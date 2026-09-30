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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/trump-amerikan-askerlerinin-iraktan-ayrildigini-duyurmaktan-memnuniyet-duyuyorum-1109177046.html
Trump: Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum
Trump: Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Irak'taki son askerlerinin ülkeden ayrılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T21:26+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Paylaşımında Trump, ''Bugün, son Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bizi en başta bu çıkmaza sürükleyen çok kötü kararlarla geçen uzun bir dönem oldu ancak yakında bunlar tarihin bir parçası olacak. Bu, Amerika için ve daha da önemlisi, Irak için büyük bir gün. Irak'tan, başından beri desteklediğim ve tamamen arkasında durduğum yeni Başbakan Ali ez-Zeydi ile birlikte ayrılıyoruz. Kendisine kazanması beklenmeyen bir seçimi kazandı ve bunu ezici bir çoğunlukla gerçekleştirdi'' dedi.George W. Bush'un başkanlığı döneminde 2003'te başlatılan, 2014'te Barack Hüseyin Obama yönetimi ve ardından Uykucu Joe Biden döneminde sürdürülen Doğal Kararlılık Operasyonu'nun kendi liderliğinde sona erdiğini belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:'Artık bir hilafet yok. Eve dönüyoruz'Trump, ''Net bir görev belirledim, komutanlarımıza bunu tamamlamaları için gerekli imkanları sağladım ve geçici bir varlığın kalıcı hale gelmesine izin vermedim. Kalmak ya da ayrılmak arasında bir seçim yapabilirdim ve hiç şüphe duymadan Amerika'nın eve dönme zamanının geldiğine karar verdim. Başbakan ez-Zeydi olağanüstü biri ve umarım işleri çok iyi şekilde yönetebilecektir. Biz bir hilafetle savaşmak için geldik. Artık bir hilafet yok. Eve dönüyoruz'' açıklamasında bulundu.ABD'nin Irak'ı işgaliABD, Saddam Hüseyin rejimini devirmek amacıyla Mart 2003'te Irak'ı işgal etti. Ülkede bilinen 9 askeri üssü bulunan ABD, 2011'de askerlerini çekmesine rağmen bölgedeki askeri varlığını sürdürdü. 2003'te başlayan ABD askeri varlığı, yıllar süren çatışmalar, yıkım ve ağır can kayıplarının ardından sona ererken geride büyük bir insani kriz bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/trump-yapay-zekanin-super-zeka-olarak-adlandirilmasina-iliskin-bir-duzenleme-imzalayacagim-1109145995.html
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donald trump, irak, abd, asker, asker çekme, bağdat, abd'nin bağdat büyükelçiliği
donald trump, irak, abd, asker, asker çekme, bağdat, abd'nin bağdat büyükelçiliği

Trump: Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum

21:26 30.09.2026 (güncellendi: 21:34 30.09.2026)
© AP Photo / Susannah GeorgeABD ordusu Irak'ta
ABD ordusu Irak'ta - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AP Photo / Susannah George
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Irak'taki son askerlerinin ülkeden ayrılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında Trump, ''Bugün, son Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bizi en başta bu çıkmaza sürükleyen çok kötü kararlarla geçen uzun bir dönem oldu ancak yakında bunlar tarihin bir parçası olacak. Bu, Amerika için ve daha da önemlisi, Irak için büyük bir gün. Irak'tan, başından beri desteklediğim ve tamamen arkasında durduğum yeni Başbakan Ali ez-Zeydi ile birlikte ayrılıyoruz. Kendisine kazanması beklenmeyen bir seçimi kazandı ve bunu ezici bir çoğunlukla gerçekleştirdi'' dedi.
George W. Bush'un başkanlığı döneminde 2003'te başlatılan, 2014'te Barack Hüseyin Obama yönetimi ve ardından Uykucu Joe Biden döneminde sürdürülen Doğal Kararlılık Operasyonu'nun kendi liderliğinde sona erdiğini belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:
Bugün Amerika'nın zaferi, Irak'ın zaferi ve DEAŞ'a karşı kesin bir zaferdir. DEAŞ, Trump yönetiminin ilk döneminde, diğer kötü ve tehlikeli unsurlarla birlikte tamamen etkisiz hale getirildi. Askeri teçhizatın ve diğer unsurların geride bırakıldığı, 13 askerimizin hayatını kaybettiği ve çok sayıda askerin ağır yaralandığı Afganistan'ın aksine, Koalisyon güçleri ile ekipmanlarının Erbil Hava Üssü'nden düzenli şekilde ayrılması, çok maliyetli bir cehennem yolculuğunun sonunu işaret ediyor.

'Artık bir hilafet yok. Eve dönüyoruz'

Trump, ''Net bir görev belirledim, komutanlarımıza bunu tamamlamaları için gerekli imkanları sağladım ve geçici bir varlığın kalıcı hale gelmesine izin vermedim. Kalmak ya da ayrılmak arasında bir seçim yapabilirdim ve hiç şüphe duymadan Amerika'nın eve dönme zamanının geldiğine karar verdim. Başbakan ez-Zeydi olağanüstü biri ve umarım işleri çok iyi şekilde yönetebilecektir. Biz bir hilafetle savaşmak için geldik. Artık bir hilafet yok. Eve dönüyoruz'' açıklamasında bulundu.

ABD'nin Irak'ı işgali

ABD, Saddam Hüseyin rejimini devirmek amacıyla Mart 2003'te Irak'ı işgal etti. Ülkede bilinen 9 askeri üssü bulunan ABD, 2011'de askerlerini çekmesine rağmen bölgedeki askeri varlığını sürdürdü. 2003'te başlayan ABD askeri varlığı, yıllar süren çatışmalar, yıkım ve ağır can kayıplarının ardından sona ererken geride büyük bir insani kriz bıraktı.
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