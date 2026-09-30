https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/trump-amerikan-askerlerinin-iraktan-ayrildigini-duyurmaktan-memnuniyet-duyuyorum-1109177046.html

Trump: Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum

Trump: Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Irak'taki son askerlerinin ülkeden ayrılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T21:26+0300

2026-09-30T21:26+0300

2026-09-30T21:34+0300

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abd'nin bağdat büyükelçiliği

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Paylaşımında Trump, ''Bugün, son Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bizi en başta bu çıkmaza sürükleyen çok kötü kararlarla geçen uzun bir dönem oldu ancak yakında bunlar tarihin bir parçası olacak. Bu, Amerika için ve daha da önemlisi, Irak için büyük bir gün. Irak'tan, başından beri desteklediğim ve tamamen arkasında durduğum yeni Başbakan Ali ez-Zeydi ile birlikte ayrılıyoruz. Kendisine kazanması beklenmeyen bir seçimi kazandı ve bunu ezici bir çoğunlukla gerçekleştirdi'' dedi.George W. Bush'un başkanlığı döneminde 2003'te başlatılan, 2014'te Barack Hüseyin Obama yönetimi ve ardından Uykucu Joe Biden döneminde sürdürülen Doğal Kararlılık Operasyonu'nun kendi liderliğinde sona erdiğini belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:'Artık bir hilafet yok. Eve dönüyoruz'Trump, ''Net bir görev belirledim, komutanlarımıza bunu tamamlamaları için gerekli imkanları sağladım ve geçici bir varlığın kalıcı hale gelmesine izin vermedim. Kalmak ya da ayrılmak arasında bir seçim yapabilirdim ve hiç şüphe duymadan Amerika'nın eve dönme zamanının geldiğine karar verdim. Başbakan ez-Zeydi olağanüstü biri ve umarım işleri çok iyi şekilde yönetebilecektir. Biz bir hilafetle savaşmak için geldik. Artık bir hilafet yok. Eve dönüyoruz'' açıklamasında bulundu.ABD'nin Irak'ı işgaliABD, Saddam Hüseyin rejimini devirmek amacıyla Mart 2003'te Irak'ı işgal etti. Ülkede bilinen 9 askeri üssü bulunan ABD, 2011'de askerlerini çekmesine rağmen bölgedeki askeri varlığını sürdürdü. 2003'te başlayan ABD askeri varlığı, yıllar süren çatışmalar, yıkım ve ağır can kayıplarının ardından sona ererken geride büyük bir insani kriz bıraktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/trump-yapay-zekanin-super-zeka-olarak-adlandirilmasina-iliskin-bir-duzenleme-imzalayacagim-1109145995.html

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