31+0300

2026-10-01T00:31+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin ABD'deki büyük ölçekli sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve nükleer enerji projelerine toplam 200 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada yatırımı "Amerikan tarihinin en büyük enerji altyapısı yatırımlarından biri" olarak nitelendirdi. Güney Kore hükümetinin Teksas'ta 6 gigawatt kapasiteli bir enerji üretim tesisi inşa etmek üzere 200 milyar dolar yatırım yapacağını belirten Trump, tesisin büyüklüğüne dikkat çekti.8 büyük ölçekli nükleer santral ve Alaska LNGYatırım planının yalnızca Teksas'taki projeyle sınırlı kalmayacağını belirten Trump, Güney Kore'nin ABD'de sekiz yeni büyük ölçekli nükleer santrale ve Alaska LNG projesine de yatırım yapacağını söyledi.Alaska LNG projesi kapsamında, ABD'nin doğalgaz ihracatını desteklemek amacıyla bir boru hattı ve ilerleyen aşamada bir ihracat terminali inşa edilmesi planlanıyor.Trump, Alaska LNG projesinin hayata geçirilmesinin Alaska açısından önemli ekonomik sonuçlar doğuracağını savunarak, projenin 12 bine kadar inşaat işi ve 1.000 işletme pozisyonu oluşturacağını ifade etti.Bloomberg'in yayımladığı habere göre Seul, söz konusu 200 milyar dolarlık yatırım paketi kapsamında Alaska LNG projesine 54 milyar dolar ayıracak. Söz konusu yatırım, Güney Kore'nin 2025 yılında ABD ile imzaladığı ticaret anlaşması kapsamında verdiği 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdünün bir bölümünü oluşturuyor.Reuters'ın aktardığı bilgilere göre ise Teksas'ta kurulması planlanan enerji tesisi doğalgazla çalışacak. Tesisten elde edilecek elektriğin, aralarında yarı iletken fabrikaları ve veri merkezlerinin de bulunduğu yüksek enerji tüketen tesislere sağlanması hedefleniyor.Trump: Gerekirse Irak'a asker gönderebilirizTrump, gerektiği takdirde ABD'nin Irak'a asker gönderebileceğini açıkladı.Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, Irak'a olası bir askeri destek konusunda, "Gerekirse yardım etmek için orada olacağız" ifadelerini kullandı.Trump daha sonra resmi geri çekilmeyi "Amerika için harika bir gün" olarak nitelendirerek, yeniden konuşlandırmanın düzenli bir şekilde gerçekleştirildiğini ve selefi Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilmesinin aksine ABD ekipmanının korunduğunu söyledi.

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